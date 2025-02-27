Bazı kullanıcılar web tarayıcılarında şu durumda “Bağlantınız gizli değil” mesajını görebilir:
- ExpressVPN web sitesine erişmeye çalışırken
- ExpressVPN bağlandıktan sonra başka bir siteyi ziyaret ederken
Temel neden: Bu mesaj, tarayıcınız erişmeye çalıştığınız sitenin SSL sertifikasını doğrulayamadığında görünür. Bu genellikle bir tarayıcı yanlış yapılandırması, yanlış ayarlanmış bir saat veya sunucu hatası nedeniyle meydana gelir.
Çoğu zaman, gizlilik ve güvenliğiniz korunmaya devam eder. Hatanın sizin tarafınızda olmadığını kontrol etmek için bazı adımlar aşağıda verilmiştir.
Çözüm 1: Sayfayı yenileyin
Masaüstü
tuşuna veya klavyenizdeki Shift + F5‘e basın.
Mobil
Ekranda tuşuna veya aşağı kaydırın.
Çözüm 2: Tarayıcı önbelleğinizi temizleyin
Chrome
- > Diğer Araçlar > Tarama Verilerini Temizle… seçeneğine tıklayın
- Önbelleğe alınan resimler ve dosyalar kutusunu işaretleyin ve Verileri Temizle seçeneğine tıklayın.
Firefox Eklentisi
- > Kütüphane > Geçmiş > Son Geçmişi Temizle… seçeneğine tıklayın
- Önbellek kutusunu işaretleyin ve Şimdi Temizle seçeneğine tıklayın.
Çözüm 3: Sistem saatinizi kontrol edin
Web tarayıcıları, SSL sertifikalarını doğrularken sistem saatinizi kullanır.
Cihazınızda, Tarih ve Saat ayarlarına erişin ve tarih ve saatin otomatik ayarlandığından emin olun. Bulunduğunuz yer için doğru saat dilimini seçtiğinizden emin olun.
Çözüm 4: Tarayıcının SSL durumunu temizleyin
Chrome
Windows
- tuşuna tıklayın.
- Arama çubuğuna İnternet Seçenekleri girin.
- İçerik sekmesine tıklayın.
- SSL durumunu temizle > Tamam seçeneğine tıklayın.
- Tamam seçeneğine tıklayın.
Mac
- Spotlight araması açın ve “Sertifikalar” arayın
- Kaldırmak istediğiniz sertifikayı seçin ve silin
Firefox Eklentisi
- > Kütüphane > Geçmiş > Son Geçmişi Temizle seçeneğine tıklayın
- Aktif Girişler kutusunu işaretleyin ve Şimdi Temizle seçeneğine tıklayın. Şu anda oturum açtığınız tüm sitelerden çıkış yapacağınızı unutmayın.
Hâlâ “Bağlantınız gizli değil” mesajını görüyorum
Hâlâ “Bağlantınız gizli değil” mesajını görüyorsanız, sorunun başka bir tarayıcı veya cihazda da var olduğunu doğrulayın.
Sorun diğer cihazlarda devam ediyorsa, erişmeye çalıştığınız site veya hizmetin yöneticisi ile iletişime geçmeniz gerekecektir. Bu hatayı çözmeden ilerlemek asla güvenli değildir.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.