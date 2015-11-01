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İnternete bağlanamıyorsanız, bir proxy sunucusu kullanıyor olabilirsiniz. Bu kılavuz, Opera için proxy ayarlarını nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterecektir.

Bir proxy sunucusu, bilgisayarınız ile internet arasında bir aracı görevi görür ve genellikle gerçek konumunuzu gizlemek veya engellenmiş web sitelerine erişmek için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN kadar güçlü gizlilik koruması sağlamaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının yanı sıra bir proxy kullanmanıza gerek yoktur.

Önemli: Aşağıdaki adımlar, bölgenizde engellenmiş çevrimiçi yayın hizmetlerine erişmenize yardımcı olmaz.

İşletim sistemim…

Windows
Mac

Windows’ta Opera’da Proxy’yi Devre Dışı Bırakma

  1. Opera tarayıcısında, sol kenar çubuğunda bulunan Ayarlar simgesi. simgesine tıklayın. Ardından Gelişmiş > Tarayıcı seçeneğine tıklayın.
    “Gelişmiş” altında “Tarayıcı”ya tıklayın.
  2. Aşağı kaydırarak Sistem bölümüne gelin ve Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın seçeneğini tıklayın.
    “Sistem” altında, “Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın” seçeneğine tıklayın.
  3. Otomatik proxy yapılandırması altında, Ayarları otomatik algıla seçeneğini kapatın.
    “Ayarları otomatik algıla” seçeneğini kapatın.
  4. Manuel proxy yapılandırması altında, Bir proxy sunucusu kullan seçeneğini kapatın.
    “Bir proxy sunucusu kullan” seçeneğini kapatın.
  5. Kaydet butonuna tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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Mac’te Opera’da Proxy’yi Devre Dışı Bırakma

  1. Opera tarayıcısında, sol kenar çubuğunda bulunan Ayarlar simgesi. simgesine tıklayın. Ardından Gelişmiş > Tarayıcı seçeneğine tıklayın.
    “Gelişmiş” altında “Tarayıcı”ya tıklayın.
  2. Aşağı kaydırarak Sistem bölümüne gelin ve Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın seçeneğini tıklayın.
    “Sistem” altında, “Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın” seçeneğine tıklayın.
  3. Proxy’ler sekmesine gidin ve tüm kutuların işaretlerini kaldırın.
    “Proxy’ler” sekmesinde tüm protokollerin işaretlerini kaldırın.
  4. Tamam > Uygula butonlarına tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.

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