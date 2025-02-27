Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu eğitici size Netduma R2 yönlendiricinizde OpenVPN protokolünü kullanarak manuel olarak bir VPN yapılandırmanın nasıl yapılacağını gösterecektir. Netduma R1 kullanıyorsanız, bu eğiticiyi takip edin.

Tüm ExpressVPN konumları, manuel yapılandırılmış bağlantılar için kullanılabilir olmayabilir.

Önemli: OpenVPN manuel yapılandırması, ExpressVPN uygulaması ile aynı güvenlik ve gizlilik avantajlarını sunmaz. Yönlendiriciniz AES-NI’yi desteklemiyorsa (örneğin Asus RT-AC86U), OpenVPN manuel yapılandırmasını kullanırken ara sıra hız sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

1. VPN yapılandırma dosyalarını indirin

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağ tarafta, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve OpenVPN yapılandırma dosyalarının bir listesini göreceksiniz.

Bağlanmak istediğiniz konumu/konumları <b>tıklayın</b>. İlgili .ovpn dosyası/dosyaları cihazınıza indirilecektir.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

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2. Netduma R2 yönlendiricinizi yapılandırın

Netduma yönetici paneline erişmek için, bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna 192.168.77.1 yazın. Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse veya hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın. Varsayılan olarak, kullanıcı adı admin ve şifre password şeklindedir.

Sol kenar çubuğunda Hybrid VPN‘e tıklayın.

VPN AYARLARI‘na tıklayın.

Gelişmiş‘e tıklayın. Aşağıdakileri girin:

Kullanıcı Adı: önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin.

önceden bulduğunuz kullanıcı adını girin. Şifre: önceden bulduğunuz şifreyi girin.

önceden bulduğunuz şifreyi girin. Yapılandırma: Daha önce indirdiğiniz .ovpn yapılandırma dosyasına sağ tıklayın. Bir metin düzenleyiciyle (Windows için Not Defteri, Mac için TextEdit) açın. Tüm metni kopyalayarak bu alana yapıştırın.

BAĞLAN‘a tıklayın.

VPN Ayarları altında, Etkinleştir ve VPN Bağlantı Kesilirse Trafiği Engelle açık olarak ayarlayın.

VPN’e başarıyla bağlandıysanız, Durumun yanında “Bağlı” kelimesini göreceksiniz.

Bundan sonra, cihazlarınızı VPN’e bağlamanız gerekecek.

Sağda, VPN Trafiği altında, CİHAZ EKLE‘ye tıklayın.

VPN’i kullanacak cihazları seçin, ardından TAMAM‘a tıklayın.

VPN’e bağlı cihazları VPN Trafiği altında göreceksiniz.

Bağlandığınızı doğrulamak için, ExpressVPN’in IP Adresi Kontrolcüsünü kullanarak IP adresinizi kontrol edebilirsiniz. VPN bağlantınız başarılıysa, gösterilen IP adresi, VPN üzerinden bağlandığınız konumla ilişkilendirilecektir.

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Bir cihazı VPN’den çıkarın

Belirli bir cihazı VPN’den çıkarabilirsiniz.

Sol kenar çubuğunda Hybrid VPN‘e tıklayın. VPN Trafiği altında, çöp kutusu simgesine tıklayın.

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VPN’i hangi hizmetlerin kullanacağını yapılandırın

Hangi hizmetlerin VPN’i kullanıp kullanmayacağını seçebilirsiniz.

VPN Trafiği altında, VPN’e bağladığınız cihazın yanında, bu seçeneklerden birini seçin:

Bu hizmetlerde VPN kullanma: Belirli hizmetlerin VPN’i kullanmasını ayarlamak için bunu seçin.

Belirli hizmetlerin VPN’i kullanmasını ayarlamak için bunu seçin. Sadece bu hizmetlerde VPN kullan: Belirli hizmetlerin VPN’i kullanmasını ayarlamak için bunu seçin.

Bundan sonra, HİZMET EKLE‘ye tıklayın, ardından hangi hizmetlerin VPN’i kullanıp kullanmayacağını seçin.

HİZMET EKLE‘ye tıklayın.

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VPN’den bağlantıyı kesin

Bağlı tüm cihazların VPN’i kullanmayı durdurmasını istiyorsanız, VPN’den bağlantıyı kesebilirsiniz.

Sol kenar çubuğunda Hybrid VPN‘e tıklayın.

VPN Ayarları altında, Etkinleştir‘i kapatın. Durumun yanında “Bağlantı Kesildi” ifadesini göreceksiniz.

Artık VPN’den bağlantınız kesilmiş durumda.

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