Son güncelleme:

VPN, gözetim, içerik tabanlı kısıtlama ve ofis ve okul tarafından engelleme olmaksızın birçok çevrimiçi hizmete ve uygulamaya güvenli bir şekilde erişmenize* yardımcı olur.

Erişebileceğiniz hizmetler şunları içerir:

  • Netflix, Hulu ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri
  • ESPN, fuboTV ve DAZN gibi spor izleme hizmetleri
  • Instagram, Tinder ve Snapchat gibi sosyal medya platformları
  • Pokémon Go ve çevrimiçi poker gibi oyunlar ve oyun hizmetleri
  • Spotify ve Pandora gibi müzik dinleme uygulamaları

ExpressVPN’in desteklediği hizmetlerin ve uygulamaların tam listesini buradan bulabilirsiniz.

Şimdi ExpressVPN Edinin

* ExpressVPN, telif haklarını atlatmak amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı okuyun.

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