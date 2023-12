ストリーミングに最高のUFOドキュメンタリー5選

UFOを本当に信じていても、疑っていても、UFOは何十年もの間、極端な話題として議論の的になることもありました。ここ数年では、軍や政府の公聴会ではUFOについて全く実りがない一方、UFOは広く受け入れられるようになりました。

話題の尽きないUFOをさらに深掘りするため、私たちはUFOドキュメンタリーのストリーミングのリストをここに厳選しました。結局の所、海外ドラマ『Xファイル』のフォックス・モルダー捜査官が言ったように「私は信じたい。」 のかもしれません。

おすすめのUFOドキュメンタリー5選

ザ・フェノミナン (2020) Mirage Men (2014) I Know What I Saw (2009) Out of the Blue (2003) ボブ・ラザー:エリア51と空飛ぶ円盤 (2018)

ザ・フェノミナン (2020)

視聴可能なプラットフォーム:Tubi(無料)

本作では、「ウェストールUFO事件」や「ルワUFO事件」など、多数の有名な国際UFOケースを深掘りしています。ザ・フェノミナンは、Out of the BlueとI Know What I Sawも手掛けるジェームズ・フォックスが監督です。

Mirage Men (2014)

視聴可能なプラットフォーム:Tubi(無料)、YouTube(無料)

Mirage Menは、航空先端技術を隠蔽するために米国政府が利用する手法を調査します。映画では、複数の元特別捜査官、パイロット、エンジニアのインタビューを特集しています。

I Know What I Saw (2009)

視聴可能なプラットフォーム:Tubi(無料)、YouTube(無料)

このリストでのジェームズ・フォックスの2つ目のエントリー、I Know What I Sawでは、「フェニックスの光事件」などのケースや、米国空軍が実践するUFOの「プロジェクト・ブルーブック」(現在では機密扱い解除)研究での深く掘り下げた調査を取り上げます。

Out of the Blue (2003)

視聴可能なプラットフォーム:Tubi(無料)、YouTube(無料)

ジェームズ・フォックス初のドキュメンタリー、Out of the BlueではUFO研究の現代史から、「レンデルシャムの森事件」、「ジミー・カーターUFO事件」、マーキュリー・セブンの元宇宙飛行士であるゴードン・クーパー大佐のUFO目撃例を取り扱っています。

ボブ・ラザー:エリア51と空飛ぶ円盤 (2018)

視聴可能なプラットフォーム:Tubi(無料)

UFOの議論においてボブ・ラザーは外せません。彼の名は、何十年も超常現象やUFOフォーラムで語られてきました。実は、数年前まで、彼が実在するのかどうかを誰も知りませんでした。2018年、映画製作者のジェレミー・コーベルは、ラザーと一緒にボブ・ラザー:エリア51と空飛ぶ円盤をリリースしました。この映画は、ネバダ州にある有名なエリア51施設で働いていたラザーの噂の歳月に関する作品です。

ドキュメンタリーは非常に見ごたえがありますが、YouTubeチャンネルThe Joe Rogan Experienceでのラザーとコーベルの出演では、UFO研究のテーマをさらに深く掘り下げて調べていて、興味深い内容になっています。

さらに読む:究極のハロウィーンのストリーミングガイド