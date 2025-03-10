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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на PlayStation 5.
MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Так как PlayStation 5 не поддерживает VPN нативно, вы можете использовать MediaStreamer как альтернативу для стриминга.
Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. MediaStreamer не имеет графического интерфейса пользователя. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.
Перед началом вам потребуется:
- Активная подписка на ExpressVPN
- Подписка на потоковый сервис
- Потоковое приложение на вашем PlayStation 5 (Некоторые потоковые приложения доступны только в определенных регионах. Чтобы их загрузить, вам нужно будет изменить регион вашей учетной записи PlayStation.)
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1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
2. Получите ваши IP-адреса MediaStreamer
3. Настройте DNS-сервер на вашем PlayStation 5
Восстановить настройки DNS
1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN
Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.
Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.
В разделе Регистрация IP-адреса, выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.
Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.
Как только вы включите Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваш PlayStation 5. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
3. Настройте DNS-сервер на вашем PlayStation 5
На вашем PlayStation 5 выберите .
Выберите Сеть.
Выберите Настройки.
Выберите Настройка Интернет-соединения.
В разделе Зарегистрированные сети выберите сеть, к которой подключен ваш PlayStation 5. Выберите Расширенные настройки.
На экране Расширенные настройки выберите следующие параметры:
- Настройки IP-адреса: Выберите Автоматически.
- Хост DHCP: Выберите Не указывать.
- Настройки DNS: Выберите Вручную.
- Основной DNS: Введите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer, которые вы нашли ранее. Выберите Готово.
- Вторичный DNS: Оставьте как есть.
- Прокси-сервер: Выберите Не использовать.
- Настройки MTU: Выберите Автоматически.
Выберите OK.
После появления сообщения «Подключение к сети…» вы будете перенаправлены на экран Настройка Интернет-соединения.
Вы завершили настройку MediaStreamer и можете начать использовать потоковое приложение на вашем PlayStation 5.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Восстановить настройки DNS
На вашем PlayStation 5 выберите > Сеть > Настройки > Настройка Интернет-соединения.
Выберите ваш метод подключения к Интернету, затем выберите Расширенные настройки.
Выберите следующие параметры:
- Настройки IP-адреса: Выберите Автоматически.
- Имя хоста DHCP: Выберите Не указывать.
- Настройки DNS: Выберите Автоматически.
- Прокси-сервер: Выберите Не использовать.
- Настройки MTU: Выберите Автоматически.
Выберите OK.
После появления сообщения «Подключение к сети…» вы будете возвращены на экран Настройки Интернет-соединения.
Настройки DNS восстановлены.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.