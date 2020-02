Dat gezegd, elk ExpressVPN abonnement bevat toegang tot onze browserextensies voor Chrome of Firefox . Deze geheel optionele add-ons werken in samenwerking met de ExpressVPN apps voor Windows, Mac en Linux. Ze werken niet met Chrome OS maar Chromebook gebruikers krijgen volledige VPN bescherming zonder extensie.

Houdt ExpressVPN logs bij?

ExpressVPN's doelmissie is om gebruikers het internet anoniem en veilig te laten gebruiken. Daarom houdt ExpressVPN geen logs bij van verbindingen of netwerkactiviteiten en zal dit ook nooit doen. Dit betekent dat ExpressVPN nooit uw IP adres, browsegeschiedenis, verkeersinformatie of DNS verzoeken vastlegt.