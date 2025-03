Potrzebujesz VPN dla swojego routera? Zdobądź ExpressVPN teraz

Uwielbiasz ExpressVPN? Chcesz miesiąc za darmo? Poleć ExpressVPN znajomej osobie

Ten samouczek pokaże Ci jak ręcznie skonfigurować VPN na routerze Netduma R2 przy użyciu protokołu OpenVPN. Jeśli używasz Netduma R1, skorzystaj z tego samouczka.

Nie wszystkie lokalizacje ExpressVPN mogą być dostępne dla ręcznie konfigurowanych połączeń.

Ważne: Ręczna konfiguracja OpenVPN nie zapewnia takich samych korzyści związanych z bezpieczeństwem i prywatnością jak aplikacja ExpressVPN. Jeśli Twój router nie obsługuje AES-NI (np. Asus RT-AC86U), mogą wystąpić okazjonalne problemy z prędkością podczas korzystania z ręcznej konfiguracji OpenVPN.

1. Pobierz pliki konfiguracyjne VPN

Przejdź do strony konfiguracji ExpressVPN. Jeśli pojawi się monit, wprowadź swoje dane logowania ExpressVPN i kliknij Zaloguj się.

Wprowadź kod weryfikacyjny, który został wysłany na twój e-mail.

Po prawej stronie zobaczysz swoją nazwę użytkownika, hasło oraz listę plików konfiguracyjnych OpenVPN.

<b>Kliknij</b> lokalizację/lokalizacje, którą/chcesz połączyć. Odpowiedni plik/plik .ovpn zostanie pobrany na Twoje urządzenie.

Pozostaw otwarte to okno przeglądarki. Potrzebujesz tych informacji do późniejszej konfiguracji.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

2. Skonfiguruj swój router Netduma R2

Aby uzyskać dostęp do panelu administracyjnego Netduma, otwórz przeglądarkę i wprowadź 192.168.77.1 w pasku adresu. Jeśli adres IP routera został wcześniej zmieniony lub jeśli nie możesz go sobie przypomnieć, możesz znaleźć go w ustawieniach swojego urządzenia.

Zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła. Domyślnie nazwa użytkownika to admin a hasło to password.

W lewym pasku bocznym kliknij Hybrid VPN.

Kliknij VPN SETUP.

Kliknij Zaawansowane. Wpisz następujące dane:

Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika, którą znalazłeś wcześniej.

Wprowadź nazwę użytkownika, którą znalazłeś wcześniej. Hasło: Wprowadź hasło, które znalazłeś wcześniej.

Wprowadź hasło, które znalazłeś wcześniej. Konfiguracja: Kliknij prawym przyciskiem myszy plik konfiguracyjny .ovpn, który pobrałeś wcześniej. Otwórz go za pomocą edytora tekstu (Notatnik dla Windows, TextEdit dla Mac). Skopiuj cały tekst i wklej go w tym polu.

Kliknij POŁĄCZ.

Pod VPN Setup, włącz opcje Enable oraz Block Traffic If VPN Disconnects.

Jeśli połączenie z VPN jest udane, zobaczysz „Connected” obok Status.

Po tym musisz podłączyć swoje urządzenia do VPN.

Po prawej, pod VPN Traffic, kliknij DODAJ URZĄDZENIE.

Wybierz, które urządzenia będą korzystać z VPN, a następnie kliknij GOTOWE.

Zobaczysz urządzenia, które są podłączone do VPN pod VPN Traffic.

Aby zweryfikować połączenie, możesz użyć narzędzia do sprawdzania adresu IP ExpressVPN, by sprawdzić swój adres IP. Jeśli połączenie z VPN zostało nawiązane pomyślnie, wyświetlony adres IP będzie odpowiadał lokalizacji, do której jesteś połączony przez VPN.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Odłącz urządzenie od VPN

Możesz odłączyć konkretne urządzenie od VPN.

W lewym pasku bocznym kliknij Hybrid VPN. Pod VPN Traffic, kliknij ikonę kosza.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Skonfiguruj, które usługi korzystają z VPN

Możesz wybrać, które usługi korzystają lub nie korzystają z VPN.

Pod VPN Traffic, obok urządzenia, które podłączyłeś do VPN, wybierz jedną z tych opcji:

Nie używaj VPN dla tych usług: Wybierz tę opcję, aby ustawić niektóre usługi tak, aby nie korzystały z VPN.

Wybierz tę opcję, aby ustawić niektóre usługi tak, aby nie korzystały z VPN. Używaj VPN tylko dla tych usług: Wybierz tę opcję, aby ustawić niektóre usługi tak, aby korzystały z VPN.

Po tym kliknij DODAJ USŁUGĘ, a następnie wybierz, które usługi będą lub nie będą korzystać z VPN.

Kliknij DODAJ USŁUGĘ.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę

Odłącz się od VPN

Jeśli chcesz, aby wszystkie podłączone urządzenia przestały korzystać z VPN, możesz się odłączyć od VPN.

W lewym pasku bocznym kliknij Hybrid VPN.

Pod VPN Setup, wyłącz opcję Enable. Zobaczysz słowo „Disconnected” obok Status.

Jesteś teraz odłączony od VPN.

Potrzebujesz pomocy? .

Powrót na górę