Bu rehber, cihaz girişlerinin neden yönlendirici panelinizde birden çok kez görünebileceğini veya adsız olarak listelenebileceğini ve bunların nasıl ele alınacağını açıklayacaktır.

Her cihazın, yönlendiriciler tarafından bir ağda tanımlamak için kullanılan varsayılan bir MAC adresi vardır. Varsayılan adres yerine rastgele bir MAC adresi kullanıyorsa bu, yönlendiricinin gösterge tablosunda birden çok kez görünmesine neden olabilir.

Rastgeleleştirilmiş MAC adresi nedir?

Birçok işletim sistemi artık MAC adresinin rastgeleleştirilmesini destekliyor. Etkinleştirildiğinde, cihazınız gizliliğinizi korumak için bir Wi-Fi ağına bağlanırken varsayılan Adres yerine rastgele oluşturulmuş bir MAC adresi (Özel Adres olarak da adlandırılır) kullanır.

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Cihazlarım neden yineleniyor?

Cihazınız rastgele bir MAC adresi kullanmıyorsa yönlendirici panelinde yalnızca bir kez görünmelidir.

Ancak, rastgele MAC adresine sahip cihazlar yönlendirici panelinde birden fazla kez görünebilir. En yaygını, cihazınızda yönlendirici için rastgele MAC adresi ve 5 GHz kanalı için de bir tane daha bulunmasıdır. Bu durumda, cihazınız yönlendirici kontrol panelinde iki kez görünecektir.

Ayarlar her cihaz girişine özgü olduğundan, ilk cihaz girişi için önceden yapılandırdığınız ayarlar artık geçerli olmayacaktır:

Cihaz adı

Cihazın IP adresi

cihazın bağlantı türü (Yönlendirici VPN, VPN yok veya MediaStreamer)

Bu cihaza ayarlanmış herhangi bir port yönlendirme kuralı

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Cihazlarımdan hangisi rastgeleleştirilmiş MAC adresleri kullanıyor?

Cihazlarınızdan herhangi biri rastgele bir MAC adresi kullanıyorsa yönlendirici panelinde cihaz adının yanında ögesini görürsünüz. Yardıma mı ihtiyacınız var?

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Yönlendirici panelinde yinelenen cihaz girişleri nasıl düzeltilir

Cihazınız için herhangi bir VPN ayarı veya kuralı yapılandırmanız gerekmiyorsa yinelenen girişleri yönlendirici panelinde bırakabilirsiniz. Bunun başka bir etkisi yoktur.

Yinelenen cihazları yönlendirici panelinizden kaldırmayı tercih ediyorsanız şu adımları izleyin:

Cihaz adlarınızı sıralamak için Son görülen‘i seçin. En son bağlanan cihazları Son görülen zamana göre saklayın. Yinelenen cihazlar için > Cihaz Ayarlarını Sıfırla‘yı seçin . Onaylamanız istendiğinde sıfırla‘yı seçin . Cihazın yönlendirici panelinden çıkarılması 24 saat sürebilir.

MAC adresi rastgeleleştirilmesini devre dışı bırakın

Alternatif olarak, cihazınızda MAC adresi rastgeleleştirmesini devre dışı bırakabilirsiniz. Rastgele MAC adresleri, genel ağlarda gizliliğinizin korunmasına yardımcı olur, ancak sizin tarafınızdan yönetildiği için bu özel bir ağda gerekli değildir. MAC adresi rastgeleleştirmesini devre dışı bırakmak için:

iOS ve watchOS

Windows 10

Android 10

Samsung cihazlar: Ayarlar‘ı açın. Bağlantılar > Wi-Fi‘a dokunun. Mevcut bağlı ağınızın yanındaki simgesine dokunun. Gelişmiş > MAC Adresi Türü‘ne dokunun. Cihaz MAC’ini kullan‘a dokunun. Google Pixel: Ayarlar‘ı açın. Ağ ve internet > Wi-Fi‘a dokunun. Mevcut bağlı ağınızın yanındaki simgesine dokunun. Gelişmiş > Gizlilik‘e dokunun. Cihaz MAC’ini kullan‘a dokunun.

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Cihazım neden isimsiz bir cihaz olarak listeleniyor?

Yönlendiricinize bir cihaz bağladığınızda bu cihaz genellikle yönlendirici panelinde görünen ana bilgisayar adıyla tanımlanır. Ana bilgisayar adı normalde cihazın adı olacaktır: MacBook Pro, iPhone vb.

Ancak, bazen cihaz ana bilgisayar adı yönlendirici panelinde gizlenir. Bunun nedeni, cihaz üreticisinin veya işletim sistemi geliştiricisinin gizliliğinizi korumak için ana bilgisayar adını gizlemesidir.

Cihazınızın yönlendirici panelinde ana bilgisayar adı gizliyse MAC adresinin son altı basamağını izleyen Adsız cihaz adı olarak görünür. Örneğin, Adsız-cihaz-DF-CB-8E.

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İsimsiz bir cihaz nasıl tanımlanır

Cihaz girişinin son altı hanesini cihazınızla karşılaştırarak adsız cihaz girişinin cihazınıza ait olup olmadığını onaylayabilirsiniz. Cihazınızı bulmak için MAC adresi: iOS:

Ayarlar‘ı açın. Wi-Fi‘a dokunun. Wi-Fi ağ adınızın yanındaki ? ögesine dokunun Cihazınızın MAC adresi Wi-Fi Adresi olarak listelenir.

macOS ve Mac OS X

ögesine tıklayın. Sistem Tercihleri‘ni açın. Ağ‘ı açın. Soldaki listeden Wi-Fi’ı seçin. Gelişmiş‘i açın. Cihazınız Wi-Fi MAC Adresi altında listelenmiştir.

Samsung olmayan Android telefonlar

Ayarlar‘ı açın. Bağlantılar‘a dokunun. Wi-Fi‘a dokunun. > Gelişmiş‘e dokunun. Cihazınızın MAC adresi menünün en altında görüntülenir.

Samsung telefonlar

Ayarlar‘ı açın. Telefon hakkında‘ya dokunun. Durum bilgileri’ne dokunun. Cihazınızın MAC adresi Telefon Wi-Fi MAC adresi altında görüntülenir.

Windows

Başlat‘a tıklayın. Arama çubuğuna cmd yazın ve Enter tuşuna basın. Komut İstemi penceresine ipconfig /all yazın ve Enter tuşuna basın. Cihazınız MAC adresi Fiziksel Adres olarak listelenir.

Linux

Terminali açın. Aşağıdaki komutu çalıştırın:

ifconfig -a Hwadr, ether veya lladdr, cihazınızın MAC adresidir.

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