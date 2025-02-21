Это руководство покажет вам как восстановить интернет-соединение при использовании приложения ExpressVPN для Mac с Apple Studio Display.
Ваш Интернет может перестать работать при подключении к приложению ExpressVPN для Mac во время использования Apple Studio Display.
Apple Studio Display использует iOS для связи с вашим устройством Mac через внутренний интерфейс Ethernet. Это мешает приложению ExpressVPN для Mac направлять ваши DNS-запросы на DNS-серверы ExpressVPN.
Поскольку приложение ExpressVPN разработано с учётом отказоустойчивости, оно автоматически блокирует разрешение DNS, чтобы предотвратить утечку ваших DNS-запросов к третьим лицам, из-за чего Интернет перестаёт работать.
Чтобы восстановить интернет-соединение, выполните следующие действия:
- Нажмите > Настройки системы…
- Нажмите Сеть
- В разделе Другие службы нажмите … кнопку
- Нажмите Установить порядок сервисов…
- Щелкните и перетащите USB 10/100/1000 LAN в нижнюю часть очереди загрузки
- Нажмите OK
Нужна помощь? Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.