VPN nodig voor je router? Nu ExpressVPN kopen

Bevalt ExpressVPN? 30 dagen gratis? Nu vrienden verwijzen

Deze handleiding laat je zien hoe je handmatig een VPN configureert op je Netduma R2-router met behulp van het OpenVPN-protocol. Als je de Netduma R1-router gebruikt, volg dan deze handleiding.

Niet alle ExpressVPN-locaties zijn beschikbaar voor handmatig ingestelde configuraties.

NB: De handmatige configuratie met OpenVPN biedt niet dezelfde beveiligings- en privacyvoordelen als de ExpressVPN-app. Als je router geen AES-NI ondersteunt (bijv. Asus RT-AC86U), kun je af en toe snelheidsproblemen ondervinden bij het gebruik van de handmatige OpenVPN-configuratie.

1. De VPN-configuratiebestanden downloaden

Ga naar de ExpressVPN-installatiepagina. Als daarom wordt gevraagd, voer je je ExpressVPN-gegevens in en klik je op Inloggen.

Voer de verificatiecode in die naar je e-mail is gestuurd.

Aan de rechterkant zie je je gebruikersnaam, wachtwoord en een lijst met OpenVPN-configuratiebestanden.

Klik op de locatie(s) waar je mee wilt verbinden. De bijbehorende .ovpn-bestand(en) worden op je apparaat gedownload.

Houd dit browservenster geopend. Je hebt deze informatie later nodig voor de installatie.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

2. Je Netduma R2-router configureren

Om toegang te krijgen tot het Netduma-beheerdashboard, open je een browser en voer je 192.168.77.1 in de adresbalk in. Als het IP-adres van je router in het verleden is gewijzigd of als je het niet meer kunt herinneren, kun je het vinden in de instellingen van je apparaat.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Standaard is de gebruikersnaam admin en het wachtwoord wachtwoord.

Klik in de linkerzijbalk op Hybride VPN.

Klik op VPN-INSTELLINGEN.

Klik op Geavanceerd. Voer het volgende in:

Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam in die je eerder hebt gevonden.

Voer de gebruikersnaam in die je eerder hebt gevonden. Wachtwoord: Voer het wachtwoord in dat je eerder hebt gevonden.

Voer het wachtwoord in dat je eerder hebt gevonden. Configuratie: Klik met de rechtermuisknop op het eerder gedownloade .ovpn-configuratiebestand. Open het met een teksteditor (Kladblok voor Windows of TextEdit voor Mac). Kopieer de volledige tekst en plak deze in dit veld.

Klik op VERBINDEN.

Onder VPN-instellingen kun je Inschakelen en Verkeer blokkeren als VPN verbreekt inschakelen.

Als je succesvol met de VPN verbonden bent, zie je naast Status “Verbonden”.

Daarna moet je je apparaten verbinden met de VPN.

Aan de rechterkant, onder VPN-verkeer, klik op APPARAAT TOEVOEGEN.

Selecteer welke apparaten de VPN zullen gebruiken en klik vervolgens op KLAAR.

Je ziet de apparaten die verbonden zijn met de VPN onder VPN-verkeer.

Om te verifiëren dat je verbonden bent, kun je de IP-adrescontrole van ExpressVPN gebruiken om je IP-adres te controleren. Als je VPN-verbinding succesvol is, komt het weergegeven IP-adres overeen met de locatie waarmee je via de VPN verbonden bent.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

De verbinding van een apparaat met de VPN verbreken

Je kunt een bepaald apparaat loskoppelen van de VPN.

Klik in de linkerzijbalk op Hybride VPN. Onder VPN-verkeer klik je op het prullenbakpictogram.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Configureren welke diensten de VPN gebruiken

Je kunt selecteren welke diensten de VPN wel of niet gebruiken.

Onder VPN-verkeer, naast het apparaat dat je met de VPN hebt verbonden, selecteer je een van deze opties:

Gebruik deze diensten niet met VPN: Selecteer dit om bepaalde diensten niet via de VPN te laten lopen.

Selecteer dit om bepaalde diensten niet via de VPN te laten lopen. Gebruik alleen VPN voor deze diensten: Selecteer dit om bepaalde diensten wel via de VPN te laten lopen.

Klik daarna op DIENST TOEVOEGEN, selecteer vervolgens welke diensten de VPN wel of niet gebruiken.

Klik op DIENST TOEVOEGEN.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

De verbinding met de VPN verbreken

Als je wilt dat alle verbonden apparaten stoppen met het gebruik van de VPN, kun je de verbinding met de VPN verbreken.

Klik in de linkerzijbalk op Hybride VPN.

Onder VPN-instellingen zet je Inschakelen uit. Je ziet het woord “Niet verbonden” naast Status.

Je bent nu losgekoppeld van de VPN.

Hulp nodig? .

Terug naar boven