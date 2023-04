Questa guida spiegherà il motivo per cui i dispositivi potrebbero apparire elencati più volte o senza nome all’interno della dashboard del router, e il modo in cui gestire il problema.

Ogni dispositivo ha un indirizzo MAC predefinito utilizzato dai router per identificarlo su una rete. Se il dispositivo utilizza un indirizzo MAC casuale (o randomizzato) anziché quello predefinito, ciò potrebbe farlo apparire più di una volta sulla dashboard del router.

Cos’è un indirizzo MAC randomizzato o casuale?

Molti sistemi operativi adesso supportano la randomizzazione degli indirizzi MAC. Se è abilitato, il dispositivo utilizza un indirizzo MAC casuale (chiamato anche indirizzo privato) anziché quello predefinito, quando si connette a una rete Wi-Fi per proteggere la tua privacy.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Perché i miei dispositivi vengono duplicati

Se il tuo dispositivo non utilizza un indirizzo MAC casuale, dovrebbe apparire una sola volta sulla dashboard del router.

Può capitare tuttavia che i dispositivi con un indirizzo MAC casuale appaiano più di una volta nella dashboard del router. Nella maggior parte dei casi, il dispositivo ha un indirizzo MAC casuale per il canale a 2,4 GHz del router e un altro per il suo canale a 5 GHz. In questo caso, il dispositivo verrà visualizzato due volte sulla dashboard del router.

Poiché le impostazioni sono univoche per ogni periferica inserita, le impostazioni configurate in precedenza per il primo dispositivo non saranno più applicabili:

Il nome del dispositivo

L’indirizzo IP del dispositivo

Il tipo di connessione del dispositivo (Router VPN, nessuna VPN o MediaStreamer)

Qualunque regola di port forwarding impostata su tale dispositivo

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Quali dei miei dispositivi utilizzano indirizzi MAC randomizzati?

Se uno dei tuoi dispositivi utilizza un indirizzo MAC casuale, vedrai il simbolo accanto al nome del dispositivo sulla dashboard del router.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Come gestire dispositivi duplicati nella dashboard del router

Se non hai bisogno di configurare alcuna impostazione o regola VPN per il dispositivo, puoi lasciare le voci duplicate nella dashboard del router senza alcuna conseguenza.

Se preferisci rimuovere i dispositivi duplicati dalla dashboard del router, segui questa procedura:

Seleziona Ultimo accesso per ordinare i nomi dei dispositivi.

Mantieni i dispositivi connessi più di recente indicati dall’ora dell’ultimo accesso.

Per i dispositivi duplicati, seleziona > Resetta impostazioni del dispositivo. Quando viene richiesto di confermare, seleziona Resetta. Potrebbero essere necessarie fino a 24 ore affinché il dispositivo venga rimosso dalla dashboard del router.

Disabilita la randomizzazione degli indirizzi MAC

In alternativa, puoi disabilitare la randomizzazione degli indirizzi MAC sul tuo dispositivo. Gli indirizzi MAC randomizzati aiutano a proteggere la tua privacy su reti pubbliche, ma non sono necessari su una rete privata poiché viene gestita da te. Per disabilitare la randomizzazione degli indirizzi MAC:

iOS e WatchOS

Windows 10

Android 10

Dispositivi Samsung: Apri Impostazioni. Tocca Connessioni > Wi-Fi. Tocca accanto alla rete connessa corrente. Tocca Avanzate > Tipo di indirizzo MAC. Tocca Utilizza MAC dispositivo. Google Pixel: Apri Impostazioni. Tocca Rete e Internet > Wi-Fi. Tocca accanto alla rete connessa corrente. Tocca Avanzate > Privacy. Tocca Utilizza MAC dispositivo.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Perché il mio dispositivo viene elencato come dispositivo senza nome?

Quando si connette un dispositivo al router, tale dispositivo viene in genere identificato dal nome host, visualizzato nella dashboard del router. Il nome host sarà solitamente il nome del dispositivo: MacBook Pro, iPhone, ecc.

Tuttavia, capita che il nome host del dispositivo sia nascosto nella dashboard del router. Questo perché il produttore del dispositivo o lo sviluppatore del sistema operativo ha deciso di nascondere il nome host per proteggere la tua privacy.

Se il nome host del dispositivo è nascosto nella dashboard del router, verrà visualizzato come “Unnamed-device” seguito dalle ultime sei cifre del suo indirizzo MAC. Ad esempio, “Unnamed-device-DF-CB-8E”.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio

Come identificare un dispositivo senza nome

È possibile verificare se il dispositivo senza nome appartiene al tuo dispositivo confrontando le ultime sei cifre riportate, con l’indirizzo MAC del dispositivo. Per trovare l’indirizzo MAC del dispositivo:

iOS:

Apri Impostazioni. Tocca Wi-Fi. Tocca ℹ accanto al nome della rete Wi-Fi. L’indirizzo MAC del tuo dispositivo è elencato come indirizzo Wi-Fi.

macOS e Mac OS X

Clicca su . Apri Preferenze di Sistema. Apri Rete. Seleziona Wi-Fi dall’elenco a sinistra. Apri Avanzate. L’indirizzo MAC del tuo dispositivo è elencato in Indirizzo MAC Wi-Fi.

Telefoni Android non Samsung

Apri Impostazioni Tocca Connessioni. Tocca Wi-Fi. Tocca > Avanzate. L’indirizzo MAC del tuo dispositivo viene visualizzato nella parte inferiore del menu.

Telefoni Samsung

Apri Impostazioni. Tocca Informazioni sul telefono. Tocca Informazioni sullo stato. L’indirizzo MAC del tuo dispositivo viene visualizzato in Indirizzo MAC Wi-Fi del telefono

Windows

Clicca su Start. Digita cmd nella barra di ricerca e premi Invio. Nella finestra del prompt dei comandi digita ipconfig /all e premi Invio. L’indirizzo MAC del tuo dispositivo è elencato come indirizzo fisico.

Linux

Apri il terminale. Esegui il comando seguente:

ifconfig -a HWaddr o ether o lladdr è l’indirizzo MAC del tuo dispositivo.

Hai bisogno di aiuto?

Torna all’inizio