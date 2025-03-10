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Bu eğitim size Google Wifi’da ExpressVPN’in MediaStreamer’ını nasıl kuracağınızı gösterecektir.

Devam etmeden önce lütfen Google Wifi’nizi kurun.

MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış bir DNS hizmetidir. Cihazınız VPN’i yerleşik olarak desteklemiyorsa, MediaStreamer yayın için harika bir alternatiftir.

Not: MediaStreamer bir VPN değildir ve bir VPN‘in gizlilik ve güvenlik avantajlarını sunmaz. MediaStreamer ile konum değiştiremezsiniz.

Git…

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin
2. MediaStreamer sunucu IP adreslerinizi alın
3. Google Wifi DNS ayarlarınızı değiştirin
DNS ayarlarını geri yükleyin

1. ExpressVPN web sitesinde IP adresinizi kaydedin

ExpressVPN DNS ayarları sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Hesap bilgilerinizi girin, sonra

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

IP adresi kaydı altında, IP adresimi Kaydet butonuna tıklayın. IP adresinizin yanında zaten “kayıtlı” yazıyorsa, bu seçeneği tekrar seçmenize gerek yoktur.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirin. Bu tavsiye edilir çünkü IP adresinizdeki değişiklikleri otomatik olarak izler.

IP adresimi otomatik olarak kaydet seçeneğini etkinleştirdikten sonra, kayıtlı IP adresinizi güncel tutmak için ExpressVPN web sitesinde hesabınıza periyodik olarak giriş yaptığınızdan emin olun. Alternatif olarak, Google Wifi’ınızla aynı ağa bağlıyken ExpressVPN uygulamasını (herhangi bir cihazda) kullanabilirsiniz. Bu işlemler, ağınızdaki cihazların MediaStreamer’a erişimini sürdürmelerini sağlar.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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2. MediaStreamer sunucu IP adreslerinizi alın

ExpressVPN kurulum sayfasına gidin. İstendiğinde, ExpressVPN kimlik bilgilerinizi girin ve Giriş Yap butonuna tıklayın.

Hesap bilgilerinizi girin, sonra

Doğrulama kodunu girin e-postanıza gönderilen.

Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adreslerini bulacaksınız.

Bu tarayıcı penceresini açık tutun. Bu yapılandırma için daha sonra bu bilgilere ihtiyacınız olacak.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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3. Google Wifi DNS ayarlarınızı değiştirin

Cihazınızda Google Wifi uygulamasını açın.

Ayarlar ve eylemler sekmesine dokunun.

Ekranın sağ üst köşesindeki simgeye dokunun.

Ayarlar menüsünde, Ağ & Genel seçeneğine dokunun.

“Ağ & Genel” seçeneğine dokunun.

Gelişmiş ağ seçeneğini seçin.

“Gelişmiş ağ” seçeneğine dokunun.

DNS > Özelleştirilmiş seçeneğine gidin. Önceden bulduğunuz MediaStreamer DNS sunucu IP adreslerini girin.

Önceden bulduğunuz MediaStreamer DNS sunucu IP adreslerini girin.

KAYDET seçeneğine dokunun.

Artık streaming için Google Wifi’nizde ExpressVPN’in DNS ayarlarını kullanıyorsunuz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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DNS ayarlarını geri yükleyin

Orijinal DNS ayarlarınızı geri yüklemek için Google Wifi uygulamasına gidin. Gezinme çubuğundaki Ayarlar ve eylemler sekmesine dokunun.

Ayarlar menüsünde, Ağ & Genel > Gelişmiş ağ > DNS > Otomatik seçeneğine dokunun.

DNS ayarlarınızı geri yüklemek için “Otomatik” seçeneğine dokunun.

KAYDET seçeneğine dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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