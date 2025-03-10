Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu eğitim, Amazon Fire TV’nizi MediaStreamer ile kurmayı ve MediaStreamer ile kullanmayı gösterecektir.

Henüz kullanıcı değil misiniz? Amazon Fire TV ve Fire Stick için ExpressVPN edinmeniz gerektiğini okuyun.

Not: MediaStreamer, yayın deneyiminizi geliştirecek olsa da Amazon Fire TV’nize VPN koruması sağlamaz. Amazon Fire TV’nizde VPN koruması almak için ExpressVPN uygulamasını kullanabilirsiniz veya Amazon Fire TV’nizi bir VPN yönlendirici aracılığıyla internete bağlayabilirsiniz.

DDNS sunucu adınızı ayarlayın ve kaydedin

Dinamik IP adresiniz varsa, cihazınıza her giriş yaptığınızda farklı bir IP adresi atanıyorsunuz demektir. Dinamik IP adresleri, MediaStreamer kullanmayı zorlaştırır ve çevrimiçi hizmetlere erişmeye çalışırken sorunlara yol açabilir. Bir DDNS bu sorunu çözebilir. Devam etmeden önce, DDNS kullanarak statik bir sunucu adı oluşturduğunuzdan ve sunucu adını ExpressVPN ile kaydettiğinizden emin olun.

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DNS sunucu IP adresinizi alın

Amazon Fire TV üzerindeki MediaStreamer DNS sunucusunu kurmak için, ExpressVPN MediaStreamer IP adreslerini edinmeniz gerekecek.

Başlamak için ExpressVPN hesabınıza giriş yapın.

Karşılama e-postasındaki bağlantıya tıklayıp veya web sitesine giriş yaptıktan sonra, Daha Fazla Cihaz Üzerinde Kurun seçeneğine tıklayın.

Ekranın sol tarafında MediaStreamer‘ı seçin. Sağda, MediaStreamer DNS sunucu IP adresini bulacaksınız. Kurulum için elinizin altında bulundurun.

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Amazon Fire TV’nizin DNS adreslerini değiştirin

Amazon Fire TV’nizde Ayarlar‘a gidin.

Ağ seçeneğine tıklayın.

Wi-Fi bağlantınızı bulun ve unutun. Bunu yapmak için, kumandanızdaki (≡) düğmesine basın.

Wi-Fi ağınızı tekrar seçin, Wi-Fi şifrenizi girin ve ardından Gelişmiş‘i seçin. BAĞLAN’a tıklamayın.

Yönlendiricinizin IP aralığından bir IP girin. Bunu yapmak için, yönlendiricinizin IP’sini bulun ve aynı ilk üç grup sayıyı girin, ancak son rakamı değiştirin. Örneğin, yönlendirici IP’niz 192.168.44.1 ise, 192.168.44.200 girebilirsiniz. İleri‘ye tıklayın.

“Varsayılan geçit alanı” için, yönlendiricinizin gerçek IP’sini girin. İleri‘ye tıklayın.

“Ağ Öneki Uzunluğu” için, 24 girin. İleri‘ye tıklayın.

“DNS 1” için, ilk ExpressVPN MediaStreamer IP adresini girin (yukarıda bulunmuştur) ve İleri‘ye tıklayın.

“DNS 2” için, ikinci ExpressVPN MediaStreamer IP adresini girin ve BAĞLAN‘a tıklayın.

Başarılı bir şekilde Wi-Fi bağlantınıza bağlanmış olmalısınız ve artık Amazon Fire TV’nizde MediaStreamer’ı kullanabilirsiniz.

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