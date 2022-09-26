VPN, gözetim, içerik tabanlı kısıtlama ve ofis ve okul tarafından engelleme olmaksızın birçok çevrimiçi hizmete ve uygulamaya güvenli bir şekilde erişmenize* yardımcı olur.

Erişebileceğiniz hizmetler şunları içerir:

Netflix, Hulu ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri

ESPN, fuboTV ve DAZN gibi spor izleme hizmetleri

Instagram, Tinder ve Snapchat gibi sosyal medya platformları

Pokémon Go ve çevrimiçi poker gibi oyunlar ve oyun hizmetleri

Spotify ve Pandora gibi müzik dinleme uygulamaları

ExpressVPN’in desteklediği hizmetlerin ve uygulamaların tam listesini buradan bulabilirsiniz.

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* ExpressVPN, telif haklarını atlatmak amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı okuyun.