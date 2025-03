Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

Este tutorial mostrará como configurar seu Amazon Fire TV com MediaStreamer.

Ainda não é cliente? Leia por que você deve obter ExpressVPN para Amazon Fire TV e Fire Stick.

Nota: Embora o MediaStreamer melhore sua experiência de streaming, ele não fornecerá proteção VPN ao seu Amazon Fire TV. Para obter proteção VPN no seu Amazon Fire TV, você pode usar o app ExpressVPN no seu Amazon Fire TV ou conectar seu Amazon Fire TV à internet através de um roteador VPN.

Configure e registre seu nome de host DDNS

Se você tem um endereço IP dinâmico, significa que é atribuído um endereço IP diferente a cada vez que você se conecta ao seu dispositivo. Endereços IP dinâmicos dificultam o uso do MediaStreamer e podem causar problemas ao tentar acessar serviços online. Um DDNS pode resolver esse problema. Antes de prosseguir, certifique-se de configurar um nome de host estático usando DDNS e registrar o nome de host com a ExpressVPN.

Obtenha o endereço IP do seu servidor DNS

Para configurar o servidor DNS do MediaStreamer no seu Amazon Fire TV, você precisará obter os endereços IP do MediaStreamer da ExpressVPN.

Comece por fazer login na sua conta ExpressVPN.

Depois de clicar no link do email de boas-vindas ou fazer login no site, clique em Configurar em Mais Dispositivos.

Selecione MediaStreamer no lado esquerdo da tela. À direita, você encontrará o endereço IP do servidor DNS do MediaStreamer. Tenha-o em mãos para a configuração.

Altere os endereços DNS do seu Amazon Fire TV

No seu Amazon Fire TV, vá para Configurações.

Clique em Rede.

Encontre sua conexão Wi-Fi e esqueça-a. Para fazer isso, clique no botão (≡) do seu controle remoto.

Selecione sua rede Wi-Fi novamente, insira sua senha Wi-Fi e, em seguida, selecione Avançado. Não clique em CONECTAR.

Insira um IP do mesmo intervalo de IP do seu roteador. Para fazer isso, encontre o IP do seu roteador, e insira os mesmos três primeiros grupos de dígitos, mas altere o último dígito. Por exemplo, se o IP do seu roteador for 192.168.44.1, você pode inserir 192.168.44.200. Clique em Próximo.

No campo “Gateway padrão”, insira o IP real do seu roteador. Clique em Próximo.

Para o “Comprimento do prefixo da rede”, insira 24. Clique em Próximo.

Para “DNS 1”, insira o primeiro endereço IP do MediaStreamer da ExpressVPN (encontrado acima) e clique em Próximo.

Para “DNS 2”, insira o segundo endereço IP do MediaStreamer da ExpressVPN e clique em CONECTAR.

Você deve estar conectado com sucesso à sua conexão Wi-Fi e agora pode usar o MediaStreamer no seu Amazon Fire TV.

