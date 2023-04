Denne vejledning forklarer, hvorfor tilføjede enheder muligvis vises flere gange eller vises som unavngivne på din routers dashboard, og hvordan de håndteres.

Hver enhed har en standard MAC-adresse, der bruges af routere til at identificere den på et netværk. Hvis den bruger en tilfældig MAC-adresse i stedet for standardadressen, kan det medføre, at den vises mere end én gang på din routers dashboard.

Hvad er en randomiseret MAC-adresse?

Mange operativsystemer understøtter nu MAC-adresserandomisering. Når den er aktiveret, bruger din enhed en tilfældig MAC-adresse (også kaldet en privat adresse) i stedet for standardadressen, når den opretter forbindelse til et wi-fi-netværk for at beskytte dit privatliv.

Hvorfor vises mine enheder som dubletter?

Hvis din enhed ikke bruger en randomiseret MAC-adresse, bør den kun vises én gang på din routers dashboard.

Enheder med en randomiseret MAC-adresse kan dog vises mere end én gang på routerens dashboard. Oftest har din enhed én tilfældig MAC-adresse for routerens 2,4 GHz-kanal og en anden for dens 5 GHz-kanal. I dette tilfælde vises din enhed to gange på routerens dashboard.

Da indstillingerne for hver enhed er unikke, vil de indstillinger, du tidligere har konfigureret for den første enhedspost, ikke længere gælde:

Enhedens navn

Enhedens IP-adresse

Enhedens forbindelsestype (Router VPN, No VPN eller MediaStreamer)

Eventuelle regler for port forwarding, der er indstillet til den pågældende enhed

Hvilke af mine enheder bruger randomiserede MAC-adresser?

Hvis nogen af dine enheder bruger en randomiseret MAC-adresse, vil du se ud for enhedsnavnet på routerens dashboard.

Sådan håndterer du duplikerede enheder på routerens dashboard

Hvis du ikke har brug for at konfigurere VPN-indstillinger eller regler for din enhed, kan du lade de duplikerede poster stå på routerens dashboard. De har ingen yderligere betydning.

Hvis du foretrækker at fjerne de duplikerede enheder fra din routers dashboard, skal du følge disse trin:

Vælg Senest set for at sortere dine enhedsnavne.

Behold de senest tilsluttede enheder, som er angivet med Senest set-tidspunkter. For de dublerede enheder skal du vælge > Nulstil enhedsindstillinger . Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du vælge nulstil. Det kan tage op til 24 timer, før enheden er fjernet fra routerens dashboard.

Deaktivering af MAC-adresserandomisering

Alternativt kan du deaktivere MAC-adresserandomisering på din enhed. Randomiserede MAC-adresser hjælper med at beskytte dit privatliv på offentlige netværk, men det er ikke nødvendigt på et privat netværk, da dette administreres af dig. Sådan deaktiverer du MAC-adresserandomisering:

iOS og WatchOS

Windows 10

Android 10

Samsung-enheder: Åbn Indstillinger. Tryk på Forbindelser> Wi-Fi. Tryk på ved siden af dit nuværende tilsluttede netværk. Tryk på Avanceret > MAC-adressetype. Tryk på Brug enhed MAC. Google Pixel: Åbn Indstillinger. Tryk på Netværk og internet > Wi-Fi. Tryk på ved siden af dit nuværende tilsluttede netværk. Tryk på Avanceret > Privatliv. Tryk på Brug enhed MAC

Hvorfor vises min enhed som en unavngiven enhed?

Når du tilslutter en enhed til din router, identificeres denne enhed normalt ved dens værtsnavn, som vises på routerens dashboard. Værtsnavnet er normalt være navnet på enheden: MacBook Pro, iPhone osv.

Nogle gange er enhedens værtsnavn dog skjult på routerens dashboard. Det skyldes, at enhedens producent eller operativsystemudvikler har skjult værtsnavnet for at beskytte dit privatliv.

Hvis din enheds værtsnavn er skjult på routerens dashboard, vil det blive vist som “Unavngivet-enhed” efterfulgt af de sidste seks cifre i dens MAC-adresse. For eksempel “Unavngivet-enhed-DF-CB-8E”.

Sådan identificerer du en unavngiven enhed

Du kan bekræfte, om den unavngivne enhedspost tilhører din enhed ved at sammenligne de sidste seks cifre i enhedsposten med din enheds MAC-adresse. Sådan finder du din enheds MAC-adresse:

iOS:

Åbn Indstillinger. Tryk på Wi-Fi. Tryk på ℹ’et ved siden af navnet på dit wi-fi-netværk Din enheds MAC-adresse er angivet som wi-fi-adressen.

macOS og Mac OS X

Klik på . Åbn Systemindstillinger. Åbn Netværk. Vælg Wi-Fi fra listen til venstre. Åbn Avancet. Din enheds MAC-adresse er angivet under wi-fi MAC-adresse.

Samsung-telefoner, der ikke er Android

Åbn Indstillinger. Tryk på Forbindelser. Tryk på Wi-Fi. Tryk på > Avanceret. Din enheds MAC-adresse vises nederst i menuen.

Samsung-telefoner

Åbn Indstillinger Tryk på Om telefon. Tryk på Statusinformation. Din enheds MAC-adresse vises under Telefonens Wi-Fi MAC-adresse.

Windows

Klik på Start. Skriv cmd i søgefeltet, og tryk på Enter. Skriv ipconfig /all i kommandopromptvinduet og tryk på Enter. Din enheds MAC-adresse er angivet som den fysiske adresse.

Linux

Åbn terminalen. Kør følgende kommando:

ifconfig -a HWaddr eller ether eller lladdr er din enheds MAC-adresse.

