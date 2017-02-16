ExpressVPN’in Akıllı Konum özelliği; indirme hızı, gecikme ve uzaklık gibi ölçütleri kullanarak sizin için en iyi deneyimi sunan VPN konumunu otomatik olarak seçer.

Not: Akıllı Konum ile bağlanmak istemiyorsanız 94 ülkedeki VPN sunucularımızdan herhangi birine bağlanabilirsiniz.

Akıllı Konum’u ne zaman kullanmalısınız?

Akıllı Konum’u şu durumlarda kullanmanız önerilir:

Güvenli ve gizli bir bağlantı istediğinizde

Daha yüksek hız elde etmek istediğinizde (Fiziksel konumunuza en yakın VPN konumuna bağlanarak da daha yüksek hız elde edebilirsiniz)

Konum için bir tercihiniz olmadığında

Akıllı Konum ile bağlanmak istemiyorsanız 94 ülkedeki VPN sunucularımızdan herhangi birine bağlanabilirsiniz.

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Akıllı Konum’a nasıl bağlanılır

Cihazınıza uygun ilgili bölümü aşağıdan seçin.

Windows, Mac, Android ve iOS

Akıllı Konum varsayılan olarak ExpressVPN’e ilk defa bağlandığınızda önerilir. Bağlanmak için butonunu tıklayın.

Linux

Akıllı Konum’u kullanarak bağlanmak için şu komutu girin expressvpn connect smart

Yönlendiriciler

İlk defa bağlandığınızda, ExpresVPN varsayılan olarak size Akıllı Konum’u önerecektir. Diğer VPN konumlarına bağlandıktan sonra tekrar Akıllı Konum’a bağlanmak isterseniz: ExpressVPN’i çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın. Konumunu değiştirmek istediğiniz cihaz grubunda butonunu tıklayın. Akıllı Konum altındaki konumu seçin. Yardıma mı ihtiyacınız var? . En başa dön

Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın

Akıllı Konum ile bağlanmak istemiyorsanız 94 ülkedeki VPN sunucularımızdan herhangi birine bağlanabilirsiniz.

Aşağıdakiler üzerinden farklı bir sunucu konumuna bağlanın:

Sizin için en uygun VPN sunucusu konumunu nasıl seçeceğinizi öğrenin.

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