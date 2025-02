Denne guide vil vise dig hvordan du gendanner din internetforbindelse, når du bruger ExpressVPN appen til Mac med Apple Studio Display.

Din internetforbindelse kan stoppe med at virke, når du tilslutter til ExpressVPN appen til Mac, mens du bruger Apple Studio Display.

Apple Studio Display bruger iOS til at kommunikere med din Mac enhed over en intern ethernet-grænseflade. Dette forhindrer ExpressVPN appen til Mac i at sende dine DNS-forespørgsler til ExpressVPN’s DNS-servere.

Da ExpressVPN appen er designet til at være fejlsikker, vil appen automatisk blokere DNS-opløsning for at forhindre, at dine DNS-forespørgsler lækker til tredjepart, hvilket får internettet til at stoppe med at virke.

For at gendanne din internetforbindelse skal du følge disse trin:

Klik på > Systemindstillinger… Klik på Netværk Under Andre tjenester, klik på knappen … Klik på Indstil rækkefølge af tjenester… Klik og træk USB 10/100/1000 LAN til bunden af rækkefølgen Klik på OK

