Deze handleiding toont u hoe u ExpressVPN instelt voor uw Roku of Roku Express.

Roku apparaten hebben geen ingebouwde ondersteuning voor VPN’s. Om op uw Roku ExpressVPN te gebruiken kunt u een VPN verbinding inrichten met de ExpressVPN app voor routers, de ExpressVPN handmatige configuratie voor routers of een virtuele VPN router.

Om door te kunnen gaan met deze handleiding hebt u een actief ExpressVPN abonnement nodig.

Deze stappen zijn getest op Roku Express en Roku 3. Op andere Roku apparaten zou het net zo moeten werken.

1. Een VPN router of virtuele VPN router instellen

Om ExpressVPN te gebruiken op uw Roku apparaat moet u een VPN verbinding opzetten met de ExpressVPN app voor routers, de ExpressVPN handmatige configuratie voor routers of een virtuele VPN router.

De ExpressVPN app voor routers gebruiken

Belangrijk: Voor deze optie hebt u een compatibele Asus, Linksys of Netgear router nodig.

U kunt de ExpressVPN router app gebruiken op bepaalde Asus, Linksys en Netgear routers.

Lees de instructies voor het instellen van:

De ExpressVPN handmatige configuratie voor routers gebruiken

Belangrijk: Voor deze optie hebt u een router nodig die compatibel is met de ExpressVPN handmatige configuratie.

U kunt de ExpressVPN handmatige configuraties instellen op deze routers.

Een virtuele VPN router gebruiken

Belangrijk: Voor deze optie is technische kennis nodig, daarom is dit mogelijk niet voor iedereen geschikt.

U kunt een virtuele VPN router instellen op Windows.

2. Een Roku apparaat en Roku account instellen

Voor de beste streaming beleving moet u op uw Roku apparaat een Roku account gebruiken die dezelfde locatie heeft als uw VPN router (of virtuele VPN router). (De locatie van het account hangt af van het IP adres van het apparaat dat wordt gebruikt om het account in te stellen.)

Als dit de eerste keer is dat u uw Roku apparaat instelt, volg dan deze instructies om uw Roku apparaat en Roku account in te stellen.

Als u uw Roku apparaat al eerder had ingesteld maar nu bent ingelogd op een Roku account met een andere locatie dan uw VPN router (of virtuele VPN router), moet u uitloggen uit uw Roku account door de fabrieksinstellingen terug te zetten. Volg onderstaande stappen:

Ga naar Instellingen > Systeem > Geavanceerde systeem instellingen. Selecteer Fabrieksinstellingen terugzetten. Voer de code in, kies dan OK. Selecteer Start fabrieksinstellingen terugzetten. Stel uw Roku apparaat in.

Uw Roku apparaat instellen

Volg de instellings instructies voor uw Roku apparaat. Als u wordt gevraagd om te verbinden met een wifi netwerk kiest u de VPN router (of virtuele VPN router) die u eerder had ingesteld.

U wordt nu gevraagd om een Roku account aan te maken om met uw Roku apparaat in te loggen. Om te kunnen streamen moet uw account locatie overeenkomen met de locatie van de VPN router (of virtuele VPN router) die u eerder had ingesteld en verbonden.

Bijvoorbeeld, als de serverlocatie van uw VPN router (of virtuele VPN router) in de VS ligt, moet uw Roku account locatie dezelfde locatie in de VS zijn. (De account locatie hangt af van het IP adres van het apparaat dat u gebruikt om het account in te stellen.)

Als u al een Roku account hebt en de locatie daarvan is hetzelfde als de locatie van uw VPN router (of virtuele VPN router) logt u in op uw Roku account en volgt u de rest van de instel instructies.

Als u al een Roku account heeft maar de account locatie komt niet overeen met de locatie van uw VPN router (of virtuele VPN router), adviseren wij om een nieuw Roku account te maken met een nieuwe locatie.

Als u nog geen Roku account heeft, maakt u een Roku account aan met dezelfde locatie als uw VPN router (of virtuele VPN router).

Ga op de Roku aanmeldingspagina naar de ExpressVPN app en verbind met een VPN serverlocatie. Deze locatie bepaalt de locatie van uw Roku account en moet overeen komen met de locatie van uw VPN router (of virtuele VPN router).

Als u verbonden bent ververst u de pagina om zeker te weten dat uw VPN locatie is opgeslagen. Vul de gegevens in en volg de instructies op het scherm.

Als u aankomt bij het betalingsscherm:

Als u een betaalmethode wilt invoeren raden wij aan om er een te gebruiken met dezelfde factuurlocatie als die van uw VPN router (or virtual VPN router).

Als u geen geschikte betaalmethode kunt invoeren, of er geen wilt invoeren, kunt u kiezen Deze stap overslaan.

Volg de instructies op het scherm om de instelling af te ronden.

Als het instellen klaar is kunt u beginnen met anoniem en veilig streamen op uw Roku.

Doorsturen of spiegelen vanaf uw apparaten naar een tv met Roku

Doorsturen en spiegelen zijn draadloze technologieën waarmee u content van uw apparaat kunt streamen naar een tv met Roku.

Als u vanaf uw apparaat (met VPN) wilt streamen naar een tv via uw Roku zijn dit de compatibele opties voor doorsturen en spiegelen:

Casting Mirroring Android (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✔ Ondersteund Windows (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✔ Ondersteund Chromebook (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✔ Ondersteund Linux (met VPN) ✘ Niet ondersteund ✔ Ondersteund

U kunt content doorsturen of spiegelen van iOS of macOS naar Roku modellen die AirPlay 2 ondersteunen.

U kunt ook uw Roku verbinden met een VPN router, een handmatig geconfigureerde VPN of een virtuele VPN router. Met deze opties hoeft u geen content door te sturen of spiegelen van uw apparaat naar uw Roku. U hoeft alleen een Roku met VPN verbinding te hebben om de content te streamen.

