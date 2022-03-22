Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var?Hemen ExpressVPN Edinin
Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda.Uygulamaları ücretsiz edinin
Bir web sitesinde yeni bir hesap için giriş yaptığınızda veya kaydolduğunuzda ExpressVPN Keys Chrome eklentisi giriş bilgilerinizi kaydetmeniz için sizi sevk etmelidir. Etmezse bunu bir hata olarak bildirmek için şu adımları izleyin:
- ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın.
- YARDIM sekmesine tıklayın.
- Bir sorun bildir‘e tıklayın.
- Yönergeleri takip edin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.