In deze gids wordt uitgelegd waarom apparaatvermeldingen meerdere keren of als naamloos op het dashboard van je router verschijnen en hoe je daarmee omgaat.

Elk apparaat heeft een standaard MAC-adres dat door routers wordt gebruikt om het op een netwerk te identificeren. Als het een gerandomiseerd MAC-adres gebruikt in plaats van het standaardadres, kan dit ertoe leiden dat het meer dan eens op het dashboard van je router verschijnt.

Wat is een gerandomiseerd MAC-adres?

Veel besturingssystemen ondersteunen nu MAC-adres randomisatie. Wanneer dit is ingeschakeld, gebruikt je apparaat een gerandomiseerd MAC-adres (ook wel privéadres genoemd) in plaats van het standaardadres wanneer je verbinding maakt met een wifi-netwerk om je privacy te beschermen.

Waarom dupliceren mijn apparaten?

Als je apparaat geen gerandomiseerd MAC-adres gebruikt, zou het slechts één keer op het dashboard van je router moeten verschijnen.

Apparaten met een willekeurig MAC-adres kunnen echter meer dan één keer op het dashboard van de router verschijnen. Meestal heeft je apparaat één gerandomiseerd MAC-adres voor het 2,4 GHz-kanaal van de router en een ander voor het 5 GHz-kanaal. In dat geval verschijnt je apparaat twee keer op het dashboard van de router.

Aangezien de instellingen voor elk apparaat uniek zijn, zijn de instellingen die je eerder voor het eerste apparaat hebt geconfigureerd niet langer van toepassing:

De naam van het apparaat

Het IP-adres van het apparaat

Het verbindingstype van het apparaat (Router VPN, Geen VPN of MediaStreamer)

Alle regels voor port forwarding die op dat apparaat zijn ingesteld

Welke van mijn apparaten gebruiken gerandomiseerde MAC-adressen?

Als een van je apparaten een gerandomiseerd MAC-adres gebruikt, zie je naast de apparaatnaam op het dashboard van de router.

Hoe kun je omgaan met dubbele apparaatvermeldingen op het dashboard van de router?

Als je geen VPN-instellingen of regels voor je apparaat hoeft te configureren, kun je de dubbele vermeldingen op het dashboard van de router laten staan. Er is verder geen effect.

Als je liever de dubbele apparaten van je router dashboard verwijdert, volg dan deze stappen:

Selecteer Laatst gezien om je apparaatnamen te sorteren.

De meest recent aangesloten apparaten worden aangegeven door de Laatst gezien tijd.

Voor de gedupliceerde apparaten, selecteer > Apparaatinstellingen resetten . Wanneer je gevraagd wordt om te bevestigen, selecteer je reset. Het kan tot 24 uur duren voordat het apparaat van het dashboard van de router is verwijderd.

MAC-adres randomisatie uitschakelen

Je kunt ook de randomisatie van MAC-adressen op je apparaat uitschakelen. Gerandomiseerde MAC-adressen helpen je privacy te beschermen in openbare netwerken, maar het is niet nodig in een privé-netwerk omdat het door jou wordt beheerd. Om de randomisatie van MAC-adressen uit te schakelen:

iOS en WatchOS

Windows 10

Android 10

Samsung apparaten: Open Instellingen. Tik op Verbindingen > Wifi. Tik op naast je huidige verbonden netwerk. Tik op Geavanceerd > MAC-adrestype. Tik op Gebruik MAC van apparaat. Google Pixel: Open Instellingen. Tik op Verbindingen > Wifi. Tik op naast je huidige verbonden netwerk. Tik op Geavanceerd > Privacy. Tik op Gebruik MAC van apparaat.

Waarom staat mijn apparaat vermeld als een apparaat zonder naam?

Wanneer je een apparaat op je router aansluit, wordt dat apparaat meestal geïdentificeerd aan de hand van de hostnaam, die op het dashboard van de router verschijnt. De hostnaam is normaal gesproken de naam van het apparaat: MacBook Pro, iPhone, enz.

Soms is de hostnaam van het apparaat echter verborgen op het dashboard van de router. Dit komt omdat de fabrikant van het apparaat of de ontwikkelaar van het besturingssysteem de hostnaam heeft verborgen om je privacy te beschermen.

Als de hostnaam van je apparaat verborgen is op het dashboard van de router, wordt deze weergegeven als “Naamloos apparaat” gevolgd door de laatste zes cijfers van het MAC-adres. Bijvoorbeeld: “Unnamed-device-DF-CB-8E”.

Hoe identificeer je een naamloos apparaat

Je kunt bevestigen of de naamloze apparaatvermelding bij je apparaat hoort door de laatste zes cijfers van de apparaatvermelding te vergelijken met het MAC-adres van je apparaat. Zo vind je het MAC-adres van je apparaat:

iOS:

Open Instellingen. Tik op Wifi. Tik op ℹ naast de naam van je wifi-netwerk. Het MAC-adres van je apparaat wordt vermeld als het wifi-adres.

macOS en Mac OS X

Klik op . Open Systeemvoorkeuren. Open Netwerk. Selecteer Wifi uit de lijst aan de linkerkant. Open Geavanceerd. Het MAC-adres van je apparaat staat vermeld onder wifi MAC-adres.

Niet-Samsung Android telefoons

Open Instellingen. Tik op Verbindingen. Tik op Wifi. Tik op > Geavanceerd. Het MAC-adres van je apparaat wordt onderaan het menu weergegeven.

Samsung telefoons

Open Instellingen. Tik op Over telefoon. Tik op Statusinformatie. Het MAC-adres van je apparaat wordt weergegeven onder Wifi MAC-adres van de telefoon.

Windows

Klik op Start. Typ cmd in de zoekbalk en druk op Enter. Typ in het Command Prompt-venster ipconfig/all en druk op Enter. Het MAC-adres van je apparaat staat vermeld als Fysiek adres.

Linux

Open de Terminal. Voer het volgende commando uit:

ifconfig -a HWaddr of ether of lladdr is het MAC-adres van je apparaat.

