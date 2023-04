Ce tutoriel vous expliquera pourquoi des appareils peuvent s’afficher plusieurs fois ou sont affichés sans noms sur le tableau de bord de votre routeur et comment gérer cela.

Chaque appareil possède une adresse MAC par défaut utilisée par les routeurs pour l’identifier sur un réseau. Si l’appareil utilise une adresse MAC randomisée au lieu de celle par défaut, cela pourrait faire en sorte qu’il apparaisse plus d’une fois sur le tableau de bord de votre routeur.

Qu’est-ce qu’une adresse MAC randomisée ?

De nombreux systèmes d’exploitation prennent dorénavant en charge la randomisation d’adresse MAC. Lorsqu’elle est activée, votre appareil utilise une adresse MAC randomisée (aussi appelée adresse privée) au lieu de celle par défaut, lors de la connexion à un réseau Wi-Fi, pour préserver votre confidentialité.

Pourquoi mes appareils sont dupliqués ?

Si votre appareil n’utilise pas une adresse MAC randomisée, il devrait apparaître une seule fois seulement sur le tableau de bord de votre routeur.

Cependant, les appareils qui ont une adresse MAC randomisée peuvent apparaître plus d’une fois sur le tableau de bord du routeur. Plus communément, votre appareil possède une adresse MAC randomisée pour le canal du routeur 2.4 GHz et une autre pour le canal 5 GHz. Dans ce cas, votre appareil apparaîtra deux fois sur le tableau de bord du routeur.

Étant donné sur les paramètres sont uniques à chaque appareil, les paramètres que vous aviez précédemment configuré pour le premier appareil ne s’appliquera plus :

Le nom de l’appareil

L’adresse IP de l’appareil

Le type de connexion de l’appareil (Routeur VPN, Pas de VPN ou MediaStreamer)

Toute règle de redirection de port mis en place pour cet appareil

Lesquelles de mes appareils utilisent des adresses MAC randomisées ?

Si un de vos appareils utilise une adresse MAC randomisée, vous verrez l’icône près du nom de l’appareil sur le tableau de bord du routeur.

Comment gérer les appareils dupliquée sur le tableau de bord du routeur

Si vous n’avez pas besoin de configurer des paramètres VPN ou des règles sur votre appareil, vous pouvez laisser les doublons sur le tableau de bord du routeur. Il n’y aura aucune conséquence.

Si vous préférez retirer les appareils dupliqués du tableau de bord de votre routeur, suivez les étapes suivantes :

Sélectionnez Dernière connexion pour trier vos noms d’appareils.

Gardez les appareils les plus récemment connectés indiqués dans Dernière connexion.

Pour les appareils dupliqués, sélectionnez > Réinitialiser les paramètres de l’appareil . Lorsqu’on vous demandera de confirmer, sélectionnez Réinitialiser. Cela pourrait prendre jusqu’à 24 heures pour que l’appareil soit retiré du tableau de bord du routeur .

Désactiver la randomisation d’adresse MAC

Alternativement, vous pouvez désactiver la randomisation d’adresse MAC sur votre appareil. Les adresses MAC randomisées aident à préserver votre confidentialité sur les réseaux publics, mais cela n’est pas nécessaire sur un réseau privé étant donné que vous gérez ce dernier. Pour désactiver la randomisation d’adresse MAC :

iOS et WatchOS

Windows 10

Android 10

Appareils Samsung : Ouvrez les Paramètres. Appuyez sur Connexions > Wi-Fi. Appuyez sur près de votre réseau actuellement connecté. Appuyez sur Avancé > Type d’adresse MAC. Appuyez sur Utiliser le MAC de l’appareil. Google Pixel : Ouvrez les Paramètres. Cliquez sur Réseau et internet > Wi-Fi. Cliquez sur près de votre réseau actuellement connecté. Cliquez sur Avancé > Confidentialité. Cliquez sur Utiliser le MAC de l’appareil.

Pourquoi mon appareil est-il affiché comme étant un appareil sans nom ?

Lorsque vous vous connectez à un appareil sur votre routeur, cet appareil est habituellement identifié par son nom d’hôte, qui apparaît sur le tableau de bord du routeur. Le nom d’hôte sera normalement le nom de l’appareil : MacBook Pro, iPhone, etc.

Cependant, il arrive que le nom d’hôte de l’appareil soit caché sur le tableau de bord du routeur. Cela s’explique par le fait que le fabricant de l’appareil ou le développeur du système d’exploitation a caché le nom d’hôte pour préserver votre confidentialité.

Si le nom d’hôte de votre appareil est caché sur le tableau de bord du routeur, il sera affiché comme « Unnamed-device » ou « Appareil sans nom » suivi des six derniers chiffres de son adresse MAC. Par exemple, “Unnamed-device-DF-CB-8E”.

Comment identifier un appareil sans nom

Vous pouvez confirmer si un appareil sans nom fait partie de vos appareils en comparant les six derniers chiffres de l’appareil à l’adresse MAC de votre appareil. Pour trouver l’adresse MAC de votre appareil :

iOS :

Ouvrez les Paramètres. Appuyez sur Wi-Fi. Appuyez sur ℹ près du nom de votre réseau Wi-Fi L’adresse MAC de votre appareil est affiché sous l’Adresse Wi-Fi.

macOS et Mac OS X

Cliquez sur . Ouvrez les Préférences système. Ouvrez Réseau. Sélectionnez Wi-Fi depuis la liste sur la gauche. Ouvrez Avancé. L’adresse MAC de votre appareil se trouve sous Adresse MAC Wi-Fi.

Téléphones Android non Samsung

Ouvrez les Paramètres. Appuyez sur Connexions. Appuyez sur Wi-Fi. Appuyez sur > Avancé. L’adresse MAC de votre appareil est affiché vers le bas du menu.

Téléphones Samsung

Ouvrez les Paramètres. Appuyez sur A propos du téléphone. Appuyez sur Informations sur le statut. L’adresse MAC de votre appareil est affiché sous Adresse MAC Wi-Fi du téléphone.

Windows

Cliquez sur Démarrer. Saisissez cmd dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée. Dans l’invite de commande, saisissez ipconfig /all et appuyez sur Entrée. L’adresse MAC de votre appareil correspond à l’Adresse physique.

Linux

Ouvrez le Terminal. Saisissez la commande suivante :

ifconfig -a HWaddr ou ether ou lladdr est l’adresse MAC de votre appareil.

