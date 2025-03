Brug for en VPN til din router? Få ExpressVPN nu

Denne vejledning viser dig, hvordan du manuelt konfigurerer en VPN på din Netduma R2-router ved hjælp af OpenVPN-protokollen. Hvis du bruger Netduma R1, skal du følge denne vejledning.

Det er ikke alle ExpressVPN-placeringer, der er tilgængelige for manuelt konfigurerede forbindelser.

Vigtigt: Den manuelle OpenVPN-konfiguration tilbyder ikke de samme sikkerheds- og privatlivsfordele som ExpressVPN-appen. Hvis din router ikke understøtter AES-NI (f.eks. Asus RT-AC86U), kan du opleve lejlighedsvise hastighedsproblemer, mens du bruger den manuelle OpenVPN-konfiguration.

1. Download VPN-konfigurationsfilerne

Gå til ExpressVPN’s opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive dine ExpressVPN-loginoplysninger og klikke på Log ind.

Angiv bekræftelseskoden, der er sendt til din e-mail.

Til højre vil du se dit brugernavn, din adgangskode og en liste over OpenVPN-konfigurationsfiler.

Klik på placeringen, du vil oprette forbindelse til. Den tilsvarende .ovpn-fil(er) vil blive downloadet på din enhed.

Hold dette browservindue åbent. Du skal bruge disse oplysninger senere i opsætningen.

2. Konfigurer din Netduma R2-router

For at tilgå Netduma-administrationsdashboardet skal du åbne en webbrowser og angive 192.168.77.1 i adressefeltet. Hvis din routers IP-adresse tidligere er blevet ændret, eller hvis du ikke kan huske den, kan du finde den i dine enhedsindstillinger.

Log ind med dit brugernavn og din adgangskode. Som standard er brugernavnet admin og adgangskoden er password.

I venstre sidebjælke skal du klikke på Hybrid VPN.

Klik derefter på VPN SETUP (VPN-opsætning).

Klik på Advanced (Avanceret). Angiv følgende:

Brugernavn: Angiv det brugernavn, du fik tidligere.

Angiv det brugernavn, du fik tidligere. Adgangskode: Angiv den adgangskode, du fik tidligere.

Angiv den adgangskode, du fik tidligere. Konfiguration: Højreklik på .ovpn config-filen, du downloadede tidligere. Åbn den med et tekstværktøj (Notepad på Windows, TextEdit på Mac). Kopiér hele teksten, og indsæt den i dette felt.

Klik på CONNECT (FORBIND).

Under VPN Setup (VPN-opsætning), slå Enable (Aktivér) og Block Traffic If VPN Disconnects (Bloker trafik, hvis VPN’en afbrydes) til.

Hvis du er forbundet til VPN’en, vil du se “Connected” (Forbundet) ved siden af Status.

Derefter skal du forbinde dine enheder til VPN’en.

Til højre, under VPN Traffic (VPN-trafik), skal du klikke på ADD DEVICE (TILFØJ ENHED).

Vælg, hvilke enheder der skal bruge VPN’en, og klik derefter på DONE (FÆRDIG).

Du vil se de enheder, der er forbundet til VPN’en under VPN Traffic (VPN-trafik).

For at verificere, at du er forbundet, kan du bruge ExpressVPN’s IP-adressetjek til at tjekke din IP-adresse. Hvis din VPN-forbindelse fungerer, vil IP-adressen, der vises, svare til den placering, du er tilsluttet via VPN’en.

Afbryd en enhedsforbindelse fra VPN’en

Du kan fjerne forbindelsen for en bestemt enhed fra VPN’en.

I venstre sidebjælke skal du klikke på Hybrid VPN. Under VPN Traffic (VPN-trafik) skal du klikke på papirkurvsikonet.

Konfigurer, hvilke tjenester der bruger VPN’en

Du kan vælge de tjenester, der skal bruge eller ikke bruge VPN’en.

Under VPN Traffic (VPN-trafik), ved siden af den enhed, du har forbundet til VPN’en, skal du vælge en af disse muligheder:

Do not VPN these services (Brug ikke VPN for disse tjenester): Vælg dette for at indstille visse tjenester til ikke at bruge VPN’en.

Vælg dette for at indstille visse tjenester til ikke at bruge VPN’en. Only VPN these services (Brug kun VPN for disse tjenester): Vælg dette for at indstille visse tjenester til at bruge VPN’en.

Derefter skal du klikke på ADD SERVICE (TILFØJ TJENESTE). Vælg derefter, hvilke tjenester der skal eller ikke skal bruge VPN’en.

Klik på ADD SERVICE (TILFØJ TJENESTE).

Afbryd forbindelsen til VPN’en

Hvis du vil have alle tilsluttede enheder til at stoppe med at bruge VPN’en, kan du afbryde forbindelsen til VPN’en.

I venstre sidebjælke skal du klikke på Hybrid VPN.

Under VPN Setup (VPN OPSÆTNING) skal du slå Enable (Aktivér) fra. Du vil se ordet “Disconnected” (Afbrudt) ved siden af Status.

Du er nu afbrudt fra VPN’en.

