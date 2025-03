行動のインターネット (IoB) はデータ追跡の進化形であり、人工知能(AI)と行動科学を活用することで単なるパーソナライズを超え、クリック、スクロール、検索のすべてを分析し、あなたの選択を予測し、影響を与えます。

スマートデバイスやアプリはあなたの行動に関するデータを収集し、そのデータは保存・分析され、広告、おすすめ、体験をカスタマイズして、行動に影響を与えます。

ソーシャルメディアのアルゴリズムやストリーミングのおすすめから、小売業の追跡や金融まで、IoBはさまざまな分野に影響を与え、役立つこともあれば、侵害的であることもあります。

プライバシーリスクやデータの偏り、社会的信用スコアに類似した仕組みの可能性により、個人データが予想以上に晒され、サービスや機会へのアクセスに影響を与える可能性があります。

将来的には、IoBは製品の推奨にとどまらず、世論を形作り、意見をコントロールし、あなたの行動を正確に予測するデジタルツインのような仮想のペルソナを作り出すかもしれません。

プライバシーを守るために、設定をしっかり管理し、追跡を制限し、 VPNをダウンロードして露出を減らし、オンライン上に残るデータを抑えましょう。

行動のインターネット(インターネット・オブ・ビヘイビアーズ、IoB) の世界では、あなたのクリックやスクロール、オンラインショッピングの購入がすべてデジタルパズルの一部となり、これを基に企業はあなたのオンライン体験を形作り、さらには決断に影響を与えようとしています。SFのように聞こえるかもしれませんが、実際にはすでに私たちの日常生活の裏で静かに機能しています。

現在、IoBは主にショッピングのおすすめやソーシャルメディアフィードの強化に使われていますが、その影響は利便性を超えています。将来的には、あなたがオンラインで行うすべての行動が、次に購入する製品や読むニュース、さらには支持する政治候補者までも予測できる時代が来るかもしれません。これらのデータ駆動型の予測は、あなたが世界とどのように関わり合うかを形作ります。

これらのデータはどのようにして収集されるのでしょうか? そして、IoBが進化し続ける中で、どうすれば先を見越して行動できるのでしょうか?本記事ではIoBの詳細と対処法についてご紹介します。

Jump to…

IoBとは何で、どのように機能するのか?

IoBが日々の決断に影響を与える8つの方法

倫理的な懸念: IoBはどこで一線を越えるのか?

IoBとプライバシーの未来:次に何が起こるのか?

IoBの追跡から自分を守る方法

結論: 利便性とプライバシーのバランスを取る

IoBとは何で、どのように機能するのか?

もし、あなたが購入を検討している商品がオンライン広告に出てくるように感じることがあれば、IoBが機能している証拠です。IoBは、IoT(モノのインターネット)の次の世代のようなもので、IoTがスマートスピーカー、ウェアラブルデバイス、ホームセキュリティシステムなど物理的なデバイスをインターネットに接続していたのに対し、IoBはその一歩先を行き、収集されたデータを利用して行動を予測し、影響を与えるものです。

従来のシステムが基本的なパーソナライズのためにデータを追跡するだけだったのに対し、IoBは高度なAIや機械学習を駆使して、あなたの行動を理解し、将来を予測します。つまり、IoBはあなたがクリックしたことだけでなく、次に何を望むかをあなたが気づく前に予測するのです。

また、IoBはデータに依存しています。あなたが見た動画、クリックした製品、あるいは特定の投稿にどれだけの時間を費やしたかなど、すべてのオンラインでのやり取りが、詳細な行動プロファイルに反映されます。このプロファイルは企業によって、あなたの習慣、嗜好、そして将来の行動を理解するために利用されます。言い換えれば、あなたのすべてのクリック、スクロール、タップが、ブランドや広告主、さらには政府があなたにどのように対応するかを形作るデータポイントになるのです。

IoTに対してIoBはどのように進化したのか?

IoTは、私たちのデバイスをインターネットに接続し、データの流れを常に生み出すことから始まりました。スマートサーモスタットはあなたの好みに基づいて温度を調整し、フィットネストラッカーは健康状態を監視し、ショッピングアプリは購入履歴を追跡します。これらのデバイスはデータを収集し、それをクラウドに送信してアルゴリズムが行動を分析します。そこに登場するのが、データを解釈するIoBです。

IoBは、このような生データを行動科学、AI、そして機械学習に適用します。たとえば、フィットネストラッカーがあなたの行動パターンに気づいたとしましょう。週末に運動量が増え、月曜日にはおやつを多く食べる傾向があることを認識します。IoBを活用する企業は、この情報を使って、健康的なおやつの広告やウェルネスアプリの提案を、あなたが最も影響を受けやすいタイミングでプッシュしてくるかもしれません。

IoBが日々の決断に影響を与える8つの方法

ソーシャルメディアで目にするものからショッピングカートに入れるものまで、IoBの影響は非常に広範囲に及びます。目的はコンテンツをカスタマイズし、利便性を向上させることですが、それはしばしばパーソナライズと操作の境界線を越えてきます。ここでは、日常のデジタルライフにおいて、IoBがどのように動いているかをご紹介します。

1. ソーシャルメディアのアルゴリズム

ソーシャルメディアをスクロールするたびに、あなたは監視されています。Facebook、Instagram、TikTokといったプラットフォームは、あなたの「いいね」や共有だけでなく、動画にどれだけの時間を費やしたか、読んだコメント、さらにはスクロールを続ける前に何にマウスを置いたかまで追跡しています。これにより、従来の追跡を超えて、AIを使用して次にあなたが行う行動を予測し、エンゲージメントを維持します。その結果、単なる「好き」「嫌い」を超えた深い行動プロファイルが作成されます。

IoBは、このプロファイルを利用して、どのコンテンツが最もエンゲージメントを維持するかを予測します。これにより、あなたの興味に沿った投稿が表示されやすくなりますが、同時にエコーチェンバーを生み出し、既存の信念を強化するコンテンツのみが表示される可能性があります。例えば、特定のダイエットに関する投稿が好きならば、あなたのフィードは突然そのライフスタイルに関するコンテンツや広告で埋め尽くされるかもしれません。一見無害に見えるかもしれませんが、エコーチェンバーは、世界観や政治的な意見、さらには最終的に購入する商品にまで影響を与えることがあります。

2. コンテンツの推奨

Netflixでシリーズを一気に見たり、Spotifyでムードにぴったりのプレイリストが提案されたりしたことがあれば、それはIoBの力を感じた瞬間です。ストリーミングプラットフォームは、視聴履歴や聴取履歴を詳細に分析し、ジャンルやアーティスト、さらにはいつストリーミングするのかまで追跡しています。しかしそれだけではありません。どのシリーズをどれくらいの時間見たか、またはプレイリスト内の特定の曲をスキップしたかどうかまで追跡されます。

これらの行動データは、あなたが楽しむ可能性のあるコンテンツを推奨するために使用され、あなたがエンゲージするほど、それらの推奨はますます精緻化されていきます。あなたの好きなストリーミングサービスがまるで「あなたを理解している」かのように感じられるかもしれませんが、実際にはあなたをできるだけ長くそのプラットフォームに留めさせることを目的としています。

3. ショッピング&消費

オンラインで靴をカートに追加したあと、その靴の広告に何日もインターネットのどこに行っても追いかけられたことはありませんか? それが、IoBの魔法です。オンライン小売業者は、あなたの閲覧履歴、購入パターン、さらには特定の商品ページで費やした時間までも利用して、購入する可能性のあるものを予測します。しかし、それは単に欲しいものを提供するだけではなく、いつ、どのようにして購入を促すかも重要です。

小売業者は、「残り3点!」や「セール終了まであと1時間!」といった心理的なトリガーを使用して、あなたの購買習慣に影響を与えます。これらの戦略は、IoBアルゴリズムがあなたの行動を分析し、最適なタイミングで「今すぐ購入」をクリックさせるために作られたものです。検索、ウィッシュリスト、放置されたカートすべてが、超パーソナライズされたショッピング体験をもたらしますが、それはあなたができるだけ多く購入するように設計されています。

4. 小売追跡

オンラインショッピングだけが、IoBの影響を受けるわけではありません。実店舗でも、行動データを使用して、あなたの購買行動を理解しようとしています。モーションセンサーやカメラ、さらにはWi-Fi信号を使用して、店舗内であなたがどのようにナビゲートしているか、どのディスプレイが目を引くか、どれだけの時間を費やしているかを追跡します。このデータを基に、小売業者は店舗のレイアウトを変更し、プロモーションを調整し、買い物中にスマホにパーソナライズされたオファーを送ることさえできます。

5. 健康&ウェルネス

ウェアラブルデバイスや健康アプリは、活動レベル、心拍数、睡眠パターン、さらには食生活に至るまで膨大な個人データを収集します。IoBの新しい点は、これらのデータが行動を予測し、あなたが行動を起こす可能性の高いタイミングで健康的な選択を促すために使用されていることです。一見すると、これは健康を維持するためのプラスのツールのように見えますが、企業はこの情報を使って行動を提案し、運動を促したり、水分補給を思い出させたりします。

さらに考慮すべきは、保険会社が関与している点です。これらのデバイスからのデータを利用して、保険料をあなたの健康習慣に基づいて調整する可能性があります。もしあなたが活発で、特定の健康指標を満たしていれば、保険料の割引を得ることができるかもしれません。しかし、トラッカーがリスク要因や不健康な習慣を示している場合、コストが上昇する可能性もあります。IoBは、単に生活習慣を追跡するだけでなく、健康選択やお財布にも直接影響を与える存在になりつつあります。

6. 職場でのモニタリング

職場もまた、IoBによる追跡の例外ではありません。多くの企業は、従業員の仕事の習慣を監視するためにソフトウェアを使用しています。キーボードのアクティビティを追跡したり、特定のタスクに費やした時間を計測したり、パターンを分析してワークフローを最適化することが目的です。一方で、このような追跡が進むと、まるで常に監視されているかのように感じ、日常の業務やプライバシーにも影響を与える可能性があります。

7. ゲーミフィケーション

ゲーミフィケーションとは、報酬やポイントを通じてモチベーションを維持する仕組みです。例えば、運動するたびにポイントを獲得したり、言語学習アプリで連続して学習を続けたときにステッカーを獲得する仕組みがあります。しかし、その裏ではIoBが機能しています。これらのアプリは、あなたがどのようにエンゲージしているのか、どのタイミングで最もアクティブになるのか、どの報酬が効果的かを追跡しています。

目的は、行動の動機となる刺激を使って、あなたを何度もアプリに戻らせることです。ステップ数を増やしたり、語彙を学んだり、より健康的な選択をするために、IoBがその行動を促進します。ゲーミフィケーションは良い習慣を身につける助けになる一方で、データを収集し、あなたが何にモチベーションを感じ、どのように行動するのかを企業が把握するための手段でもあります。

8. 金融&融資

IoBはショッピングやソーシャルメディアにとどまらず、金融の世界でもあなたのオンライン上の行動が信用力を左右する可能性があります。従来の融資はクレジットスコアに基づいていましたが、一部の企業はIoBを利用してリスク要因を評価する方法を模索しています。彼らは、ソーシャルメディアの活動や購買履歴、スマートフォンの使用状況など、あなたのオンライン行動を精査し、より詳細な評価付けを行うかもしれません。

これらの代替データポイントは、貸し手がローンを承認するかどうか、またはどのような金利を提供するかを判断するための材料となります。クレジット履歴が限られている人々にとって新たな道を開くことができますが、逆に収集されたデータに基づいて評価付けされることへの懸念も高まります。あなたが知らないうちに集められたデータで評価される可能性があるため、プライバシーや公平性の問題が浮上するかもしれません。

倫理的な懸念: IoBはどこで一線を越えるのか?

企業はあなたが実際に購入する可能性の高い商品を表示することができるようになるため、IoBはあなたの生活を便利にするかもしれません。しかし、プライバシーやデータの利用、そして管理に関する多くの疑問が生じています。どの時点で「便利さ」が「侵害的」になるのでしょうか?

プライバシーリスク:あなたは思っている以上に露出しています

位置情報を確認したり、友達をタグ付けしたり、自撮りをしたりするたびに、あなたは想像以上の情報を共有しています。IoB技術は、ショッピングの嗜好やお気に入りの番組といった明らかなデータを追跡するだけでなく、あなたの位置情報や表情、特定のコンテンツとの関わり方まで深く追跡しています。AIの力を借りて、次にあなたが何をするのかを予測し、それに基づいてあなたの選択を形作ることさえできます。

これらのデータはすべて巨大なデータベースに収集され、保存されますが、情報漏えいや不正アクセスのリスクは常に存在します。企業がどれだけデータを安全に保っていると主張しても、その情報が悪意のある手に渡る可能性は十分にあり得ます。そして一度流出してしまえば、元に戻すことはできません。あなたの最も個人的な行動、動き、嗜好が誰でもアクセスできる状態になることを想像してみてください。それが、IoBの暗い側面であり、実際には私たちが思っている以上に頻繁に起こっているのです。

企業がデータの安全性を主張していても、その情報が悪意のある手に渡るリスクは常に存在する。

たとえば、Facebookのケンブリッジ・アナリティカ事件を考えてみてください。何百万人ものユーザーの個人データが同意なしに収集され、選挙期間中に投票行動を予測し、影響を与えるために使用されました。一見無害に見える「いいね」やシェアが、公共の意見を操作する強力なツールとなったのです。このスキャンダルは、私たちのデータがどれほど脆弱であるか、そしてそれが知らないうちにどのように利用され得るかを明らかにしました。

データバイアスと差別:アルゴリズムは本当に公平か?

また、IoB技術にはあまり語られない側面があります。それはバイアスです。アルゴリズムはデータから学習しますが、そのデータに社会的な偏見が含まれていれば、アルゴリズムも同様に偏見を持つことになります。たとえば、一部の顔認識技術は、特定の人種的背景を持つ人々を誤認識する頻度が高いことが確認されています。これが現実の意思決定に影響を与えるとしたら、非常に大きな問題です。

例えば、IoBデータを利用して就職応募者をスクリーニングする際に、無意識に特定の人口集団を優遇してしまうアルゴリズムが存在したとしたらどうでしょうか。あるいは、警察の予測的アルゴリズムが、特定の地域や人種に対して警備の強化を推奨するようなバイアスを持っていたとしたらどうでしょうか。これらの偏見は、不平等を助長し、ステレオタイプを強化し、一部の集団が公平な機会にアクセスしにくくなる可能性があります。

社会信用のジレンマ:IoBがあなたの評判を左右するかもしれない

金融機関や保険会社が、IoBデータを利用してあなたの「信用力」を評価し始めていることを考えてみてください。何を購入するか、どのサイトを訪問するか、さらにはソーシャルメディアの投稿といったあなたのオンライン上の行動が、ローンの承認、保険料、あるいは他のサービスの資格判断に影響を与えるかもしれません。

例えば、住宅ローンを申請した場合、クレジットスコアだけでなく、閲覧履歴が審査対象になると想像してみてください。ギャンブルサイトに時間を費やしていたり、衝動買いの傾向があったり、あるいはオンラインで経済的な困難について話し合っている場合、それらすべてが借り手としてのリスク評価に影響を与える可能性があります。さらに、デートアプリもIoBデータを利用して、単に趣味に基づくだけでなく、オンラインペルソナ全体に基づいて人々をペアリングし、習慣や信念、さらには支出行動までも考慮に入れて相性を判断する方法を探っています。

このようなスコアリングシステムは、プライバシーと企業が知る権利との境界線を曖昧にします。行動を予測する方法として始まったものが、いつの間にかそれを判断し、形成するためのツールへと変わってしまう可能性があります。そして一度デジタル上のラベルを付けられてしまうと、そのレッテルを覆すのは難しく、公平かどうかに関係なく、そのラベルに縛られることになるかもしれません。

IoBとプライバシーの未来:次に何が起こるのか?

これまで、IoBがどのようにあなたの行動を追跡し、影響を与え、さらには分類するかを見てきました。しかし、アルゴリズムが単にあなたの行動を予測するだけでなく、世論全体を支配するようになったらどうなるでしょうか? より多くのデータが手に入るようになると、企業、政府、その他の機関は、あなたの購買行動を超えて、考え方や信念、ひいては世界観までを形作る力を持つようになるかもしれません。

企業が世論をコントロールするかもしれない

プレイリストの次の曲や「あなたにおすすめ」の記事を表示することなどによって、既にIoBが私たちに一定の選択を促すことに慣れているかもしれません。しかし、未来はこれを超える可能性があります。企業がIoBを利用して行動を予測するだけでなく、積極的に行動を形作る時代が来るかもしれません。あなたの閲覧履歴は現時点では広告に影響を与える程度ですが、この発展は複数のデバイスにまたがるリアルタイムの行動パターンを深く分析する高度なAIと機械学習の将来的な利用を可能にします。これにより、企業は単にあなたが欲しいものを予測するだけでなく、特定の決断へと導く力を持つことになります。

では、もしこれがさらに進み、IoBが政治や健康、社会問題のような広範なトピックに対するあなたの考えや感情に影響を与えるようになったらどうでしょうか? ある企業が特定の見解を推し進めたいと考えた場合、十分な行動データがあれば、あなたのオンライン体験をカスタマイズして、意図的に意見を誘導することができるでしょう。確認バイアスを満たすコンテンツを提示し、反対意見をフィルタリングすることで、企業が世論をコントロールし、あなたの世界観を形成する可能性があるのです。そして、これは企業だけではありません。政府もIoBを利用して、世論を操作したり、社会的な筋書きを管理したりする可能性があります。あなたが読む、見る、共有する情報は、特定の目的に合わせて慎重に選別される可能性があるのです。

デジタルツインペルソナの台頭

さらに一歩進めて考えてみましょう。行動、好み、嫌い、日常のルーチンといったあなたのIoBデータが、「デジタルツイン」を作り出すために使われるとしたらどうでしょうか? これは単なる興味のプロファイルではなく、あなたが次に何をするかを正確に予測するために設計された完全なレプリカです。あなたの行動パターンを深く理解し、あなた自身が気づく前に次の動きを予測する仮想的な存在です。

このデジタルツインはテスト用として使用され、特定のコンテンツ、製品、あるいは人々に対してあなたがどのように反応するかを予測するために活用されます。ブランドは、あなたに最適な方法で新しい製品をマーケティングするために、このデジタルツインを使ってシミュレーションを行うことができます。政府や政治団体は、支持を得たり影響を与えたりするための戦略をテストするために、これらのツインを利用するかもしれません。そして、すべてがあなたの積極的な関与なしに、既に提供されたデータを基に行われます。

ここでの懸念は、あなた自身の考えをコントロールできなくなるかもしれないということです。デジタルツインが利用され、あなたに対して行動や意見を形成する方法が洗練されていけば、一人ひとりにパーソナライズされたおすすめは始まりにすぎません。企業は戦略を完璧にするために使用する「鏡像」のような存在を作り上げ、あなたを本来下すべきではなかった決断に導くことができるのです。

IoBの追跡から自分を守る方法

IoBはすべてを網羅しているように見えるかもしれませんが、すべてのプライバシー侵害を許容する必要はありません。プライバシーについて積極的に対処することで、行動がどれだけ追跡され、収集され、利用されるかを制限することができます。あなた自身のオンラインプライバシーを守る方法には、以下のようなものがあります。

1. プライバシー設定を定期的に見直す

まず最初に、デバイスやアプリの設定を確認しましょう。すべてのアプリやスマートデバイスにはプライバシー設定があり、多くの場合、アクセスしたことのないメニューに隠れています。できる限りこれらの設定を厳しくし、位置情報、マイクの使用、アプリのアクティビティ追跡などの追跡許可を減らしましょう。また、ソーシャルメディアのプライバシー設定も確認し、誰があなたの投稿を見ることができるか、誰があなたとやり取りできるか、そしてサードパーティアプリがあなたのプロフィールからどのデータにアクセスできるかを制限しましょう。

2. トラッキング許可を制限する

アプリが位置情報、連絡先、カメラへのアクセスを要求したとき、そのアクセスが本当に必要なのかを確認しましょう。多くの場合、これらの許可は核となる機能に必須ではなく、アプリがより多くのデータを収集するための手段にすぎません。必要ない許可はすべて無効にし、定期的にこれらの許可を確認しましょう。アップデートによって許可が変更されることもあるため、定期的なチェックが重要です。

3. プライバシーツールを使う

すべてのオンライン活動が公開される必要はありません。ExpressVPNはIPアドレスを隠し、インターネット接続を暗号化することで、データを匿名化し、第三者があなたのオンライン行動を追跡したり、個人と結びつけたりするのを防ぐための強力なツールです。

また、DuckDuckGo、Brave、またはプライバシー志向のプラグインなどのプライベートブラウザやブラウザの拡張機能は、サードパーティのクッキー、フィンガープリンティング、データ収集をブロックすることで、追跡を減らすのに役立ちます。これらは、オンライン上に残す痕跡を最小限に抑えるために設計されています。

4. 共有する前によく考える

IoBはデータに依存しています。そのため、提供するデータが少なければ少ないほどプライバシーは守られます。ソーシャルメディアに投稿する前や、オンラインサービスにサインアップする前に、共有している内容を慎重に考えましょう。位置情報や日常のルーチン、あるいは一見無害に思える「いいね」や興味に関する情報でさえ、すべてがあなたのデジタルプロファイルに寄与します。どのようなコンテンツにエンゲージし、誰をフォローし、どのようなコンテンツをクリックするかなど、すべてが詳細なプロファイルの一部となり得ます。

5. プライバシーポリシーをよく読む

確かにプライバシーポリシーは長くて退屈なものですが、あなたのデータがどのように使用され、共有されるのかが詳述されています。新しいサービスやアプリに登録するときは、何に同意しているのかを理解するために少し時間を取ってみてください。多くのサービスは、特定のデータ収集を「オプトアウト」できる設定を提供しているので、自分がどのようなオプションを持っているのかを知ることが大切です。

6. デジタルフットプリントを管理する

IoBの追跡から自分を守る大きな部分は、デジタルフットプリントを積極的に管理することです。作成したアカウントや、オンラインプロフィールに接続されているデバイス、公開されている情報を定期的に確認しましょう。使用していないアカウントは削除したり、無効にしたりし、古い投稿やもう公開したくないデータを削除することを検討しましょう。

結論: 利便性とプライバシーのバランスを取る

確かに、IoBは生活を便利にしてくれるものです。次に見るべき番組を簡単に見つけたり、理想的な靴の期間限定セールを逃さずに済んだりします。しかし、すべてのパーソナライズされた推奨の裏では、あなたのプライバシーが対価となっています。さらに言えば、あなたの自律性さえも脅かされるかもしれません。私たちがより多くのデバイスと接続されるようになるにつれて、利便性とコントロールのバランスが崩れ始めています。

デバイスを捨てる必要はありませんし、完全にオフグリッドで生活する必要もありません。この目的はあなたを不安にさせることではなく、力を与えることです。IoBがどのようにデータを収集し、使用しているかを理解することが、情報に基づいた選択をするための第一歩です。デジタルライフのどこまでを他者に明け渡すかをよく検討してみてください。システムに行動を予測されるだけでなく、知らないうちに決断に影響を与えられるようになっても良いのでしょうか?

最終的に、IoBはトレードオフの問題です。よりパーソナライズされたデジタル世界を享受することができますが、それはデータがどのように使用されているかを意識し、誰がその利益を得ているのかを理解することが条件となります。プライバシーを保護するために必要なステップを踏み、これらのカスタマイズされた体験の便利さが、あなたが失っているものに見合う価値があるかどうかを常に問いかけましょう。

“The reality is this takes effort and will add friction to your online world,” says Hendry Parsons. “The real question is whether we’re comfortable trading our autonomy for ease. Convenience is incredibly alluring for all of us, but it’s vital to recognize the long-term impact these kinds of concessions have on our personal privacy over time. Awareness and proactive privacy measures are key to maintaining control over our digital lives, and I encourage everyone to be proactive around addressing this issue.”

情報を持ち続け、警戒を怠らず、何よりも、自分のオンラインプレゼンスをコントロールすることが重要です。IoBはもう幅広く活用されていますが、それが最終的にあなたの生活にどれだけ影響を与えるかはあなた次第です。