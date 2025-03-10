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Этот учебник покажет вам как настроить MediaStreamer от ExpressVPN на Google Wifi.

Прежде чем продолжить, пожалуйста, настройте ваш Google Wifi.

MediaStreamer — это DNS-сервис, созданный для улучшения вашего стримингового опыта. Если ваше устройство не поддерживает VPN, MediaStreamer — отличная альтернатива для стриминга.

Примечание: MediaStreamer не является VPN и не предоставляет тех преимуществ для конфиденциальности и безопасности, которые присущи VPN. Вы не можете изменять локации с MediaStreamer.

1. Зарегистрируйте ваш IP-адрес на сайте ExpressVPN

Перейдите на страницу настроек DNS ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, отправленный на вашу электронную почту.

В разделе Регистрация IP-адреса нажмите Зарегистрировать мой IP-адрес. Если рядом с вашим IP-адресом уже указано «зарегистрирован», повторное нажатие этой опции не требуется.

Переключите Автоматически регистрировать мой IP-адрес в положение включено. Это рекомендуется, так как это автоматически отслеживает изменения вашего IP-адреса.

Как только вы включите Автоматическую регистрацию моего IP-адреса, обязательно поддерживайте актуальность зарегистрированного IP-адреса, периодически входя в свою учетную запись на веб-сайте ExpressVPN. Кроме того, вы можете использовать приложение ExpressVPN (на любом устройстве), подключенное к той же сети, что и ваш Google Wifi. Эти действия предоставляют устройствам в вашей сети постоянный доступ к MediaStreamer.

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2. Получите ваши серверные IP-адреса MediaStreamer

Перейдите на страницу установки ExpressVPN. Если будет предложено, введите ваши учетные данные ExpressVPN и нажмите Войти.

Введите проверочный код, который был отправлен на вашу эл. почту.

Справа вы найдете IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer.

Оставьте это окно браузера открытым. Эта информация понадобится вам для дальнейшей настройки.

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3. Измените настройки DNS вашего Google Wifi

На вашем устройстве откройте приложение Google Wifi.

Нажмите на вкладку Настройки и действия.

В разделе Настройки нажмите Сеть & Общие.

Выберите Расширенные сети.

Перейдите в DNS > Индивидуальные. Введите IP-адреса DNS-сервера MediaStreamer, которые вы нашли ранее.

Нажмите СОХРАНИТЬ.

Теперь вы используете настройки DNS ExpressVPN на вашем Google Wifi для потоковой передачи.

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Восстановить настройки DNS

Чтобы восстановить оригинальные настройки DNS, перейдите в приложение Google Wifi. Нажмите на вкладку Настройки и действия в навигационной панели.

В разделе Настройки нажмите Сеть & Общие > Расширенные сети > DNS > Автоматически.

Нажмите СОХРАНИТЬ.

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