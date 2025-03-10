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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer на PlayStation 5.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Так как PlayStation 5 не поддерживает VPN нативно, вы можете использовать MediaStreamer как альтернативу для стриминга.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. MediaStreamer не имеет графического интерфейса пользователя. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

Перед началом вам потребуется:

Активная подписка на ExpressVPN

Подписка на потоковый сервис

Потоковое приложение на вашем PlayStation 5 (Некоторые потоковые приложения доступны только в определенных регионах. Чтобы их загрузить, вам нужно будет изменить регион вашей учетной записи PlayStation.)

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и выберите Войти.

Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.

В разделе Регистрация IP-адреса, выберите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Как только вы включите Автоматическую регистрацию вашего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваш PlayStation 5. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.

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2. Получите ваш серверный IP-адрес MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Настройте DNS-сервер на вашем PlayStation 5

На вашем PlayStation 5 выберите .

Выберите Сеть.

Выберите Настройки.

Выберите Настройка Интернет-соединения.

В разделе Зарегистрированные сети выберите сеть, к которой подключен ваш PlayStation 5. Выберите Расширенные настройки.

На экране Расширенные настройки выберите следующие параметры:

Настройки IP-адреса: Выберите Автоматически .

Выберите . Хост DHCP: Выберите Не указывать .

Выберите . Настройки DNS: Выберите Вручную .

Выберите . Основной DNS: Введите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer, которые вы нашли ранее. Выберите Готово .

Введите IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer, которые вы нашли ранее. Выберите . Вторичный DNS: Оставьте как есть.

Оставьте как есть. Прокси-сервер: Выберите Не использовать .

Выберите . Настройки MTU: Выберите Автоматически.

Выберите OK.

После появления сообщения «Подключение к сети…» вы будете перенаправлены на экран Настройка Интернет-соединения.

Вы завершили настройку MediaStreamer и можете начать использовать потоковое приложение на вашем PlayStation 5.

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Восстановить настройки DNS

На вашем PlayStation 5 выберите > Сеть > Настройки > Настройка Интернет-соединения.

Выберите ваш метод подключения к Интернету, затем выберите Расширенные настройки.

Выберите следующие параметры:

Настройки IP-адреса: Выберите Автоматически .

Выберите . Имя хоста DHCP: Выберите Не указывать .

Выберите . Настройки DNS: Выберите Автоматически .

Выберите . Прокси-сервер: Выберите Не использовать .

Выберите . Настройки MTU: Выберите Автоматически.

Выберите OK.

После появления сообщения «Подключение к сети…» вы будете возвращены на экран Настройки Интернет-соединения.

Настройки DNS восстановлены.

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