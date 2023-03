Elon Musk’ın platformu satın alması Twitter’a ilgi uyandırmasına rağmen, Twitter’ın 2024’te dünya çapında 33 milyon kullanıcıyı kaybetmesi bekleniyor

Yalnızca bu yıl içinde ABD’li kullanıcıların %6’sının Twitter’ı bırakması bekleniyor



Twitter’ın şu andaki çalışan sayısı 2.300—bu sayı, 2012’deki çalışan sayısı ile aynı



Twitter Blue aboneliğinin tekrar başlatılması, kullanıcı artışının yavaş olmasına rağmen bol övgüer alıyor

Chadwick Boseman’ın vefat edişinin ailesi tarafından duyurulduğu tweet 2023 Twitter Günü öncesinde en çok beğenilen tweet olmaya devam ediyor

Twitter, geçtiğimiz yılda fırtınalı bir dönem geçirdi. Ekim 2022’de Elon Musk’ın platformu satın almasından ve şirketin bunu takip eden yeniden organize edilişine kadar, Twitterverse sürekli bir değişime uğradı. Bununla beraber, çıkan kargaşalara rağmen, bu sosyal ağ hâla ayakta—yeni kullanıcıları çekmeye ve eskilerini etkileşim hâlinde tutmaya devam ediyor. Peki bunu ne kadar devam ettirebilecek?

21 Mart’ta bu sosyal ağ 17 yaşına girerken Twitter Günü’nü kutlamak amacıyla, platformun geçtiğimiz yılda ne kadar değiştiğini ve daha ne kadar değişeceğinin beklendiğini görmek için sayılarla Twitter evrenine daha yakından bakıyoruz. Kullanıcı artışı ve popüler etiketlerden banlanan botlara ve tartışmalı mavi tiklere kadar, işte Twitter Merkezi’nden çıkan en son gelişmeler.

Musk’ın satın alması, kullanıcı artışına yeni bir soluk getirdi (ancak büyük bir hızla düşmesi bekleniyor)

Twitter 2023’te hâlâ popüler mi? Spoiler uyarısı: evet! Twitter şu anda 354 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip ve bunların 260 milyonu her gün bu platformu ziyaret ediyor. İki bağımsız araştırma şirketi Apptopia ve Sensor Tower’a göre, Musk’ın şirketi 44 milyar dolara satın alması bu sosyal medya devine yeni bir ilgi kazandırdı.

Örneğin, Apptopia, Musk’ın CEO olmasından sonraki 31 gün boyunca Twitter’ın ABD’deki indirilme sayısının günde ortalama 125.000 olduğunu bildirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %42 daha yüksek.

Sensor Tower’ın araştırması ise genel aktivite açısından küçük bir artış olduğunu gösteriyor. Musk’ın şirketi satın almasını takip eden ayda, Twitter’ın dünya çapındaki günlük aktif kullanıcı sayısının bir önceki aya göre %2 arttığını bildirdi. Bu, önceki yılın aynı zamanlarına göre %4 artış anlamına geliyor.

Ancak, her ne kadar Musk yakın zamanda yeni kullanıcı kayıtlarının kendi tesiriyle “en yüksek seviyeye” çıktığı konusunda övünse de sosyal medya uzmanları, Twitter’a olan ilginin kısa süreli olduğunu tahmin ediyorlar. Bunun yerine, insanların Twitter’ı Musk’ın satın almasından sonra platformun geleceği ve Musk liderliğinde başarılı olup olmayacağı konularında meraklı oldukları için platforma katıldıkları ve birçoğunun yakında bu ilgiyi kaybedecekleri görüşünü savunuyorlar.

Bu fikirler, Insider Intelligence tarafından gerçekleştirilen, Twitter’ın teknik sorunlar ve platforma musallat olan tartışmalar nedeniyle 2024’te 32.7 milyondan fazla kullanıcıyı kaybedeceğini öngören araştırmada da tekrarlandı.

Manşet: Twitter, 2019 – 2022 arasında her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdü ve bu sayılar Elon Musk’ın şirketi Ekim 2022’de satın almasıyla en üst seviyeye ulaştı. Ancak, platformun 2023 yılı sonunda kullanıcılarının %4’ünü, 2024’te ise bir %5’ini daha kaybedeceği tahmin ediliyor.

Twitter’ın en çok ABD’deki kullanıcılarını kaybetmesi bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri, bu sosyal ağ sitesine kayıtlı en az 83 milyon Amerikalı ile şu anda en çok Twitter kullanıcısına sahip ülke konumundadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen tahminler doğruysa Twitter yalnızca ABD’de 3.6 milyon kullanıcıyı kaybetme yolunda ilerliyor. Bu, 2022’ye kıyasla %6 düşüş anlamına geliyor. ABD’de aylık kullanıcı sayısının da 2024’te %8 düşüşle 51 milyona gerilemesi bekleniyor ve bu sayı, platformun 2014’ten beri geldiği en düşük seviye olacak.

Birleşik Krallık’ta bu yıl her yaştaki gruplardan Twitter kullanımının %5 düşüşle 13.4 milyon kullanıcıya gerileyerek sert bir düşüş yaşaması bekleniyor. Insider Intelligence, aylık Britanyalı kullanıcıların 2024’te %6.3 daha düşerek 12.6 milyona gerileyeceğini tahmin ediyor.

Twitter’ın değerli kullanıcıları kullanabileceği diğer önemli pazarlar arasında 61 milyona yakın kullanıcıya sahip olan Japonya, 25 milyon kullanıcının bulunduğu Hindistan ve 21 milyon kullanıcının yaşadığı Endonezya yer alıyor.

Twitter’ın sorunlarının bir özeti

Insider Intelligence’ın baş araştırmacısı Jasmine Enberg’e göre, “Twitter’ın sonunu getiren tek bir yıkıcı olay olmayacak. Bunun yerine, teknik sorunlardan ve nefret dolu veya çirkin içeriklerden bıkan kullanıcılar [2023’te] platformu terk etmeye başlayacak. Twitter’ın günün her saati çalışan kemik kadrosu, platformun altyapı ve içerik moderasyonu sorunlarını gideremeyecek.”

Şayet haberleri bilinçli olarak takip etmiyorsanız Enberg’in bahsettiği şeyin, Musk’ın Twitter’ı tek yönetici olarak satın alma planlarını açıklamasından beri bu platformun konusu olduğu tartışmalar kasırgası olduğunu biliyorsunuz. Özetlemek gerekirse:

Musk’ın Twitter’ı satın alma konusunda attığı ileri ve geri adımlar bir kenara (hatta satış işleminden geri adım atmaya çalıştığında mahkemeye verildi); şirketi satın almasından sonra karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, Twitter’ın 7.500 çalışanının yarısını işten çıkarmasından sonraki liderliği oldu.

Musk’ın kontrolü ele geçirmesinden yalnızca bir ay sonra çalışanların kapı dışarı edilmesiyle birlikte bazı ekiplerin tamamı yok oldu ve Twitter’ın çalışan sayısı 1.800 ’e düştü. Bu sayı, 2012 yılında Twitter’da çalışan personel sayısından daha düşük.

Ayrıca, toplu işten çıkarmaların ve ayrılıkların Twitter’ın operasyonlarını etkilemediğini vurgulamasına rağmen, Musk’ın yakın zamandaki bir tweet’te yüzlerce çalışanın bu platformun güvenliği üzerinde çalıştığını belirtmesinin ardından, Twitter çok sayıda güvenlik ihlâli ve teknik sorunla karşılaştı.

Bu yıl Ocak ayında, Twitter’ın sistemindeki bir güvenlik açığı nedeniyle sözde bir veri hırsızlığında 200 milyondan fazla Twitter kullanıcısının e-posta adresleri çalındı. O sıralarda, bu kayıtlar herkesin ücretsiz olarak indirebileceği bir şekilde bir veri ihlâli forumunda yer aldı. Bu hırsızlığa yanıt olarak Musk, platformun birçok kullanıcısının olumsuz karşıladığı “Bu veriler, büyük ihtimalle internette farklı kaynaklar üzerinden herkesin erişebildiği veriler topluluğundan oluşuyor” şeklinde bir tweet attı.

Sonrasında, Şubat 2023’te, dünya etrafındaki Twitter kullanıcıları bir kusur dizisi nedeniyle artık birbirlerine mesaj gönderemediklerini ifade etti ve birçoğu günlük tweet sınırına ulaştıklarını belirten hata mesajı aldıklarını belirtti. Bu sorun, şirketin Sacramento’daki ana veri merkezlerinden birindeki operasyonları sonlandırmasından sonra bazı kullanıcıların Aralık 2022’de yaşadığı kesintilerin ardından geldi.

Ocak 2023’te, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki kullanıcılar da yarım günden fazla süren kesintiler yaşadıklarını belirtti.

Ve Twitter’ın doğrulama hikayesini unutmayalım…

Durdurulamayan kaos: Twitter Blue’nun zaman akışı

Musk, çalkantılı satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter’ın başına geçtikten sonra Twitter’ın onay sistemini yeni bir sistemden gelir elde etme amacıyla tamamen kaldırdı. Bu, birçok gecikmeye, toplu karışıklıklara ve ünlü mavi tik hakkında kararların geri alınmasına neden oldu.

1 Kasım 2022: Twitter, aylık 8 dolar ödemeleri hâlinde herkesin onaylı olmasını sağlayan Twitter Blue adlı yeni bir ücretli onay modelini duyurdu.

Twitter, aylık 8 dolar ödemeleri hâlinde herkesin onaylı olmasını sağlayan Twitter Blue adlı yeni bir ücretli onay modelini duyurdu. 3 Kasım 2022: Reklamcıların reklamlarını geri çekmeyle tehdit etmesi üzerine, Musk, hükümet hesaplarının mavi tiki ücretsiz kullanmaya izin vermeyi planladıklarını belirtti.

Reklamcıların reklamlarını geri çekmeyle tehdit etmesi üzerine, Musk, hükümet hesaplarının mavi tiki ücretsiz kullanmaya izin vermeyi planladıklarını belirtti. 5 Kasım 2022: Twitter, yeni Twitter Blue onayını başlattı ancak parodi hesapların ve Taliban gibi tartışmalı grupların Twitter-onaylı olmasıyla birlikte bu sistem geri tepti.

Twitter, yeni Twitter Blue onayını başlattı ancak parodi hesapların ve Taliban gibi tartışmalı grupların Twitter-onaylı olmasıyla birlikte bu sistem geri tepti. 6 Kasım 2022: Ücretli onayın resmi olarak hizmete sunulmasından sonraki bir günden daha kısa sürede, Twitter bu sistemin hizmete sunulması kararını geri aldı ve bunu ABD’deki dönem ortası seçimlerin sonrasına erteledi.

Ücretli onayın resmi olarak hizmete sunulmasından sonraki bir günden daha kısa sürede, Twitter bu sistemin hizmete sunulması kararını geri aldı ve bunu ABD’deki dönem ortası seçimlerin sonrasına erteledi. 8 Kasım 2022: Twitter, resmi onaylı hesapları ücretli Twitter Blue tiklerinden ayırmak için iki farklı renkte (biri gri diğer mavi) tik göstereceğini duyurdu.

Twitter, resmi onaylı hesapları ücretli Twitter Blue tiklerinden ayırmak için iki farklı renkte (biri gri diğer mavi) tik göstereceğini duyurdu. 9 Kasım 2022: Musk, gri tikleri geri almaya karar verdi ve onları bir “estetik facia” olarak tanımladı.

Musk, gri tikleri geri almaya karar verdi ve onları bir “estetik facia” olarak tanımladı. 11 Kasım 2022: 11 Kasım’da Twitter gri tikleri tekrar hizmete soktu. Ayrıca Twitter Blue sistemini durdurduklarını duyurdu.

11 Kasım’da Twitter gri tikleri tekrar hizmete soktu. Ayrıca Twitter Blue sistemini durdurduklarını duyurdu. 13 Aralık 2022: Twitter’ın onay tiki artık üç renkte görünmeye başladı: onaylı şirketler için sarı, hükümet hesapları için gri ve bireyler için mavi.

Twitter’ın onay tiki artık üç renkte görünmeye başladı: onaylı şirketler için sarı, hükümet hesapları için gri ve bireyler için mavi. 18 Ocak 2023: Twitter, ayda 7 dolar karşılığında Twitter Blue’yu tekrar hizmete sundu. Bu sistem bir onay tikini, daha yüksekte görünen cevapları ve 60 dakikalık video yüklemeyi içeriyor.

Twitter, ayda 7 dolar karşılığında Twitter Blue’yu tekrar hizmete sundu. Bu sistem bir onay tikini, daha yüksekte görünen cevapları ve 60 dakikalık video yüklemeyi içeriyor. 9 Şubat 2023: Twitter Blue 4.000 karakterlik tweetler sunmaya başladı ve Blue aboneleri için reklamları yarıya indirdi.

Twitter Blue 4.000 karakterlik tweetler sunmaya başladı ve Blue aboneleri için reklamları yarıya indirdi. 13 Şubat 2023: Musk, eski hesaplar da dâhil olmak üzere, ücreti ödemeyen kişilerden Twitter’ın mavi tiklerini kaldıracağını duyurdu.

Twitter Blue’nun büyük ihtimalle daha zayıf iş gücü nedeniyle yaşadığı en baştaki sorunlarına rağmen, tekrar gözden geçirilen yayınlanışı birçok kişi tarafından bir başarı olarak görülüyor. Bu da Musk’ın gerçek kullanıcılar arasında güven kazanmasına yardımcı olurken, diğer yandan sahte fenomenlerin filtrelenmesine yardımcı oldu.

Ek olarak, her ne kadar birkaç ünlü kişilik ve popüler fenomen (Elton John, Meek Mill, Jim Carrey ve Whoopi Goldgerg gibi) Musk’ın onaylı tiklerini ellerinden alma planını duyurmasının ardınan Twitter’ı terk etse de birçoğu kalmayı tercih etti.

…Ve tweet atmaya devam etti

Hatta, iklim aktivisti Greta Thunberg, 2022’yi en unutulmaz tweetlerden biri ile sonlandırdı. Bu tweette eski kickboksçu ve profesyonel kadın düşmanı Andrew Tate’in araba koleksiyonunun büyük ölçüdeki emisyonuyla övünmesinin ardından Tate’i trolledi.

Thunberg tweetinde şunları yazdı: “yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com.” Yanıtı çok hızlı bir şekilde ilgi çekti ve saatte 1.958 beğeni alarak tüm zamanların en popüler 10 tweeti arasına girdi.

Tate daha sonrasında Thunberg’i hedef alan başka bir tweetinin yardımıyla Romanya polisinin Tate’in ülkede olduğunu belirlemesiyle birlikte Romanya polisi tarafından tutuklandı. Bu tweette Tate, puro ve pizza kutularını sahne olarak kullanarak maskülinitesini ve statüsünü temin ettiği bir yanıt verdi. Pizza kutusu, otoritelerin Tate’in konumunu belirlemesine yardımcı oldu. Bundan kısa bir süre sonra Tate ve kardeşi, seks ticareti ve tecavüz iddialarıyla tutuklandı.

Bu haberler sonrasında Thunberg, “pizza kutularını geri dönüştürmezsen başına böyle şeyler gelir” tweetini attı ve en fazla beğeni alan ikinci tweet oldu. Bu paylaşım, 2022 Twitter Günü ile 2023 Twitter Günü arasında saatte ortalama 1.800 beğeni topladı.

Andrew Tate’e nükteli tweetler atan Thunberg, en popüler tweetler listesine giren tek kişi değildi. George Floyd protestoları ve COVID-19 pandemisi sırasında gezegeni terk eden astronotları tebrik eden komedyen ve internet karakteri Andy Milonakis, 8’inci sırayı kaptı. Twitter’ın kendisiyle ilgili tweetlerinin de işe yaradığı görüldü, Musk’ın sosyal medyayı satın almadan sonra sıradaki şeyin kokain dolu orijinal Coca-Cola tarifine dönüş olduğunu öne sürmesiyle birlikte, haset besleyenlerin de bir yere gitmemesini önerdi. Meta’nın tekrar çökmesi hâlinde de hiçbir yere gitmemeleri muhtemel: Twitter’ın gururlu “abartısız olarak herkese selamlar” tweeti… abartısız olarak herkes tarafından paylaşıldı. İşe başlama töreni hakkında bir umut mesajı paylaşan ABD başkanı Joe Biden, 5’inci sırada yer aldı.

Eski ABD başkanı Barack Obama’nın helikopter kazasında ölen LA Lakers’ın efsane basketbolcusu Kobe Bryant’ı ve Bryant’ın kızını andığı ve Charlottesville’deki şiddetin ardından Nelson Mandela’dan alıntı yaparak attığı “Hiç kimse başka bir kimsenin teninin renginden, geçmişinden veya inancından nefret ederek doğmaz…” tweetleriyle birlikte top 10 daha dingin bir şekilde tamamlandı. Son olarak, 2020’de Chadwick Boseman’ın vefatının duyurulduğu tweet, büyük bir farkla ilk sırada yer alıyor.

Twitter’ın geleceği

Her ne kadar Twitter’ın Musk liderliğindeki geleceği hakkında hâlâ soru işaretleri olsa da 2023 Twitter Günü, bize bu platformun hâlâ amacına hizmet ettiğini ve dijital dünyada önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

Musk, kontrolü ele almasından sonraki bir ay içerisinde Twitter’ın en iyi reklamcılarının (Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford ve General Mills gibi) yarısını kaybettikten sonra, reklamlarla ilgili yeni bir yaklaşım sinyali verdi. Ünlü milyarder, X adı verilen ve alışveriş, yemek siparişi ve paylaşımlı yolculuk gibi birçok hizmeti sunan bir süper uygulamanın oluşturulması önerisinde bulundu.

Musk, proje hakkında “Benim bakış açımdan Twitter’ın uzun dönemli potansiyeli, şu anki değerinden çok daha fazla” şeklinde bir paylaşımda bulundu ve buna “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması olan X’in oluşturulması için bir hızlandırıcı niteliği taşıyor.” tweetini ekledi.

Bu kadar iddialı bir projenin uygulanabilirliği ve arzu edilirliği konusunda şüpheler devam ederken, Musk X projesini gerçekleştirebilirse bu proje, Twitter’ın gelecekteki başarısını şekillendirmede önemli bir etken olabilir.