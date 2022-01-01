Yakında: Black Friday VPN fırsatı
Yakında gelecek olan sıradaki ExpressVPN Black Friday fırsatı için takipte kalmaya devam edin.
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- Yıl boyunca her yerde en iyi fırsatları yakalayın
- Tüm cihazlarınızda güvenle alışveriş yapın
- Yıl boyunca her yerde en iyi fırsatları yakalayın
- Tüm cihazlarınızda güvenle alışveriş yapın
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3 kolay adımda VPN ile en iyi fırsatları yakalayın
2. Adım
94 ülkedeki 160 sunucudan herhangi birine bağlanın.
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En iyi fırsatlar ve en büyük kazançlar için alışverişe başlayın!
Mutlaka sahip olmanız gereken alışveriş arkadaşınız
Dünyanın dört bir yanından en iyi fırsatları yakalamaktan kişisel verilerinizi korumaya kadar, çevrimiçi deneyiminizi üst düzeye çıkarmak için VPN olmazsa olmazdır. ExpressVPN ile alışverişinizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:
Dünyanın her yerinden en iyi fırsatları yakalayın
Black Friday ve Cyber Monday, kıyafet ve elektronikten uçak biletlerine ve otellere indirimli alışveriş yapmak için en iyi zamanlar arasında yer alır. Ancak konumunuz, internette gördüğünüz ürün yelpazesini ve fiyatları büyük ölçüde etkileyebilir.
160 küresel sunucu konumumuzdan herhangi birine VPN ile bağlanarak dünya çapında karşılaştırmalı alışveriş yapabilir ve yıl boyunca oturduğunuz yerden inanılmaz fırsatlara erişebilirsiniz. Böylece yılın her günü Black Friday'miş gibi alışveriş yapabilirsiniz!
Tek dokunuşla korunun
Black Friday ve Cyber Monday indirimleri yaklaşırken, özellikle güvenli olmayan ağlarda ve herkese açık Wi-Fi ağlarında, şifreler ve kredi kartı bilgileri gibi hassas verileri gizli tutmanın zamanı gelmiştir. VPN kullanmıyorsanız İSS'niz çevrimiçi aktivitelerinizle ilgili verileri takip etmeyi ve satmayı deneyebilir.
ExpressVPN'in 256-bit AES şifrelemesi, herhangi bir ağdaki internet aktivitenizi ve verilerinizi anında korur, böylece meraklılardan korunabilir ve verilerin toplanmasını önleyebilirsiniz. Tek dokunuşta sağlanan korumamızla arkanıza yaslanın, rahatlayın ve endişelenmeden gezinin.
Her cihazda güvenle alışveriş yapın
ExpressVPN, her platform için kullanımı kolay uygulamalara sahiptir ve tek abonelik, aynı anda 5 cihaza kadar güvende kalmanıza olanak tanır. Nereye giderseniz gidin veya hangi cihazı kullanıyor olursanız olun, daha yüksek gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecek ve internette gezinebileceksiniz.
ExpressVPN'i bugün risksiz deneyin
30 günlük para iade garantimizle çevrimiçi ortamda korunmaya devam edin ve ExpressVPN'i risksiz edinin.
ExpressVPN kullanmaktan memnun kalmazsanız 30 gün içinde Destek ile iletişime geçin ve paranızın tamamını geri alın.