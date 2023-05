DNS per la tua Smart TV? Prova subito il DNS di ExpressVPN

Questo tutorial ti mostrerà come configurare ExpressVPN per il tuo Roku o Roku Express.

I dispositivi Roku non supportano in modo nativo la VPN. Per utilizzare ExpressVPN sul dispositivo Roku, è possibile configurare una connessione VPN utilizzando l’app ExpressVPN per router, la configurazione manuale ExpressVPN per router o un router VPN virtuale.

Prima di procedere con questo tutorial, devi avere un abbonamento ExpressVPN attivo.

Questi passaggi sono stati testati su Roku Express e Roku 3. Dovrebbero funzionare allo stesso modo su altri dispositivi Roku.

1. Configurare un router VPN o un router VPN virtuale

Per utilizzare ExpressVPN sul tuo dispositivo Roku, è possibile configurare una connessione VPN utilizzando l’app ExpressVPN per router, la configurazione manuale ExpressVPN per router o un router VPN virtuale.

Utilizzare l’app ExpressVPN per router

Importante: Questa opzione richiede un router Asus, Linksys o Netgear compatibile.

È possibile utilizzare l’app ExpressVPN per router su alcuni router Asus, Linksys e Netgear.

Vedi le istruzioni per la configurazione:

Utilizzare la configurazione manuale ExpressVPN per router

Importante: Questa opzione richiede un router compatibile con le configurazioni manuali ExpressVPN.

È possibile impostare configurazioni manuali ExpressVPN su questi router.

Utilizzare un router VPN virtuale

Importante: Questa opzione richiede conoscenze tecniche e potrebbe non essere adatta a tutti.

È possibile configurare un router VPN virtuale su Windows.

2. Configurare un dispositivo Roku e un account Roku

Per una migliore esperienza di streaming, dovresti usare un account Roku con la stessa posizione del router VPN (o router VPN virtuale) sul tuo dispositivo Roku. La posizione dell’account si basa sull’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la configurazione dell’account.

Se si tratta della prima volta che configuri il tuo dispositivo Roku, segui queste istruzioni per configurare il dispositivo Roku e l’account Roku.

Se hai già configurato il tuo dispositivo Roku ma hai effettuato l’accesso a un account Roku con una posizione diversa dal router VPN (o dal router VPN virtuale), esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica per disconnetterti dall’account Roku seguendo questa procedura:

Vai su Impostazioni > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate. Seleziona Ripristino delle impostazioni di fabbrica. Inserisci il codice sullo schermo, poi seleziona OK. Seleziona Avvia ripristino delle impostazioni di fabbrica. Configura il tuo dispositivo Roku.

Configurare il tuo dispositivo Roku

Segui le istruzioni di configurazione per il dispositivo Roku. Quando viene chiesto di connettersi a una rete Wi-Fi, seleziona il router VPN (o router VPN virtuale) impostato in precedenza.

Ti verrà chiesto di creare un account Roku per accedere al tuo dispositivo Roku. Ai fini dello streaming, la posizione dell’account deve corrispondere alla posizione del router VPN (o router VPN virtuale) a cui eri connesso in precedenza.

Ad esempio, se la posizione del server del router VPN (o del router VPN virtuale) è negli Stati Uniti, anche la posizione dell’account Roku deve essere nello stesso luogo. (La posizione dell’account si basa sull’indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la configurazione dell’account).

Se hai già un account Roku e la posizione dell’account è la stessa di quella del router VPN (o del router VPN virtuale), accedi al tuo account Roku e segui il resto delle istruzioni di configurazione.

Se hai già un account Roku ma la posizione dell’account non è la stessa di quella del router VPN (o del router VPN virtuale), è consigliabile creare un nuovo account Roku con una nuova posizione.

Se non disponi di un account Roku, creane uno con la stessa posizione del router VPN (o del router VPN virtuale).

Sulla Pagina di iscrizione a Roku, vai all’app ExpressVPN e collegati a una posizione del server VPN. Questa posizione determina quella dell’account Roku e deve corrispondere anche alla posizione del router VPN (o del router VPN virtuale).

Una volta connesso, aggiorna la pagina per assicurarti che la tua posizione VPN sia stata salvata. Compila i dettagli e segui le istruzioni visualizzate.

Quando raggiungi la schermata di pagamento:

Se desideri inserire un metodo di pagamento, ti consigliamo di utilizzarne uno con la stessa posizione di fatturazione del router VPN (o del router VPN virtuale).

Se non disponi di un metodo di pagamento appropriato da inserire o non desideri fornire un metodo di pagamento, è possibile selezionare Salta questo passaggio.

Segui le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Una volta completata la configurazione, puoi iniziare lo streaming sul tuo Roku con la massima privacy e sicurezza.

Eseguire casting o mirroring dal tuo dispositivo a una TV con Roku

Il Casting e il mirroring sono tecnologie wireless che consentono di trasmettere contenuti in streaming dal dispositivo a un televisore con Roku.

Se vuoi trasmettere in streaming dal tuo dispositivo (con VPN) a una TV tramite Roku, ecco le opzioni di casting e mirroring compatibili:

Casting Mirroring Android (con VPN) ✘ Non supportato ✔ Supportato Windows (con VPN) ✘ Non supportato ✔ Supportato Chromebook (con VPN) ✘ Non supportato ✘ Non supportato Linux (con VPN) ✘ Non supportato ✘ Non supportato

Puoi trasmettere contenuti tramite cast o mirroring da iOS o macOS a modelli Roku che supportano AirPlay 2.

In alternativa, è possibile collegare Roku a un router VPN, una VPN configurata manualmente, o a un router VPN virtuale. In questa opzione, non è necessario eseguire il cast o il mirroring dei contenuti dal dispositivo a Roku. Hai semplicemente bisogno di un Roku connesso alla VPN per trasmettere in streaming il contenuto.

