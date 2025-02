Denne veiledningen vil vise deg hvordan du gjenoppretter internettforbindelsen når du bruker ExpressVPN-appen for Mac med Apple Studio Display.

Internettet ditt kan slutte å fungere når du kobler til ExpressVPN-appen for Mac mens du bruker Apple Studio Display.

Apple Studio Display bruker iOS for å kommunisere med Mac-enheten din over en intern Ethernet-grensesnitt. Dette forhindrer ExpressVPN-appen for Mac fra å dirigere dine DNS-forespørsler til ExpressVPNs DNS-servere.

Siden ExpressVPN-appen er designet for å være sikker, vil appen automatisk blokkere DNS-oppløsning for å forhindre at DNS-forespørslene dine lekker til tredjeparter, noe som får internettet til å slutte å fungere.

For å gjenopprette internettforbindelsen, følg disse trinnene:

Klikk > Systeminnstillinger… Klikk Nettverk Under Andre tjenester, klikk på … -knappen Klikk Angi tjenesterekkefølge… Klikk og dra USB 10/100/1000 LAN til bunnen av lasteordren Klikk OK

