In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, warum Gerätebeiträge in dem Dashboard Ihres Routers mehrfach oder als unbenannt angezeigt werden und wie Sie damit umgehen können.

Jedes Gerät hat eine Standard-MAC-Adresse, die von Routern verwendet wird, um es in einem Netzwerk zu identifizieren. Wenn es eine zufällige MAC-Adresse anstelle der Standardadresse verwendet, kann dies dazu führen, dass es mehr als einmal auf dem Dashboard Ihres Routers erscheint.

Was ist eine zufällige MAC-Adresse?

Viele Betriebssysteme unterstützen jetzt die MAC-Adressrandomisierung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, verwendet Ihr Gerät bei der Verbindung mit einem WLAN zum Schutz Ihrer Privatsphäre anstelle der Standardadresse eine zufällige MAC-Adresse (auch als private Adresse bezeichnet).

Warum werden meine Geräte doppelt angezeigt?

Wenn Ihr Gerät keine zufällige MAC-Adresse verwendet, sollte es nur einmal auf dem Dashboard Ihres Routers erscheinen.

Geräte mit einer zufälligen MAC-Adresse können jedoch mehr als einmal auf dem Dashboard des Routers angezeigt werden. In den meisten Fällen hat Ihr Gerät eine zufällige MAC-Adresse für das 2,4-GHz-Band des Routers und eine andere für das 5-GHz-Band. In diesem Fall wird Ihr Gerät zweimal auf dem Dashboard des Routers angezeigt.

Da die Einstellungen für jeden Geräteeintrag einzigartig sind, werden die Einstellungen, die Sie zuvor für den ersten Geräteeintrag konfiguriert haben, nicht angewandt:

Gerätename

IP-Adresse des Geräts

Verbindungstyp des Geräts (Router-VPN, kein VPN oder MediaStreamer)

Für das Gerät festgelegte Port-Forwarding-Regeln

Welche meiner Geräte verwenden zufällige MAC-Adressen?

Wenn eines Ihrer Geräte eine zufällige MAC-Adresse verwendet, wird im Router-Dashboard neben dem Gerätenamen angezeigt.

Wie Sie mit doppelten Geräteeinträgen in Ihrem Router-Dashboard umgehen

Wenn Sie keine VPN-Einstellungen oder -Regeln für Ihr Gerät konfigurieren müssen, können Sie die doppelten Einträge auf dem Dashboard des Routers einfach so lassen. Diese haben keine weiteren Auswirkungen.

Wenn Sie die doppelten Geräte aus dem Dashboard Ihres Routers entfernen möchten, folgen Sie diesen Schritten:

Wählen Sie Zuletzt verbunden aus, damit die Namen Ihrer Geräte in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt werden.

Behalten Sie die zuletzt verbundenen Geräte bei, die bei der Auswahl von Zuletzt verbunden angezeigt werden.

Wählen Sie bei doppelt angezeigten Geräten > Einstellungen zurücksetzen . Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie Zurücksetzen. Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Gerät aus dem Dashboard des Routers entfernt wird .

MAC-Adressrandomisierung

Alternativ können Sie die MAC-Adressrandomisierung auf Ihrem Gerät deaktivieren. Zufällige MAC-Adressen helfen, Ihre Privatsphäre in öffentlichen Netzwerken zu schützen, in einem privaten Netzwerk ist dies allerdings nicht notwendig, da das Netzwerk von Ihnen verwaltet wird. So deaktivieren Sie die MAC-Adressrandomisierung:

iOS und WatchOS

Windows 10

Android 10

Samsung-Geräte: Öffnen Sie Einstellungen. Tippen Sie auf Verbindungen > WLAN. Tippen Sie neben dem derzeit verbundenen Netzwerk auf . Tippen Sie auf Erweitert > MAC-Adresstyp. Tippen Sie auf MAC des Geräts verwenden. Google Pixel: Öffnen Sie die Einstellungen. Tippen Sie auf Netzwerk & Internet > WLAN. Tippen Sie neben dem derzeit verbundenen Netzwerk auf . Tippen Sie auf Erweitert > Datenschutz. Tippen Sie auf MAC des Geräts verwenden.

Warum wird mein Gerät als unbenannt angezeigt?

Wenn Sie ein Gerät mit Ihrem Router verbinden, wird dieses Gerät in der Regel über seinen Hostnamen identifiziert und dieser erscheint auf dem Dashboard des Routers. Der Hostname ist normalerweise der Name des Geräts: MacBook Pro, iPhone usw.

Manchmal wird der Hostname des Geräts auf dem Dashboard des Routers jedoch ausgeblendet. Das liegt daran, dass der Hersteller des Geräts oder der Entwickler des Betriebssystems den Hostnamen versteckt hat, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Wenn der Hostname Ihres Geräts auf dem Dashboard des Routers ausgeblendet ist, wird er als „Unbekanntes-Gerät“ oder „Unnamed-device“ gefolgt von den letzten sechs Ziffern der MAC-Adresse angezeigt. Zum Beispiel: „Unbenanntes Gerät-DF-CB-8E“ angezeigt.

Wie Sie unbenannte Geräte identifizieren

Sie können überprüfen, ob der unbenannte Geräteeintrag zu Ihrem Gerät gehört, indem Sie die letzten sechs Ziffern des Geräteeintrags mit der MAC-Adresse Ihres Geräts vergleichen. So finden Sie die MAC-Adresse Ihres Geräts:

iOS:

Öffnen Sie die Einstellungen. Tippen Sie auf WLAN. Tippen Sie neben dem WLAN-Namen auf ℹ. Die MAC-Adresse des Geräts wird unter WLAN-Adresse angezeigt.

macOS und Mac OS X

Klicken Sie auf . Öffnen Sie Systemeinstellungen. Öffnen Sie Netzwerk. Wählen Sie auf der linken Seite WLAN aus der Liste aus. Öffnen Sie Erweitert. Die MAC-Adresse Ihres Geräts wird unter WLAN-MAC-Adresse angezeigt.

Android-Smartphone (ausgenommen Samsung)

Öffnen Sie die Einstellungen. Tippen Sie auf Verbindungen. Tippen Sie auf WLAN. Tippen Sie auf > Erweitert. Die MAC-Adresse Ihres Geräts wird unten im Menü angezeigt.

Samsung-Smartphones

Öffnen Sie Einstellungen. Tippen Sie auf Telefoninfo. Tippen Sie auf Statusinformationen. Die MAC-Adresse Ihres Geräts wird unter WLAN-MAC-Adresse des Telefons angezeigt.

Windows

Klicken Sie auf Start. Geben Sie cmd in die Suchleiste ein und betätigen Sie Enter. Geben Sie in der Eingabeaufforderung ipconfig /all ein und bestätigen Sie mit Enter. Die MAC-Adresse Ihres Geräts wird unter Physische Adresse angezeigt.

Linux

Öffnen Sie das Terminal. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

ifconfig -a HWaddr oder ether oder lladdr sind die MAC-Adressen Ihres Geräts.

