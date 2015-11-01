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Из этого руководства вы узнаете, как установить ExpressVPN на свое устройство Roku или Roku Express.

Устройства Roku изначально не поддерживают VPN. Чтобы пользоваться ExpressVPN на своих устройствах Roku, вы можете настроить VPN-соединение, воспользовавшись приложением ExpressVPN для роутеров, ручной настройкой ExpressVPN для роутеров или виртуальным VPN-роутером.

Для дальнейших действий из этого руководства вам понадобится активная подписка на сервис ExpressVPN.

Эти шаги протестированы на устройствах Roku Express и Roku 3. Они должны работать и для других устройств Roku.

1. Настройка VPN-роутера или виртуального VPN-роутера

Чтобы пользоваться ExpressVPN на устройстве Roku, настройте VPN-соединение при помощи приложения ExpressVPN для роутеров, ручной настройки ExpressVPN для роутеров или виртуального VPN-роутера.

Приложение ExpressVPN для роутеров

Важно! Для этого способа настройки нужен совместимый роутер Asus, Linksys или Netgear.

Вы можете использовать приложение ExpressVPN для роутеров только на определенных моделях Asus, Linksys и Netgear.

Вот инструкции по установке:

Ручная настройка ExpressVPN для роутеров

Важно! Для этого способа настройки нужен роутер, совместимый с ручными настройками ExpressVPN.

Вы сможете настроить ExpressVPN вручную на этих роутерах.

Виртуальный VPN-роутер

Важно! Этот способ настройки требует определенных технических навыков и подходит не всем пользователям.

Вы можете настроить виртуальный VPN-роутер на Windows.

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2. Настройка устройства Roku и учетной записи Roku

Для наилучшего опыта просмотра потокового контента вам стоит зарегистрировать учетную запись Roku с той же локацией, что и ваш VPN-роутер (или виртуальный VPN-роутер) на устройстве Roku. Локация учетной записи зависит от IP-адреса устройства, которое использовалось для регистрации учетной записи.

Если вы впервые настраиваете свое устройство Roku, следуйте этой инструкции по настройке устройства Roku и учетной записи Roku.

Если вы уже настроили свое устройство Roku, но вошли в учетную запись Roku с отличающейся локацией от локации вашего VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера), сделайте сброс до заводских настроек, чтобы выйти из своей учетной записи Roku. Для этого:

Перейдите в Настройки > Система > Дополнительные настройки системы. Выберите Заводской сброс. Введите код с экрана, затем нажмите на OK. Выберите Выполнить заводской сброс. Настройте свое устройство Roku.

Настройка устройства Roku

Следуйте инструкции по настройке своего устройства Roku. Когда увидите просьбу подключиться к Wi-Fi-сети, выберите VPN-роутер (или виртуальный VPN-роутер), который настроили ранее.

Вам будет нужно создать учетную запись Roku и войти при помощи этих данных в панель управления устройства Roku. Для просмотра потокового контента локация вашей учетной записи должна совпадать с локацией VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера), который вы настроили и подключили ранее.

Например, если серверная локация вашего VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера) находится в США, локация вашей учетной записи Roku должна быть той же локацией в США. Локация учетной записи зависит от IP-адреса устройства, которое использовалось для регистрации учетной записи.

Если у вас уже есть учетная запись Roku, и ее локация совпадает с локацией VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера), войдите в свою учетную запись Roku и следуйте инструкции по настройке.

Если у вас уже есть учетная запись Roku, но ее локация не совпадает с локацией VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера), то рекомендуем вам создать новую учетную запись с необходимой локацией.

Если у вас нет учетной записи Roku, создайте ее с той же локацией, что и локация вашего VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера).

Находясь на странице регистрации Roku, откройте приложение ExpressVPN и подключитесь к VPN-серверу в нужной локации. От этой выбранной локации будет зависеть локация учетной записи Roku, поэтому она должна совпадать с локацией вашего VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера).

После подключения обновите страницу, чтобы новая VPN-локация точно сохранилась. Заполните форму регистрации и следуйте инструкциям на экране.

Когда откроется окно с выбором способа оплаты:

Если вы хотите ввести свои платежные данные, то они должны соответствовать локации вашего VPN-роутера (или виртуального VPN-роутера).

Если у вас нет подходящих платежных данных или вы просто не хотите их предоставлять, то можно выбрать вариант Пропустить этот шаг.

Следуйте инструкции на экране для завершения настройки.

Как только настройка будет завершена, вы можете начать смотреть потоковый контент на устройстве Roku приватно и защищенно.

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Трансляция и дублирование с вашего устройства на ТВ с Roku

Трансляция и дублирование — это беспроводные технологии, которые позволяют смотреть потоковый контент с вашего устройства на ТВ с Roku.

Если вы хотите смотреть потоковый контент с устройства (под защитой VPN) на ТВ с Roku, вот совместимые варианты для трансляции и дублирования экрана:

Трансляция Дублирование Android (с VPN) ✘ Не поддерживается ✔ Поддерживается Windows (с VPN) ✘ Не поддерживается ✔ Поддерживается Chromebook (с VPN) ✘ Не поддерживается ✘ Не поддерживается Linux (с VPN) ✘ Не поддерживается ✘ Не поддерживается

Вы можете транслировать или дублировать контент с устройств iOS или macOS на модели Roku, поддерживающие AirPlay 2.

Еще один способ: можно подключить Roku к VPN-роутеру, виртуальному VPN-роутеру или настроить VPN вручную. Так вам не нужно будет транслировать или дублировать контент со своего устройства на ТВ с Roku. Вам будет достаточно того, что ТВ с Roku будет подключен к VPN.

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