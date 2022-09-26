VPN, gözetim, içerik tabanlı kısıtlama ve ofis ve okul tarafından engelleme olmaksızın birçok çevrimiçi hizmete ve uygulamaya güvenli bir şekilde erişmenize* yardımcı olur.
Erişebileceğiniz hizmetler şunları içerir:
- Netflix, Hulu ve BBC iPlayer gibi video izleme hizmetleri
- ESPN, fuboTV ve DAZN gibi spor izleme hizmetleri
- Instagram, Tinder ve Snapchat gibi sosyal medya platformları
- Pokémon Go ve çevrimiçi poker gibi oyunlar ve oyun hizmetleri
- Spotify ve Pandora gibi müzik dinleme uygulamaları
ExpressVPN’in desteklediği hizmetlerin ve uygulamaların tam listesini buradan bulabilirsiniz.
* ExpressVPN, telif haklarını atlatmak amacıyla kullanılabilecek bir VPN hizmeti değildir. Daha fazla bilgi için lütfen ExpressVPN Hizmet Şartları’nı okuyun.