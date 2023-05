VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Eén VPN account op alle apparaten. Gratis apps krijgen

Belangrijk: ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar op Windows, Mac en Linux via een : ExpressVPN Keys is momenteel beschikbaar op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie en in de ExpressVPN app voor iOS en Android

U wordt alleen gevraagd om de inloggegevens op te slaan via de ExpressVPN Keys Chrome extensie wanneer u inlogt of zich aanmeldt voor een nieuw account op een website. Deze functionaliteit is momenteel niet beschikbaar in ExpressVPN voor Android.

Als u niet wordt gevraagd om uw inloggegevens op te slaan, kunt u dit als bug aanmelden door de volgende stappen te volgen:

Klik op de extensie van de wachtwoordmanager in uw browser. Voer uw primaire wachtwoord in en klik op Ontgrendelen. Klik op het tabblad HULP. Klik op Een probleem melden. Volg de instructies.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven