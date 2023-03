Share by email

ExpressVPNs smartlokasjon-funksjon velger automatisk den beste VPN-serverlokasjonen for deg. Smartlokasjon-algoritmen velger denne lokasjonen basert på måledata som nedlastingshastighet, forsinkelse og avstand.

Merk: Hvis du ikke ønsker å koble til med Smart Location, kan du koble til hvilken som helst av våre VPN-servere i 94 land.

Det anbefales at du bruker smartlokasjon om du:

Se seksjonen som gjelder for din enhet nedenfor.

Windows, Mac, Android og iOS

Som standard blir smartlokasjon foreslått for deg når du kobler til ExpressVPN for første gang. Velg for å koble til.