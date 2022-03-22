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Use ExpressVPN on your devices.
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Önemli: ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Bir web sitesinde yeni bir hesap için giriş yaptığınızda veya kaydolduğunuzda ExpressVPN Keys Chrome eklentisi giriş bilgilerinizi kaydetmeniz için sizi sevk etmelidir. Etmezse bunu bir hata olarak bildirmek için şu adımları izleyin:

  1. ExpressVPN Keys Chrome uzantısına tıklayın.
  2. YARDIM sekmesine tıklayın.
  3. Bir sorun bildir‘e tıklayın.
  4. Yönergeleri takip edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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