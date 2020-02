De beste VPN extensie voor uw Chrome browser

Chrome extensie van ExpressVPN: kenmerken

Eenvoudig te gebruiken

Schakel in een oogwenk de VPN bescherming in, rechtstreeks vanuit uw Google Chrome, Brave of Vivaldi browservenster.

Meertalige interface

Engels niet uw eerste keus? ExpressVPN voor Chrome is beschikbaar in één van de 16 andere talen.

Blokkeert WebRTC

Verhindert websites om uw echte IP adres en locatie te ontdekken.

Verbergt uw locatie

Stel uw geolocatie in Chrome in en laat het overeenkomen met het IP adres van de VPN locatie waar u mee verbonden bent.

Overal HTTPS dankzij

Stuurt u automatisch naar de veiligere HTTPS versie van de websites die u bezoekt, zelfs als u niet met ExpressVPN verbonden bent.

Donkere modus

De Chrome browserextensie heeft een optie voor donkere modus met kleuren die prettig zijn voor de ogen.