Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Bir web sitesinde yeni bir hesap için giriş yaptığınızda veya kaydolduğunuzda ExpressVPN Keys Chrome eklentisi giriş bilgilerinizi kaydetmeniz için sizi sevk etmelidir. Etmezse bunu bir hata olarak bildirmek için şu adımları izleyin:

ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın. YARDIM sekmesine tıklayın. Bir sorun bildir‘e tıklayın. Yönergeleri takip edin.

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