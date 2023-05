ExpressVPN offre trois choix d’abonnements différents.

ABONNEMENT PRIX/MOIS 12 mois 8,32 $* Six mois 9,99 $* Un mois 12,95 $

Chaque abonnement est facturé en USD et inclut une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Les abonnements achetés via certaines méthodes de paiement comme la carte de crédit, PayPal, les achats intégrés d’Apple et les achats intégrés de Google se renouvelleront automatiquement par défaut. Vous pouvez désactiver le renouvellement automatique pour éviter d’être facturé à la fin de votre abonnement.

*Ces prix s’appliquent à votre première année d’abonnement. Les coûts de renouvellement sont susceptibles de changer et un préavis de 30 jours vous sera donné.

