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Это руководство покажет вам как вручную настроить VPN-подключение на роутере Netduma R2 с использованием протокола OpenVPN. Если вы используете Netduma R1, воспользуйтесь этим руководством.
Не все локации ExpressVPN могут быть доступны для настройки подключений вручную.
Содержание
1. Загрузите файлы конфигурации VPN
2. Настройте ваш роутер Netduma R2
Отключите устройство от VPN
Выберите, какие устройства будут использовать VPN
Отключитесь от VPN
1. Загрузите файлы конфигурации VPN
Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.
Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.
Справа вы увидите ваше имя пользователя, пароль и список файлов конфигурации OpenVPN.
Нажмите на локацию, к которой хотите подключиться. Соответствующий файл .ovpn будет загружен на ваше устройство.
Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
2. Настройте ваш роутер Netduma R2
Чтобы получить доступ к панели управления Netduma, откройте браузер и введите 192.168.77.1 в адресной строке. Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, или если вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.
Войдите в систему с вашим именем пользователя и паролем. По умолчанию, имя пользователя — admin, а пароль — password.
В левой боковой панели нажмите Hybrid VPN.
Нажмите VPN SETUP.
Нажмите Дополнительно. Введите следующее:
- Имя пользователя: введите имя пользователя, которое вы нашли ранее.
- Пароль: введите пароль, который вы нашли ранее.
- Конфигурация: нажмите правой кнопкой мыши на файл конфигурации .ovpn, который вы скачали ранее. Откройте его в текстовом редакторе (Блокнот для Windows, TextEdit для Mac). Скопируйте весь текст и вставьте его в это поле.
Нажмите ПОДКЛЮЧИТЬ.
В разделе Настройки VPN активируйте следующие опции: Включить и Блокировать трафик если VPN отключится.
Если вы успешно подключены к VPN, вы увидите «Подключено» в поле Статус.
После этого вам нужно будет подключить ваши устройства к VPN.
Справа, в разделе VPN Traffic, нажмите Добавить устройство.
Выберите, какие устройства будут использовать VPN, затем нажмите Готово.
Вы увидите устройства, которые подключены к VPN, в разделе VPN Traffic.
Чтобы удостовериться, что вы подключены, вы можете использовать Проверку IP-адреса от ExpressVPN. Если ваше VPN-подключение успешно установлено, отображаемый IP-адрес будет соответствовать локации, к которой вы подключены через VPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Отключите устройство от VPN
Вы можете отключить определенное устройство от VPN.
В левой боковой панели нажмите Hybrid VPN. В разделе VPN Traffic нажмите на значок корзины.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Выберите, какие сервисы будут использовать VPN
Вы можете выбрать, какие сервисы будут или не будут использовать VPN.
В разделе VPN Traffic, рядом с устройством, подключенным к VPN, выберите один из следующих вариантов:
- Не использовать VPN для этих сервисов: так вы сможете определить сервисы, не использующие VPN-подключение.
- Только VPN для этих сервисов: так вы сможете определить сервисы, использующие VPN-подключение.
После этого нажмите ДОБАВИТЬ СЕРВИС, затем выберите, какие сервисы будут или не будут использовать VPN.
Нажмите ДОБАВИТЬ СЕРВИС.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Отключитесь от VPN
Если вы хотите, чтобы все подключенные устройства прекратили использование VPN, вы можете отключиться от VPN.
В левой боковой панели нажмите на Hybrid VPN.
В разделе Настройки VPN нажмите на Включить. Вы увидите слово «Отключено» в поле Статус.
Теперь вы отключены от VPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.