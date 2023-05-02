Bu sayfa, ExpressVPN uygulamasını kullanırken yaşadığınız bağlantı sorunlarını çözmek için tarayıcınızın veya cihazınızın ayarlarında yapabileceğiniz değişikliklere yönlendirir.
Android
- Android’de Firefox’ta proxy sunucusunu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- ExpressVPN’e bağlandınız ancak internette gezinemiyor musunuz?
- ExpressVPN’e bağlanamıyor musunuz?
- “Bağlantınız gizli değil” hatasını nasıl düzeltebilirsiniz?
- VPN sürekli bağlantıyı kesiyor
iOS
- iOS’te Safari’de proxy ayarlarını nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- iOS’te Firefox’ta proxy sunucusunu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- ExpressVPN’e bağlandınız ancak internette gezinemiyor musunuz?
- ExpressVPN’e bağlanamıyor musunuz?
- “Bağlantınız gizli değil” hatasını nasıl düzeltebilirsiniz?
- VPN sürekli bağlantıyı kesiyor
Mac
- Mac’te Safari’de proxy ayarlarını nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- Mac’te Chrome’daki proxy’yi nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- Mac’te Firefox’ta proxy sunucusunu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- Mac’te Opera için proxy’yi nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- ExpressVPN’e bağlandınız ancak internette gezinemiyor musunuz?
- ExpressVPN’e bağlanamıyor musunuz?
- “Bağlantınız gizli değil” hatasını nasıl düzeltebilirsiniz?
- VPN sürekli bağlantıyı kesiyor
Windows
- Windows’ta Chrome’daki proxy’yi nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- Windows’ta Firefox’ta proxy sunucusunu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- Windows’ta Opera için proxy’yi nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- ExpressVPN’e bağlandınız ancak internette gezinemiyor musunuz?
- ExpressVPN’e bağlanamıyor musunuz?
- “Bağlantınız gizli değil” hatasını nasıl düzeltebilirsiniz?
- VPN sürekli bağlantıyı kesiyor
Linux
- Linux’ta Google Chrome’da proxy’yi nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- Linux’ta Firefox’ta proxy sunucusunu nasıl devre dışı bırakabilirsiniz?
- ExpressVPN’e bağlandınız ancak internette gezinemiyor musunuz?
- ExpressVPN’e bağlanamıyor musunuz?
- “Bağlantınız gizli değil” hatasını nasıl düzeltebilirsiniz?
- VPN sürekli bağlantıyı kesiyor
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