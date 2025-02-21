Bu kılavuz size Apple Studio Display ile Mac için ExpressVPN uygulamasını kullanırken internet bağlantınızı nasıl geri yükleyeceğinizi gösterecektir.

Apple Studio Display kullanırken Mac için ExpressVPN uygulamasına bağlandığınızda internetiniz çalışmayabilir.

Apple Studio Display, Mac cihazınızla dahili bir ethernet arayüzü üzerinden iletişim kurmak için iOS kullanır. Bu, ExpressVPN uygulamasının DNS isteklerinizi ExpressVPN’in DNS sunucularına yönlendirmesini engeller.

ExpressVPN uygulaması güvenli olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle uygulama, DNS isteklerinizin üçüncü taraflara sızmamasını sağlamak için otomatik olarak DNS çözümlemeyi engeller ve bu da internetinizin çalışmamasına neden olur.

İnternet bağlantınızı geri yüklemek için şu adımları izleyin:

> Sistem Ayarları… seçeneğine tıklayın Ağ seçeneğine tıklayın Diğer Hizmetler altında, … düğmesine tıklayın Servis Sıralamasını Ayarla… seçeneğine tıklayın USB 10/100/1000 LAN seçeneğini tıklayıp taşıyarak yükleme sıralamasının en altına sürükleyin Tamam seçeneğine tıklayın

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