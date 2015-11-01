İnternete bağlanamıyorsanız, bir proxy sunucusu kullanıyor olabilirsiniz. Bu kılavuz, Opera için proxy ayarlarını nasıl devre dışı bırakacağınızı gösterecektir.
Bir proxy sunucusu, bilgisayarınız ile internet arasında bir aracı görevi görür ve genellikle gerçek konumunuzu gizlemek veya engellenmiş web sitelerine erişmek için kullanılır. Ancak, proxy’ler bir VPN kadar güçlü gizlilik koruması sağlamaz. Eğer ExpressVPN kullanıyorsanız, VPN bağlantısının yanı sıra bir proxy kullanmanıza gerek yoktur.
İşletim sistemim…
Windows’ta Opera’da Proxy’yi Devre Dışı Bırakma
- Opera tarayıcısında, sol kenar çubuğunda bulunan simgesine tıklayın. Ardından Gelişmiş > Tarayıcı seçeneğine tıklayın.
- Aşağı kaydırarak Sistem bölümüne gelin ve Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın seçeneğini tıklayın.
- Otomatik proxy yapılandırması altında, Ayarları otomatik algıla seçeneğini kapatın.
- Manuel proxy yapılandırması altında, Bir proxy sunucusu kullan seçeneğini kapatın.
- Kaydet butonuna tıklayın.
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Mac’te Opera’da Proxy’yi Devre Dışı Bırakma
- Opera tarayıcısında, sol kenar çubuğunda bulunan simgesine tıklayın. Ardından Gelişmiş > Tarayıcı seçeneğine tıklayın.
- Aşağı kaydırarak Sistem bölümüne gelin ve Bilgisayarınızın proxy ayarlarını açın seçeneğini tıklayın.
- Proxy’ler sekmesine gidin ve tüm kutuların işaretlerini kaldırın.
- Tamam > Uygula butonlarına tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? ExpressVPN Destek Ekibi ile hemen iletişime geçin.
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