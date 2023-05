A ExpressVPN oferece três planos de assinatura.

PLANO DE ASSINATURA PREÇO/MÊS 12 meses US$ 8,32* 6 meses US$ 9,99* 1 mês US$ 12.95

Toda assinatura é cobrada em USD e vem com uma garantia de reembolso de 30 dias. Assinaturas adquiridas com certos métodos de pagamento, como cartão de crédito, PayPal, compras no aplicativo da Apple e Google Play, serão renovadas automaticamente, por padrão. Você pode desativar a renovação automática para evitar ser cobrado no fim da sua assinatura.

* Esses preços são aplicáveis ao seu primeiro ano de assinatura. As taxas de renovação podem ser alteradas, sendo que você será notificado com 30 dias de antecedência.

Tem mais dúvidas sobre as assinaturas da ExpressVPN? Entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN.

