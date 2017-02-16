ExpressVPN’in Akıllı Konum özelliği; indirme hızı, gecikme ve uzaklık gibi ölçütleri kullanarak sizin için en iyi deneyimi sunan VPN konumunu otomatik olarak seçer.
Not: Akıllı Konum ile bağlanmak istemiyorsanız 94 ülkedeki VPN sunucularımızdan herhangi birine bağlanabilirsiniz.
Bölüme atla…
Akıllı Konum’u ne zaman kullanmalısınız?
Akıllı Konum’a nasıl bağlanılır
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Akıllı Konum’u ne zaman kullanmalısınız?
Akıllı Konum’u şu durumlarda kullanmanız önerilir:
- Güvenli ve gizli bir bağlantı istediğinizde
- Daha yüksek hız elde etmek istediğinizde (Fiziksel konumunuza en yakın VPN konumuna bağlanarak da daha yüksek hız elde edebilirsiniz)
- Konum için bir tercihiniz olmadığında
Akıllı Konum ile bağlanmak istemiyorsanız 94 ülkedeki VPN sunucularımızdan herhangi birine bağlanabilirsiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Akıllı Konum’a nasıl bağlanılır
Cihazınıza uygun ilgili bölümü aşağıdan seçin.
Akıllı Konum varsayılan olarak ExpressVPN’e ilk defa bağlandığınızda önerilir. Bağlanmak için butonunu tıklayın.
İlk defa bağlandığınızda, ExpresVPN varsayılan olarak size Akıllı Konum’u önerecektir.
Diğer VPN konumlarına bağlandıktan sonra tekrar Akıllı Konum’a bağlanmak isterseniz:
- ExpressVPN’i çalıştıran yönlendiricinize giriş yapın.
- Konumunu değiştirmek istediğiniz cihaz grubunda butonunu tıklayın.
- Akıllı Konum altındaki konumu seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Farklı bir VPN sunucusu konumuna bağlanın
Akıllı Konum ile bağlanmak istemiyorsanız 94 ülkedeki VPN sunucularımızdan herhangi birine bağlanabilirsiniz.
Aşağıdakiler üzerinden farklı bir sunucu konumuna bağlanın:
- ExpressVPN Windows uygulaması
- ExpressVPN Mac uygulaması
- ExpressVPN iOS uygulaması
- ExpressVPN Android uygulaması
- ExpressVPN Linux uygulaması
- ExpressVPN yönlendirici uygulaması
Sizin için en uygun VPN sunucusu konumunu nasıl seçeceğinizi öğrenin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.