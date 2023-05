ExpressVPN tilbyder tre abonnementer:

ABONNEMENTSPERIODE PRIS/MÅNED 12 måneder 8,32 USD* 6 måneder 9,99 USD* 1 måned 12,95 USD

Hvert abonnement faktureres i USD, og giver dig 30 dages fuld returret. Abonnementer købt med visse betalingsmetoder, såsom kreditkort, PayPal, Apple-køb i appen og Google Play-køb i appen, fornyes automatisk som standard. Du kan slå automatisk fornyelse fra for at undgå at blive faktureret, når dit abonnement udløber.

*Disse priser er gældende for dit første abonnementsår. Priserne ved fornyelse kan ændres, og du vil få besked 30 dage inden.

Har du flere spørgsmål om ExpressVPN’s abonnementer?

