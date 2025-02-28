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İnternete bağlanamıyorsanız, bir proxy sunucusu kullanıyor olabilirsiniz. Bu kılavuz, Chrome’da proxy ayarlarını Linux’te nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterecektir.

Proxy sunucusu, cihazınız ile internet arasındaki bir aracıdır. Genellikle gerçek konumunuzu gizlemek ve aksi takdirde engellenmiş web sitelerine erişmenizi sağlamak için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN’in sağladığı gizlilik korumalarını sunmaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının üzerine bir proxy çalıştırmanıza gerek yoktur.

Ön kontrol

Sistem genelindeki bir proxy ayarının internette gezinmenizi engellediğini düşünüyorsanız, Chrome’da proxy ayarlarını devre dışı bırakmayı deneyin.

Terminal‘e gidin, ardından aşağıdakini girin:

google-chrome --no-proxy-server

Chrome’u başlatarak internete erişip erişemediğinizi kontrol edin.

İnternete yeniden erişebiliyorsanız, Chrome’da proxy’yi kalıcı olarak devre dışı bırakmak veya küresel proxy ayarlarını devre dışı bırakmak için bu adımları izleyin.

Chrome’da proxy ayarlarını devre dışı bırakın

Masanızda ⋮⋮⋮‘e tıklayın. Arama çubuğuna Dosyalar yazın. Dosyalar‘ı seçin.

Sol kenar çubuğunda, Diğer Konumlar‘a tıklayın.

Bilgisayar > usr > share > applications‘ı seçin.

google-chrome.desktop‘i bulun, ardından masaüstünüze kopyalayın ve yapıştırın.

google-chrome.desktop üzerine sağ tıklayın, ardından Diğer Uygulama ile Aç > Metin Düzenleyici > Aç‘a tıklayın.

En alta kaydırın, ardından Exec ile başlayan satıra aşağıdakini ekleyin:

--no-proxy-server

Kaydet seçeneğine tıklayın. google-chrome.desktop üzerine sağ tıklayın, ardından Başlatmaya İzin Ver seçeneğini seçin.



Google Chrome’u normal şekilde başlatabilmelisiniz.

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Küresel proxy ayarlarını devre dışı bırakın

Alternatif olarak, küresel proxy ayarlarınızı devre dışı bırakabilirsiniz.

Masanızda ⋮⋮⋮‘e tıklayın. Arama çubuğuna Ağ yazın. Ağ‘ı seçin.

Ağ Proxy’si‘nin yanında, dişli simgesine tıklayın. Devre Dışı‘yı seçin.

Pencereyi kapatın.

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