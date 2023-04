ExpressVPN erbjuder tre olika abonnemang. De kostar 8,32 $ per månad för ett tolvmånadersabonnemang, 9,99 $ per månad för ett sexmånaderoffers och 12,95 $ per månad för ett enmånadsabonnemang.

ABONNEMANG PRIS/MÅNAD Tolv månader 8,32 $* Sex månader 9,99 $* En månad 12,95 $

Alla abonnemang faktureras i USD och kommer med en 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti så att du kan prova tjänsten riskfritt.

Om du köper ett sexmånadersabonnemang faktureras du 59,94 $ var sjätte månad. För ett tolvmånadersabonnemang faktureras du 99,84 $ en gång per år. I slutet av abonnemangsperioden återfaktureras du automatiskt för hela summan såvida du inte inaktiverat automatisk fakturering, vilket är aktiverat som standard.

*Priserna gäller för kunder under det första prenumerationsåret. Förnyelsepriser kan komma att ändras, och du meddelas om detta 30 dagar i förväg.

Har du fler frågor om ExpressVPN:s abonnemang?

