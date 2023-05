Trenger du et DNS for smart-TV-en din? Prøv ExpressVPNs DNS nå

Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp ExpressVPN for din Roku eller Roku Express.

Roku-enheter støtter ikke VPN. For å bruke ExpressVPN på Roku-enheten din, kan du sette opp en VPN-tilkobling ved å bruke ExpressVPN-appen for rutere, den manuelle ExpressVPN-konfigurasjonen for rutere eller en virtuell VPN-ruter.

Før du fortsetter med denne veiledningen, trenger du et aktivt ExpressVPN-abonnement.

Disse stegene ble testet på Roku Express og Roku 3. De skal fungere på samme måte på andre Roku-enheter.

1. Sett opp en VPN-ruter eller virtuell VPN-ruter

For å bruke ExpressVPN på Roku-enheten din, sett opp en VPN-tilkobling ved bruk av ExpressVPN-appen for rutere, ExpressVPNs manuelle konfigurasjoner for rutere, eller en virtuell VPN-ruter.

Bruk ExpressVPN-appen for rutere

Viktig: Dette alternativet krever en kompatibel ruter fra Asus, Linksys eller Netgear.

Du kan bruke ExpressVPNs-appen for rutere på utvalgte rutere fra Asus, Linksys og Netgear.

Se instruksjoner for oppsett:

Bruk ExpressVPNs manuelle konfigurasjoner for rutere

Viktig: Dette alternativet krever en ruter som er kompatibel med ExpressVPNs manuelle konfigurasjoner.

Du kan sette opp ExpressVPNs manuelle konfigurasjoner på disse ruterne.

Bruk en virtuell VPN-ruter

Viktig: Dette alternativet krever teknisk kunnskap og passer kanskje ikke for alle.

Du kan sette opp en virtuell VPN-ruter på Windows.

2. Sett opp Roku-enheten og Roku-kontoen din

For den beste strømmeopplevelsen bør du bruke en Roku-konto som har samme lokasjon som VPN-ruteren din (eller virtuelle VPN-ruter) på Roku-enheten din. (Kontolokasjonen er basert på IP-adressen til enheten som brukes for kontooppsettet.)

Hvis dette er første gang du setter opp Roku-enheten din, følg disse instruksjonene for å sette opp Roku-enheten og Roku-kontoen din.

Hvis du allerede har konfigurert Roku-enheten din, men er logget på en Roku-konto som har en annen lokasjon enn VPN-ruteren din (eller virtuelle VPN-ruteren), gjør en tilbakestilling til fabrikkoppsett for å logge av Roku-kontoen din ved å følge disse stegene:

Gå til Innstillinger > System > Avanserte systeminnstillinger. Velg Tilbakestilling til fabrikkoppsett. Skriv inn koden på skjermen og velg deretter OK. Select Start tilbakestilling til fabrikkoppsett. Sett opp Roku-enheten din.

Sett opp Roku-enheten din

Følg oppsettinstruksjonene for Roku-enheten. Når du blir bedt om å koble til et Wi-Fi-nettverk, velger du VPN-ruteren (eller den virtuelle VPN-ruteren) du satte opp tidligere.

Du vil bli bedt om å opprette en Roku-konto for å logge på Roku-enheten din. For strømming må kontolokasjonen samsvare med lokasjonen til VPN-ruteren (eller den virtuelle VPN-ruteren) som du satte opp og koblet til tidligere.

Hvis serverlokasjonen til VPN-ruteren din (eller virtuelle VPN-ruteren) for eksempel er i USA, bør Roku-kontolokasjonen også være den samme lokasjonen i USA. (Kontolokasjonen er basert på IP-adressen til enheten som brukes for kontooppsett.)

Hvis du allerede har en Roku-konto og kontolokasjonen er den samme som lokasjonen til VPN-ruteren (eller virtuelle VPN-ruteren), logger du på Roku-kontoen din og følger resten av oppsettsinstruksjonene.

Hvis du allerede har en Roku-konto, men kontolokasjonen ikke er den samme som lokasjonen til VPN-ruteren din (eller virtuelle VPN-ruteren), anbefales det å opprette en ny Roku-konto med en ny lokasjonen.

Hvis du ikke har en Roku-konto, oppretter du en Roku-konto med samme lokasjon som VPN-ruteren din (eller virtuell VPN-ruter).

På Roku-registreringssiden, gå til ExpressVPN-appen og koble til en VPN-serverlokasjonn. Denne lokasjonen bestemmer lokasjonen til Roku-kontoen din og bør også samsvare med lokasjonen til VPN-ruteren (eller virtuell VPN-ruter).

Når du er koblet til, oppdater siden for å sikre at VPN-lokasjonen din er lagret. Fyll inn detaljene og følg instruksjonene på skjermen.

Når du kommer til betalingsskjermen:

Hvis du vil angi en betalingsmåte, anbefales det å bruke en med samme faktureringssted som lokasjonen til VPN-ruteren (eller virtuell VPN-ruter).

Hvis du ikke har en passende betalingsmetode å angi eller ikke ønsker å oppgi en betalingsmetode, kan du velge hopp over dette steget.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når oppsettet er fullført, kan du begynne å strømme på din Roku med personvern og sikkerhet.

Cast eller speil fra enheten din til en TV med Roku

Casting og speiling er trådløse teknologier som lar deg strømme innhold fra enheten din til en TV med Roku.

Hvis du vil strømme fra enheten din (med VPN) til en TV via Roku, her er de kompatible casting- og speilalternativene:

Casting Speiling Android (med VPN) ✘ Ikke støttet ✔ Støttet Windows (med VPN) ✘ Ikke støttet ✔ Støttet Chromebook (med VPN) ✘ Ikke støttet ✘ Ikke støttet Linux (med VPN) ✘ Ikke støttet ✘ Ikke støttet

Du kan caste eller speile innhold fra iOS eller macOS til Roku-modeller som støtter AirPlay 2.

Alternativt kan du koble Roku til en VPN-ruter, et manuelt konfigurert VPN eller en virtuell VPN-ruter. Under dette alternativet trenger du ikke å caste eller speile innhold fra enheten til din Roku. Du trenger ganske enkelt en VPN-tilkoblet Roku for å strømme innholdet.

