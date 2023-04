Denne veiledningen forklarer hvorfor enheter kan vises flere ganger eller er oppført som ikke navngitt i ruterens kontrollpanel, og hvordan du håndterer dem.

Hver enhet har en standard MAC-adresse som brukes av rutere for å identifisere den på et nettverk. Hvis den bruker en tilfeldig MAC-adresse i stedet for standardadressen, kan dette føre til at den vises mer enn én gang i ruterens kontrollpanel.

Hva er en vilkårlig MAC-adresse?

Mange operativsystemer støtter nå randomisering av MAC-adresser. Når den er aktivert, bruker enheten din en vilkårlig MAC-adresse (også kalt en privat adresse) i stedet for standardadressen når du kobler til et Wi-Fi-nettverk for å beskytte personvernet ditt.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Hvorfor dupliseres enhetene mine?

Hvis enheten din ikke bruker en vilkårlig MAC-adresse, skal den bare vises én gang i ruterens kontrollpanel.

Enheter med en vilkårlig MAC-adresse kan imidlertid vises mer enn én gang i ruterens kontrollpanel. Vanligvis har enheten én vilkårlig MAC-adresse for ruterens 2,4 GHz-kanal og en annen for 5 GHz-kanalen. I dette tilfellet vil enheten din vises to ganger i ruterens kontrollpanel.

Ettersom innstillingene er unike for hver enhet, vil innstillingene du tidligere konfigurerte for den første enheten ikke lenger gjelde:

Enhetens navn

Enhetens IP-adresse

Enhetens tilkoblingstype (ruter-VPN, ingen VPN, MediaStreamer)

Eventuelle regler for viderekobling av porter som er satt til den enheten

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Hvilke av enhetene mine bruker vilkårlige MAC-adresser?

Hvis noen av enhetene dine bruker en vilkårlig MAC-adresse, vil du se ved siden av enhetsnavnet i ruterens kontrollpanel.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik håndterer du dupliserte enheter i ruterens kontrollpanel

Hvis du ikke trenger å konfigurere noen VPN-innstillinger eller regler for enheten din, kan du la de dupliserte enhetene stå i ruterens kontrollpanel. Det har ingen betydning.

Hvis du foretrekker å fjerne de dupliserte enhetene fra ruterens kontrollpanel, kan du følge disse stegene:

Velg Sist sett for å sortere enhetene dine.

Behold de siste tilkoblede enhetene som vises under Sist sett.

For de dupliserte enhetene, velg > Tilbakestill enhetsinnstillinger . Når du blir bedt om å bekrefte, velg tilbakestill. Det kan ta opptil 24 timer før enheten fjernes fra ruterens kontrollpanel.

Deaktivere randomisering av MAC-adresser

Alternativt kan du deaktivere randomisering av MAC-adresser på enheten din. Vilkårlige MAC-adresser bidrar til å beskytte personvernet ditt på offentlige nettverk, men det er ikke nødvendig på et privat nettverk ettersom det administreres av deg. Slik deaktiverer du randomisering av MAC-adresser:

iOS og WatchOS

Windows 10

Android 10

Samsung-enheter: Åpne Innstillinger. Trykk Tilkoblinger > Wi-Fi. Trykk på ved siden av ditt nåværende nettverk. Velg Avansert > MAC-adressetype. Trykk Bruk enhetens MAC Google Pixel: Åpne Innstillinger. Trykk Nettverk & internett > Wi-Fi. Trykk på ved siden av ditt nåværende nettverk. Trykk Avansert > Personvern. Trykk Bruk enhetens MAC

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Hvorfor vises enheten min som en enhet uten navn?

Når du kobler en enhet til ruteren din, identifiseres enheten vanligvis av vertsnavnet, som vises i ruterens kontrollpanel. Vertsnavnet vil normalt være navnet på enheten: MacBook Pro, iPhone osv.

Noen ganger er imidlertid enhetens vertsnavn skjult i ruterens kontrollpanel. Dette er fordi enhetens produsent eller operativsystemutvikler har skjult vertsnavnet for å beskytte personvernet ditt.

Hvis enhetens vertsnavn er skjult i ruterens kontrollpanel, vil det vises som «Ikke navngitt enhet» etterfulgt av de siste seks sifrene i MAC-adressen. For eksempel «Ikke navngitt enhet DF-CB-8E».

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Slik identifiserer du en enhet uten navn

Du kan bekrefte om den ikke navngitte enhetsoppføringen tilhører enheten din ved å sammenligne de siste seks sifrene i oppføringen med enhetens MAC-adresse. Slik finner du enhetens MAC-adresse:

iOS:

Åpne Innstillinger. Trykk Wi-Fi. Trykk ℹ ved siden av navnet på Wi-Fi-nettverket ditt. Enhetens MAC-adresse er oppført som Wi-Fi-adressen.

macOS og Mac OS X

Klikk . Åpne Systeminnstillinger. Åpne Nettverk. Velg Wi-Fi fra listen til venstre. Åpne Avansert. Enhetens MAC-adresse er oppført under Wi-Fi MAC-adresse.

Android-telefoner utenom Samsung

Åpne Innstillinger. Trykk Tilkoblinger. Trykk Wi-Fi. Trykk > Avansert. Enhetens MAC-adresse vises nederst i menyen.

Samsung-telefoner

Åpne Innstillinger. Trykk Om telefonen. Trykk Statusinformasjon. Enhetens MAC-adresse vises under Telefonens Wi-Fi MAC-adresse.

Windows

Klikk Start. Skriv inn cmd i søkefeltet og trykk Enter. I ledetekstvinduet, skriv inn ipconfig /all og trykk Enter. Enhetens MAC-adresse står oppført som den fysiske adressen.

Linux

Åpne Terminal. Kjør følgende kommando:

ifconfig -a HWaddr eller ether eller lladdr er enhetens MAC-adresse.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen