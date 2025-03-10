Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu eğitim size PlayStation 5’te MediaStreamer’ı nasıl kuracağınızı gösterecektir.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. PlayStation 5 VPN’i yerleşik olarak desteklemediğinden, MediaStreamer’ı akış için alternatif olarak kullanabilirsiniz.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN’in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer’ın grafik kullanıcı arayüzü yoktur. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Başlamadan önce ihtiyacınız olacaklar:

Aktif bir ExpressVPN aboneliği

Akış hizmetinin aboneliği

PlayStation 5’inizdeki akış uygulaması (Belirli akış uygulamaları yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. Bunları indirmek için PlayStation hesabınızın bölgesini değiştirmeniz gerekecektir.)

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap seçeneğini seçin.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet seçeneğini seçin. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresinizi otomatik olarak kaydedin seçeneğini etkinleştirdikten sonra kayıtlı IP adresinizi güncel tutmak için ExpressVPN web sitesinde hesabınıza periyodik olarak giriş yaptığınızdan emin olun. Alternatif olarak, PlayStation 5’inizle aynı ağa bağlıyken ExpressVPN uygulamasını (herhangi bir cihazda) kullanabilirsiniz. Bu işlemler, ağınızdaki cihazların MediaStreamer’a erişimini sürdürmelerini sağlar.

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2. MediaStreamer sunucu IP adresinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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3. PlayStation 5’inizdeki DNS sunucusunu yapılandırın

PlayStation 5’inizde seçin.

Ağ‘ı seçin.

Ayarlar‘ı seçin.

İnternet Bağlantısını Kur seçeneğini seçin.

Kayıtlı ağlar altında, PlayStation 5’inizin bağlı olduğu ağı seçin. Gelişmiş Ayarlar seçeneğini seçin.

Gelişmiş Ayarlar ekranında aşağıdaki seçenekleri seçin:

IP Adresi Ayarları: Otomatik seçin.

seçin. DHCP Ana Bilgisayar: Belirtme seçin.

seçin. DNS Ayarları: Manuel seçin.

seçin. Birincil DNS: önceden bulduğunuz MediaStreamer DNS sunucu IP adresini girin. Tamam ‘ı seçin.

önceden bulduğunuz MediaStreamer DNS sunucu IP adresini girin. ‘ı seçin. İkincil DNS: Olduğu gibi bırakın.

Olduğu gibi bırakın. Proxy Sunucusu: Kullanmayın seçin.

seçin. MTU Ayarları: Otomatik seçin.

Tamam seçeneğini seçin.

“Ağa bağlanılıyor…” mesajını gördükten sonra, İnternet Bağlantısını Kur ekranına yönlendirileceksiniz.

MediaStreamer kurulumunu tamamladınız ve PlayStation 5’inizde akış uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

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DNS ayarlarını geri yükleyin

PlayStation 5’inizde > Ağ > Ayarlar > İnternet Bağlantısını Kur seçin.

İnternet bağlantı yöntemini seçin, ardından Gelişmiş Ayarlar seçeneğini seçin.

Aşağıdaki seçenekleri seçin:

IP Adresi Ayarları: Otomatik seçin.

seçin. DHCP ana bilgisayar adı: Belirtme seçin.

seçin. DNS Ayarları: Otomatik seçin.

seçin. Proxy Sunucusu: Kullanmayın seçin.

seçin. MTU Ayarları: Otomatik seçin.

Tamam seçeneğini seçin.

“Ağa bağlanılıyor…” mesajını gördükten sonra, İnternet Bağlantısını Kur ekranına geri döneceksiniz.

DNS ayarlarınızı şimdi geri yüklediniz.

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