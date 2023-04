Este guia vai explicar porquê registros de dispositivos podem aparecer múltiplas vezes ou listados como sem nome, no painel de controle do seu roteador e como lidar com eles.

Todo dispositivo possui um endereço MAC padrão, utilizado por roteadores para identificá-lo em uma rede. Se ele utiliza um endereço MAC randomizado em vez do padrão, isto poderá fazer com que ele apareça mais de uma vez no painel de controle do seu roteador.

O que é um endereço MAC randomizado?

Atualmente muitos sistemas operacionais oferecem suporte para randomização de endereço MAC. Quando ativado, seu dispositivo, ao se conectar com uma rede Wi-Fi, utiliza um endereço MAC randomizado (também chamado de Endereço Privado) em vez do padrão, para proteger a sua privacidade.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Por que meus dispositivos aparecem duplicados?

Se o seu dispositivo não utiliza um endereço MAC randomizado, ele deve aparecer apenas uma vez no painel de controle do seu roteador.

No entanto, os dispositivos com um endereço MAC randomizado podem aparecer mais de uma vez no painel de controle do roteador. Geralmente seu dispositivo possui um endereço MAC randomizado para o canal 2.4 GHz do roteador e outro para o canal 5 GHz. Neste caso, seu dispositivo vai aparecer duas vezes no painel de controle do roteador.

Como as definições são únicas para cada registro de dispositivo, as definições que você configurou para o primeiro registro do dispositivo não serão mais aplicadas:

O nome do dispositivo

O endereço IP do dispositivo

O tipo de conexão do dispositivo (Roteador VPN, Sem VPN ou MediaStreamer)

Quaisquer regras de redirecionamento de portas definidas para esse dispositivo

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Quais dos meus dispositivos utilizam endereços MAC randomizados?

Se qualquer um dos seus dispositivos utiliza um endereço MAC randomizado, você verá ao lado do nome do dispositivo no painel de controle do roteador.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Como lidar com registros duplicados de dispositivos no painel de controle do roteador

Se você não precisa configurar alguma definição de VPN ou regras para o seu dispositivo, você pode deixar os registros duplicados no painel de controle do roteador. Isso não terá nenhum efeito.

Se você preferir remover os dispositivos duplicados do painel de controle do seu roteador, siga estas etapas:

Selecione Visto por último para organizar o nome dos seus dispositivos.

Mantenha os dispositivos conectados mais recentemente indicados pelo tempo em Visto por último.

Para os dispositivos duplicados, selecione > Redefinir Configurações do Dispositivo. Quando solicitado para confirmar, selecione Redefinir. Pode levar até 24 horas para que o dispositivo seja removido do painel de controle do roteador.

Desativar randomização de endereço MAC

Alternativamente, você pode desativar a randomização do endereço MAC em seu dispositivo. Endereços MAC randomizados ajudam a proteger a sua privacidade em redes públicas, mas não são necessários em uma rede privada, uma vez que ela é gerenciada por você. Para desativar a randomização de endereço MAC:

iOS e WatchOS

Windows 10

Android 10

Dispositivos Samsung: Abra as Configurações. Toque em Conexões > Wi-Fi. Toque em ao lado da sua conexão de rede atual. Toque em Avançado > Tipo de endereço MAC. Toque em Utilizar MAC do dispositivo. Google Pixel: Abra as Configurações. Toque em Rede & Internet > Wi-Fi. Toque em ao lado da sua conexão de rede atual. Toque em Avançado > Privacidade. Toque em Utilizar MAC do dispositivo.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Por que meu dispositivo esta listado como um dispositivo sem nome?

Quando você conecta um dispositivo ao seu roteador, esse dispositivo geralmente é identificado pelo seu nome de host, que aparece no painel de controle do roteador. O nome de host será, normalmente, o nome do dispositivo: MacBook Pro, iPhone etc.

Porém, algumas vezes o nome de host do dispositivo fica oculto no painel de controle do roteador. Isto ocorre porque o fabricante do dispositivo ou o desenvolvedor do respectivo sistema operacional ocultou o nome de host para proteger a sua privacidade.

Se o nome de host do seu dispositivo estiver oculto no painel de controle do seu roteador, ele será exibido como “Dispositivo sem nome” seguido dos seis últimos dígitos do respectivo endereço MAC. Por exemplo, “Dispositivo-sem-nome-DF-CB-8E”

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Como identificar um dispositivo sem nome

Você pode confirmar se o registro do dispositivo sem nome pertence ao seu dispositivo, comparando os últimos seis dígitos do registro do dispositivo com o endereço MAC do dispositivo. Para encontrar o endereço MAC do seu dispositivo:

iOS:

Abra as Configurações. Toque em Wi-Fi. Toque em ℹ ao lado do nome da sua rede Wi-Fi O endereço MAC do seu dispositivo está listado como Endereço de Wi-Fi.

macOS e Mac OS X

Clique em . Abra as Preferências do Sistema. Abra Rede. Selecione Wi-Fi na lista à esquerda. Abra Avançado. O endereço MAC do seu dispositivo está listado como Endereço MAC de Wi-Fi.

Celulares Android, exceto Samsung

Abra as Configurações. Toque em Conexões. Toque em Wi-Fi. Toque em > Avançado. O endereço MAC do seu dispositivo será exibido na parte inferior do menu.

Celulares Samsung

Abra as Configurações. Toque em Sobre o telefone. Toque em Informação de status O endereço MAC do seu dispositivo será exibido em Endereço MAC de Wi-Fi do telefone.

Windows

Clique em Iniciar. Digite cmd na barra de pesquisa e pressione Enter. Na janela Prompt de Comando, digite ipconfig /all e pressione Enter. O endereço MAC do seu dispositivo está listado como Endereço Físico.

Linux

Abra o Terminal. Execute o seguinte comando:

ifconfig -a HWaddr ou ether ou lladdr é o endereço MAC do seu dispositivo.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início