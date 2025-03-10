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Этот учебник покажет вам, как настроить ваш Amazon Fire TV с MediaStreamer.

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Примечание: Хотя MediaStreamer улучшит ваш опыт потокового воспроизведения, он не обеспечит защиту VPN на вашем Amazon Fire TV. Чтобы получить защиту VPN на вашем Amazon Fire TV, вы можете использовать приложение ExpressVPN на своем Amazon Fire TV или подключить ваш Amazon Fire TV к Интернету через VPN роутер.

Настройте и зарегистрируйте ваше имя хоста DDNS

Если у вас динамический IP-адрес, это значит, что вам присваивается другой IP-адрес каждый раз, когда вы заходите на устройство. Динамические IP-адреса усложняют использование MediaStreamer и могут вызвать проблемы при попытке доступа к онлайн-сервисам. DDNS может решить эту проблему. Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы настроили статическое имя хоста с использованием DDNS и зарегистрировали это имя хоста в ExpressVPN.

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Получите ваш IP-адрес DNS-сервера

Чтобы настроить DNS-сервер MediaStreamer на вашем Amazon Fire TV, вам нужно будет получить IP-адреса MediaStreamer ExpressVPN.

Начните с входа в свой аккаунт ExpressVPN.

После того как вы нажали на ссылку в приветственном письме или вошли на сайт, щелкните Установка на другие устройства.

Выберите MediaStreamer в левой части экрана. Справа вы найдете IP-адрес DNS-сервера MediaStreamer. Держите его под рукой для настройки.

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Измените адреса DNS вашего Amazon Fire TV

На вашем Amazon Fire TV откройте Настройки.

Нажмите Сеть.

Найдите ваше подключение к Wi-Fi и забудьте его. Для этого нажмите кнопку (≡) на вашем пульте.

Выберите вашу сеть Wi-Fi снова, введите ваш пароль от сети Wi-Fi и затем выберите Дополнительно. Не нажимайте ПОДКЛЮЧИТЬ.

Введите IP-адрес из той же IP-диапазона, что и ваш роутер. Чтобы это сделать, найдите ваш IP-адрес роутера и введите те же первые три группы цифр, изменив последнюю цифру. Например, если IP-адрес вашего роутера 192.168.44.1, вы можете ввести 192.168.44.200. Нажмите Далее.

В поле «Основной шлюз» введите реальный IP вашего роутера. Нажмите Далее.

Для «Длины префикса сети» введите 24. Нажмите Далее.

Для «DNS 1» введите первый IP-адрес MediaStreamer ExpressVPN (указан выше), затем нажмите Далее.

Для «DNS 2» введите второй IP-адрес MediaStreamer ExpressVPN, затем нажмите ПОДКЛЮЧИТЬ.

Вы должны успешно подключиться к вашему соединению Wi-Fi и теперь можете использовать MediaStreamer на вашем Amazon Fire TV.

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