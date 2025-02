คู่มือนี้จะแสดง วิธีแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในบันทึกการเชื่อมต่อของคุณ:

ERROR: Error while VPN connection is established: [RasDialException] The network connection between your computer and the VPN server could not be established because the remote server is not responding. This is typically caused by a pre-shared key problem

เพื่อแก้ไขปัญหา เปลี่ยนโปรโตคอล VPN ของคุณ เป็น อัตโนมัติ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม?

กลับไปด้านบน