Pomimo przejęcia Twittera przez Elona Muska, które na nowo wzbudziło zainteresowanie platformą, przewiduje się, że do 2024 roku Twitter straci 33 miliony użytkowników na całym świecie.

Ponad 6% amerykańskich użytkowników ma w tym roku opuścić platformę.

Liczba etatów w Twitterze wynosi 1800, czyli tyle samo, co w 2012 roku.

Mimo że wprowadzenie Twitter Blue spotkało się ze świetnymi recenzjami, odnotowany wzrost nowych użytkowników był powolny.

Post ogłaszający śmierć Chadwicka Bosemana (napisany przez rodzinę aktora) pozostaje najbardziej lubianym tweetem przed Dniem Twittera 2023.

Od października 2022 roku, kiedy to Elon Musk kupił Twittera, sytuacja platformy to prawdziwa jazda bez trzymanki. Jednak mimo tego, że Twitterverse od przeszło roku nie ma wytchnienia, wciąż przybywają nowi użytkownicy, a starzy wykazują spore zaangażowanie. Tylko na jak długo?

Aby uczcić Dzień Twittera przypadający na 21 marca i świętować jego 17 urodziny, weźmiemy Twitterverse pod lupę i przeanalizujemy liczby. Dowiemy się, jak bardzo platforma zmieniła się w ciągu ostatniego roku i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Od wzrostu użytkowników i popularnych hashtagów po zakazane boty i kontrowersyjne niebieskie znaczki, oto, co działo się z Twitterem przez ostatni rok.

Przejęcie przez Muska spowoduje wzrost liczby użytkowników (ale oczekuje się, że później będzie spadała)

Czy w 2023 roku Twitter będzie jeszcze wciąż popularny? Spoiler alert: tak! Platforma liczy obecnie ponad 354 mln aktywnych użytkowników, z czego 260 mln loguje się każdego dnia. Według dwóch niezależnych firm badawczych, Apptopia i Sensor Tower, przejęcie przez Muska firmy wartej 44 mld USD wzbudziło spore zainteresowanie.

Apptopia poinformowała, że w USA odnotowuje się średnio około 125 000 pobrań dziennie, ale kiedy Musk został CEO liczba ta wzrosła o 42% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Badania Sensor Tower wykazały również niewielki wzrost ogólnej aktywności. Podali, że w porównaniu z poprzednim miesiącem, dzienna liczba aktywnych użytkowników na całym świecie na Twitterze skoczyła o 2% po zakupie platformy przez Muska. To wzrost o 4% w porównaniu z tym samym przedziałem czasowym rok wcześniej.

Musk niedawno chwalił się, że wygenerował ruch „wszechczasów”, ale eksperci od mediów społecznych twierdzą, że zainteresowanie Twitterem jest ulotne. Uważają, że ludzie dołączyli do platformy, ponieważ byli ciekawi, co będzie dalej, a zwłaszcza, czy Musk doprowadzi do jej klęski. Przewiduje się, że wiele użytkowników szybko straci zainteresowanie Twitterem.

Te odczucia są echem ostatnich ustaleń Insider Intelligence, które przewidują, że Twitter straci ponad 32,7 mln użytkowników na całym świecie do 2024 roku z powodu problemów technicznych i kontrowersji związanych z platformą.

W skrócie: Liczba użytkowników Twittera rosła systematycznie w latach 2019-2022. Szczytową formę platforma osiągnęła po przejęciu jej przez Elona Muska w październiku 2022 roku. Przewiduje się jednak, że Twitter straci 4% użytkowników do końca 2023 roku, a kolejne 5% do 2024 roku.

Ponoć Twitter straci najwięcej użytkowników w USA

Najwięcej użytkowników Twittera (tj. co najmniej 83 mln) mieszka w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że jeśli wyżej wymienione prognozy są poprawne, Twitter jest na dobrej drodze do utraty aż 3,6 mln użytkowników w USA i to tylko w tym roku – to 6% spadek w porównaniu do 2022. Liczba amerykańskich użytkowników ma spaść o kolejne 8% w 2024 roku, czyli do 51 milionów, co będzie najniższym wynikiem, jaki platforma osiągnęła od 2014 roku.

W Wielkiej Brytanii liczba użytkowników (we wszystkich grupach wiekowych) Twittera ma drastycznie spaść w tym roku – o 5%, czyli do 13,4 mln użytkowników. Insider Intelligence przewiduje również, że ta liczba będzie dalej spadać i osiągnie 12,6 mln w 2024 roku, co oznacza spadek w wysokości 6,3%.

Inne kluczowe rynki, gdzie Twitter może pochwalić się cennymi użytkownikami, to chociażby Japonia, która liczy blisko 61 milionów Twitterowiczów, Indie z 25 milionami, czy Indonezja, gdzie tweetuje 21 milionów osób.

Podsumowanie problemów Twittera

Zdaniem Jasmine Enberg, głównej analityczki w Insider Intelligence: „Nie będzie żadnego pojedynczego katastrofalnego wydarzenia, które zakończy działalność Twittera. Zamiast tego, użytkownicy zaczną opuszczać platformę [w 2023], ponieważ będą coraz bardziej sfrustrowani problemami technicznymi oraz rozprzestrzenianiem się nienawistnych lub niesmacznych treści. Uszczuplony personel Twittera, mimo że pracujący przez całą dobę, nie będzie w stanie przeciwdziałać infrastrukturze platformy i stawić czoła problemom związanym z moderacją treści”.

Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, to prawdopodobnie wiesz, że Enberg odnosi się do fali kontrowersji związanych z nabyciem Twittera przez Muska i konsekwencjami tego zdarzenia. Oto krótkie podsumowanie tego, co się działo:

Abstrahując od wahań Muska w sprawie zakupu Twittera (swoją drogą Musk dostał pozew, kiedy próbował się wycofać), jednym z największych problemów, z jakimi nowy CEO boryka się od momentu nabycia platformy, jest jego przywództwo po tym, jak zwolnił połowę z 7500 pracowników Twittera.

Zaledwie miesiąc po tym, jak przejął stery, Musk zredukował liczbę etatów w Twitterze do 2300 osób – to mniej niż liczba osób pracujących dla Twittera w 2012 roku.

W styczniu tego roku z powodu luki w zabezpieczeniach systemu Twittera skradziono ponad 200 milionów adresów e-mail użytkowników platformy. Dane te wyciekły i każdy mógł je za darmo pobrać. W odpowiedzi na to włamanie Musk zatweetował, stwierdzając, że „dane te prawdopodobnie już od dawna są gdzieś dostępne”, co nie spotkało się z aprobatą Twitterowiczów.

Następnie w lutym 2023 roku użytkownicy Twittera na całym świecie zgłaszali, że przez problemy techniczne nie mogą dłużej wysyłać sobie wiadomości. Wielu z nich otrzymało też komunikat o błędzie informujący, że osiągnęli swój dzienny limit tweetów. Nastąpiło to zaraz po tym, jak niektórzy użytkownicy doświadczyli przestojów pod koniec grudnia 2022 roku, kiedy to firma zamknęła jedno ze swoich głównych centrów danych w Sacramento.

W styczniu 2023 roku użytkownicy w Australii i Nowej Zelandii również zgłaszali przerwy, które trwały dłużej niż pół dnia.

Nie zapominajmy też o aferze weryfikacyjnej Twittera…

Totalny chaos, czyli historia Twitter Blue

Kiedy Musk w końcu zasiadł za sterami Twittera, postanowił w pełni znieść system weryfikacji Twittera, żeby móc spieniężyć nowy. Doprowadziło to do wielu opóźnień, masowego zamieszania i cofniętych decyzji w sprawie niebieskiego znaczka.

Przed Muskiem: niebieski znaczek widniał obok nazw aktywnych, godnych uwagi i autentycznych kont wybitnych osób lub organizacji.

1 listopada 2022: Twitter ogłasza nowy płatny model weryfikacyjny przez Twitter Blue, który pozwoliłby każdemu stać się zweryfikowanym użytkownikiem po opłaceniu subskrypcji w postaci 8 USD miesięcznie.

Twitter ogłasza nowy płatny model weryfikacyjny przez Twitter Blue, który pozwoliłby każdemu stać się zweryfikowanym użytkownikiem po opłaceniu subskrypcji w postaci 8 USD miesięcznie. 3 listopada 2022: jako że reklamodawcy grozili, że wycofają reklamy, Musk powiedział, że planuje pozwolić kontom rządowym zachować swoje niebieskie znaczki bez konieczności uiszczenia opłaty.

jako że reklamodawcy grozili, że wycofają reklamy, Musk powiedział, że planuje pozwolić kontom rządowym zachować swoje niebieskie znaczki bez konieczności uiszczenia opłaty. 5 listopada 2022: Twitter uruchomił nową weryfikację Twitter Blue, co natychmiast spowodowało wysyp fejkowych kont i kontrowersyjnych grup. Dla przykładu, zweryfikowaną grupą stali się Talibowie.

Twitter uruchomił nową weryfikację Twitter Blue, co natychmiast spowodowało wysyp fejkowych kont i kontrowersyjnych grup. Dla przykładu, zweryfikowaną grupą stali się Talibowie. 6 listopada 2022: Mniej niż dzień po oficjalnym wprowadzeniu płatnej weryfikacji Twitter odwołał swoją decyzję i czekał aż do wyborów śródterminowych.

Mniej niż dzień po oficjalnym wprowadzeniu płatnej weryfikacji Twitter odwołał swoją decyzję i czekał aż do wyborów śródterminowych. 8 listopada 2022: Twitter ogłosił, że będzie wyświetlać dwa różne kolory znaczników – jeden niebieski i jeden szary – aby odróżnić płatne weryfikacje Twitter Blue od oficjalnych zweryfikowanych kont.

Twitter ogłosił, że będzie wyświetlać dwa różne kolory znaczników – jeden niebieski i jeden szary – aby odróżnić płatne weryfikacje Twitter Blue od oficjalnych zweryfikowanych kont. 9 listopada 2022: Musk decyduje się zrezygnować z szarych znaczków, nazywając je „estetycznym koszmarem”.

Musk decyduje się zrezygnować z szarych znaczków, nazywając je „estetycznym koszmarem”. 11 listopada 2022: 11 listopada Twitter przywraca szare znaczki. Ogłoszono także wstrzymanie działalności Twitter Blue.

11 listopada Twitter przywraca szare znaczki. Ogłoszono także wstrzymanie działalności Twitter Blue. 13 grudnia 2022: Znaczki weryfikacyjne Twittera pojawiają się teraz w trzech kolorach: żółtym dla zweryfikowanych firm, szarym dla kont rządowych i niebieskim dla osób fizycznych.

Znaczki weryfikacyjne Twittera pojawiają się teraz w trzech kolorach: żółtym dla zweryfikowanych firm, szarym dla kont rządowych i niebieskim dla osób fizycznych. 18 stycznia 2023: Twitter ponownie uruchamia Twitter Blue za 7 USD miesięcznie. Subskrypcja zawiera znaczek weryfikacji, wyższą rangę odpowiedzi i możliwość zamieszczenia 60-minutowego filmiku.

Twitter ponownie uruchamia Twitter Blue za 7 USD miesięcznie. Subskrypcja zawiera znaczek weryfikacji, wyższą rangę odpowiedzi i możliwość zamieszczenia 60-minutowego filmiku. 9 lutego 2023: Twitter Blue wprowadza 4000-znakowe tweety i zmniejsza o połowę ilość wyświetlanych reklam dla subskrybentów Blue.

Twitter Blue wprowadza 4000-znakowe tweety i zmniejsza o połowę ilość wyświetlanych reklam dla subskrybentów Blue. 13 lutego 2023: Musk ogłosił, że usunie niebieskie znaczki Twittera osobom, które za nie nie zapłaciły.

Pomimo początkowych problemów, Twitter Blue zbiera dużo pozytywnych recenzji, dzięki czemu Musk zdobywa zaufanie wśród prawdziwych użytkowników.

Dodatkowo, podczas gdy garstka gwiazd i topowych influencerów przeklęła Twittera, kiedy Musk zagroził, że zabierze im znaczek weryfikacji – w tym Elton John, Meek Mill, Jim Carrey, i Whoopi Goldberg – wiele osób zdecydowało się pozostać na platformie.

…I dalej tweetuje

W rzeczywistości, aktywistka klimatyczna Greta Thunberg zakończyła rok 2022 jednym z najbardziej pamiętnych tweetów, gdzie trollowała Andrew Tate’a, byłego kickboxera i zawodowego mizogina, po tym jak pochwalił się swoją nieekologiczną kolekcją samochodów.

Greta napisała: „tak, proszę, oświeć mnie. możesz wysłać mi maila na mammałego@ależenada.com”. Jej odpowiedź szybko stała się jednym z 10 najpopularniejszych tweetów w historii, ponieważ Greta zgromadziła aż 1958 polubień na godzinę.

Tate został następnie aresztowany przez rumuńską policję po tym, jak inny jego tweet skierowany do Thunberg pomógł władzom ustalić, że przebywa on właśnie w tym kraju. Stało się tak, ponieważ Tate postanowił zapewnić Thunberg o swojej męskości, używając cygara i pudełka po pizzy jako rekwizytów. Pudełko po pizzy umożliwiło władzom ustalenie jego lokalizacji. Niedługo potem Tate i jego brat zostali aresztowani za rzekomy handel żywym towarem i gwałt.

Thunberg zatweetowała: „tak właśnie jest, kiedy nie segeruje się pudełek po pizzy”, a jej tweet stał się drugim najbardziej lubianym tweetem w historii. Post zdobywał średnio 1800 polubień na godzinę.

Thunberg i jej uszczypliwe tweety skierowane do Andrew Tate’a to nie wszystko. Tweety komika i osobowości internetowej, Andy’ego Milonakisa, zdobyły 8 miejsce pod względem popularności. Chodzi konkretnie o tweet, w którym artysta gratulował astronautom ucieczki z planety podczas protestów spowodowanych śmiercią George’a Floyda i pandemii COVID-19. Tweety odnoszące się do samego Twittera również cieszą się sporą popularnością, na przykład ten, w którym Musk po zakupie platformy sugerował powrót do oryginalnej receptury Coca-Coli z kokainą. Musk zapraszał też wszystkich hejterów do korzystania z Twittera, co pewnie by zrobili, gdyby Meta znów przestała działać: „cześć dosłownie wszystkim” Twittera widzieli… dosłownie wszyscy. Z kolei 5 miejsce pod względem popularności zajął obecny prezydent USA Joe Biden, który zatweetował na temat swojej inauguracji.

Top 10 zakończymy pozytywnym akcentem, a konkretnie przytaczając tweeta byłego już prezydenta USA Baracka Obamy, który wspominał legendę koszykówki LA Lakers Kobe Bryanta i jego córkę Giannę, która zginęła w katastrofie helikopterowej. Obama zacytował wtedy Nelsona Mandelę, który po zdarzeniach w Charlottesville powiedział: „Nikt nie rodzi się nienawidząc drugiego człowieka z powodu koloru jego skóry, pochodzenia lub wyznania”. Ostatecznie, wiadomość o śmierci aktora Chadwicka Bosemana w 2020 roku zajmuje pierwsze miejsce pod względem popularności.

Przyszłość Twittera

Chociaż nadal mamy wiele pytań odnośnie przyszłości Twittera pod przywództwem Muska, Dzień Twittera 2023 pokazuje, że platforma pozostaje istotnym i ważnym graczem w cyfrowym świecie.

Po utracie połowy z najlepszych reklamodawców Twittera (w tym Chevroleta, Chipotle Mexican Grill, Forda i General Mills) w ciągu miesiąca Musk wykazał się nowym podejściem do reklamy. Miliarder zaproponował niedawno stworzenie super aplikacji o nazwie X, która będzie oferować wiele usług, takich jak zakupy, zamawianie jedzenia i transport pasażerski.

„Długoterminowy potencjał dla Twittera w mojej opinii jest o wiele większy niż jego obecna wartość” – powiedział Musk. „Kupno Twittera przyspieszy stworzenie X, czyli aplikacji do wszystkiego”.

Podczas gdy nadal istnieją spore wątpliwości co do wykonalności tak ambitnego projektu, jeśli Musk zdoła wypuścić X, może to być kluczowy czynnik w kształtowaniu przyszłego sukcesu Twittera.