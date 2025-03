Denne vejledning vil vise dig, hvordan du opsætter din Amazon Fire TV med MediaStreamer.

Ikke en kunde endnu? Læs hvorfor du bør få ExpressVPN til Amazon Fire TV og Fire Stick.

Bemærk: Selvom MediaStreamer vil forbedre din streamingoplevelse, vil det ikke give din Amazon Fire TV VPN-beskyttelse. For at få VPN-beskyttelse på din Amazon Fire TV, kan du bruge ExpressVPN-appen på din Amazon Fire TV eller forbinde din Amazon Fire TV til internettet gennem en VPN-router.

Hvis du har en dynamisk IP-adresse, betyder det, at du får tildelt en anden IP-adresse hver gang, du logger på din enhed. Dynamiske IP-adresser gør det svært at bruge MediaStreamer og kan føre til problemer, når du forsøger at få adgang til onlinetjenester. En DDNS kan løse dette problem. Før du fortsætter, sørg for at du har opsat et statisk værtsnavn ved hjælp af DDNS og registreret værtsnavnet hos ExpressVPN.